Meta acaba de cambiar las reglas de juego para muchos viajeros al solucionar uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan estas personas: tener que hacer toda la gestión de contratar una eSIM local para mantenerse comunicados cuando no tengan acceso a WiFi o roaming internacional (que es sumamente costoso).

¿Cuál fue la solución? Que WhatsApp ahora permite contratar una eSIM para viajes en unos pocos pasos, sin cambiar tu número y sin salir de la aplicación. ¿Cómo funciona? ¿En qué países está disponible? Te contamos lo que sabemos.

WhatsApp quiere que te mantengas conectado en todo momento y su eSIM para viajes es la solución

En una publicación en su blog oficial, WhatsApp dio a conocer una novedad la mar de interesante y útil: ahora podrás contratar una eSIM con ellos para mantenerte conectado en cualquier lugar.

Según la compañía, el proceso es «tan sencillo como enviar un mensaje», pues se hace en unos pocos toques y sin salir de la aplicación. La eSIM de datos no solo te ayudará a conectarte en WhatsApp, sino a cualquier aplicación basada en Internet, sin depender de una red WiFi o de comprar una SIM local. Y sí, por supuesto que podrás seguir usando WhatsApp con tu número de siempre.

Meta no ha dado demasiados detalles sobre cómo se habilita esta funcionalidad, pero el equipo de WABetaInfo sí hizo la tarea y nos dio un adelanto: cuando esta característica esté disponible para ti, te encontrarás con un menú llamado ‘eSIM de viaje’ y desde ahí podrás buscar un destino para contratar una eSIM con conectividad local de datos móviles. Tras contratarla y activarla, te conectarás a la red del país de destino tan rápido como llegues a él.

WhatsApp revela que todo esto es posible gracias a varias alianzas con proveedores de eSIM y teleoperadoras de distintos países, entre ellas Verizon, Smart Communications, Smart Axiata y Reliance Jio.

No hay información sobre la lista completa de países soportados, pero la captura filtrada por WABetaInfo nos deja ver a Estados Unidos, India, Pakistán, Australia y Reino Unido. Es bastante probable que la lista sea mucho más larga, pero lo sabremos más adelante.

Esta nueva característica está disponible, de momento, para un número muy reducido de usuarios y su cobertura irá ampliándose con el paso de los días/semanas. Una vez esté disponible para ti, el único requisito es que tengas WhatsApp instalado en un móvil compatible con eSIM. Si tu smartphone solo utiliza SIM física, no podrás contratar y activar.

Por cierto, debemos confesar que esta nueva característica nos tomó por sorpresa, aunque apunta en la misma dirección que otras novedades recientes: reducir la dependencia de WhatsApp de servicios de terceros. Y un buen ejemplo de eso, además de esto de la eSIM, es que WhatsApp ya permite hacer copias de seguridad de tus chats en su propia nube.