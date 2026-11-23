Samsung lleva nueve años seguidos lanzando nuevos Galaxy Watch al mercado. En cada nueva generación añaden alguna mejora, en ocasiones modesta, pero en otras hay novedades realmente importantes.

Sin embargo, parece que los Galaxy Watch no llegarán a la década de lanzamientos consecutivos. ¿Por qué? Según un rumor, porque Samsung no lanzará un nuevo Galaxy Watch en 2027, sino que se dará un break hasta el 2028. ¿Algo malo pasa dentro de la marca como para tomar esta decisión?

Samsung necesita mejorar sus números y tomarse un break con los Galaxy Watch podría ayudar a lograrlo

Según un artículo del medio coreano ET News, Samsung se tomará un descanso con sus relojes y no lanzará uno durante 2027. La información vendría de parte de varias fuentes internas de la industria, que señalan que los Galaxy Watch 10 no verán la luz hasta 2028, dejando a los Galaxy Watch 9 y Watch Ultra 2 como los topes de gama por más tiempo del normal.

Samsung no ha confirmado nada, pero de hacerlo estaría rompiendo una racha de nueve años seguidos lanzando nuevas generaciones de los Galaxy Watch, pero ¿por qué? Las fuentes de ETNews apuntan a que Samsung quiere mejorar los ingresos de su división Mobile eXperience (MX), que en dos trimestres consecutivos ha registrado pérdidas.

Una de las formas de hacerlo pasa por recortar gastos y el sacrificio vendría desde el segmento de los relojes inteligentes. Las fuentes apuntan a que las ventas de smartwatches se han ralentizado globalmente y las del Galaxy Watch 9 han sido menores de lo esperado debido a su precio.

Entonces, para Samsung no estaría siendo suficientemente rentable el gasto de investigación, desarrollo y marketing que conlleva el lanzamiento anual de un nuevo reloj inteligente. Además, fabricarlos es cada vez más caro y se ha vuelto cada vez más difícil introducir mejoras de hardware anualmente.

Y como si todo eso no fuese suficiente, resulta que Samsung no ha ganado mucho terreno en este segmento, pese a llevar casi una década en él. Counterpoint Research pone a Samsung como la cuarta fuerza del mercado de relojes inteligentes con una cuota del 7%. Mientras, Apple se lleva el 23% de este mercado.

Entonces, un cóctel que reúne menos ventas, mayor precio de fabricación, poca innovación y poca cuota de mercado dan sentido a este rumor, así que no nos sorprendería que Samsung se salte los Galaxy Watch de 2027.

Eso sí, el break de un año a nivel de lanzamientos no debería significar un abandono de los Galaxy Watch. Samsung mantendría el soporte de los modelos existentes y debería ofrecer mejores actualizaciones de firmware, así como nuevas herramientas de salud durante este tiempo.

¿Por qué es tan importante recuperar los ingresos de Samsung MX?

Por si no lo sabes, Samsung MX es la subdivisión más importante dentro de Samsung Electronics DX (Devices eXperience), representando más del 60% de sus ingresos. Además, es la responsable de los smartphones, tablets, portátiles, relojes y pulseras inteligentes de Samsung, de ahí que cualquier caída en ventas sea catastrófica para la firma surcoreana.

Sabemos que el mercado tecnológico de consumo no está en su mejor momento debido a la crisis de componentes y Samsung no escapa de eso. De hecho, toda la generación de móviles de 2026 está en alguno de estos tres escenarios: precios más altos que la generación previa, especificaciones muy similares a las de 2025 o hasta recortes para mantener los precios a raya.

Todo esto ha llevado a que se vendan menos móviles en 2026 y a que Samsung planee fabricar 20% menos teléfonos de la serie Galaxy A para el trimestre en curso. Y, adivina, resulta que los móviles son el mercado más importante dentro de Samsung MX.

Entonces, la compañía debe tomar acción para reducir el impacto tanto como sea posible. Y si eso implica ahorrar dinero sacrificando otros mercados más pequeños, como el de los smartwatches, seguramente lo harán.

¿Pasará lo mismo con sus Galaxy Book, las Galaxy Tab o la Galaxy Fit? De los dos primeros grupos no sabemos nada respecto al 2027, pero la Galaxy Fit 4 ya se filtró y debería llegar con los Galaxy S27 el próximo año.