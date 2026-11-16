Galaxy Claw: así es la IA que toma el control de tu Samsung

Samsung lleva tiempo apostando fuerte por la inteligencia artificial en sus dispositivos, y la última evidencia apunta a un salto mucho más ambicioso. La compañía coreana trabaja en una nueva experiencia llamada Galaxy Claw, una función que podría transformar la forma en que las personas interactúan con su móvil. Ya no se trataría solo de responder preguntas o generar texto, sino de ejecutar tareas cotidianas por cuenta propia.

La clave de todo esto está en el Personal Agent Core, un sistema que la propia Samsung describe como el motor que permite a Galaxy AI completar encargos trabajando con las aplicaciones y herramientas del smartphone, así como con servicios conectados.

En la práctica, esto significa que la IA podría actuar directamente sobre el calendario, los contactos, la galería, el correo de Gmail, los mensajes, las notificaciones, el buscador con IA Perplexity, las llamadas y hasta la grabadora de voz. Lo interesante es que los conectores no solo consultan información: también crean eventos, envían mensajes, gestionan contactos y realizan llamadas.

Menos trabajo, mayor optimización del tiempo: así mejorará tu móvil Galaxy Claw

La propuesta resulta atractiva porque elimina la fricción de saltar entre aplicaciones. En lugar de pedir instrucciones y luego hacer el trabajo manualmente, el usuario podría solicitar varias acciones encadenadas y dejar que la IA se encargue del resto. Eso sí, todo requeriría permisos adecuados para acceder a datos sensibles como fotos, mensajes o llamadas, algo lógico si se busca automatizar de verdad.

Uno de los hallazgos más llamativos es la función de tareas programadas. Galaxy AI podría recibir una instrucción, preguntar con qué frecuencia y en qué momento debe ejecutarse, y crear la automatización sin más intervención. Las opciones abarcan intervalos por hora, diarios, días laborables, semanales o personalizados.

Además, el sistema incluiría historial, próxima ejecución, edición, borrado y un botón para lanzar la tarea de inmediato. Un detalle revelador: cuando el ahorro de batería está activo, las tareas pueden retrasarse, lo que sugiere que parte del procesamiento ocurre en el propio dispositivo.

El código también menciona componentes como Daily Brief, Device Cleaner, un widget dedicado y un Travel Planner. El limpiador de dispositivos, por ejemplo, apunta a que la IA no solo recomendaría acciones, sino que las ejecutaría. Galaxy Claw, en definitiva, promete convertir al móvil de Samsung en un asistente que actúa, no solo que responde.

Fuente | Android Authority