No pasaron ni 24 horas desde que reseñamos que WhatsApp estaba renovando su barra de navegación en Android y ahora nos llega nueva información sobre esta plataforma de mensajería.

La app de Meta sigue renovándose a un ritmo escandaloso y resulta que evolucionaron una característica que tiene años entre nosotros, pero es muy usada. Hablamos de los mensajes de una sola lectura, que ahora no son únicamente para archivos multimedia, sino también para texto simple.

Los mensajes de WhatsApp para ‘ver una vez’ ya no son solo multimedia, ahora incluye mensajes de texto simples

WhatsApp permite enviar fotos y vídeos de una sola visualización desde 2021 y más adelante añadieron los audios en 2023. Sin embargo, esta característica nunca estuvo disponible para mensajes de texto simple, sin archivos multimedia relacionados. ¿El motivo? Lo desconocemos completamente, pero esto acaba de cambiar.

Gracias al equipo de WABetaInfo, ahora sabemos que la beta 2.26.45.6 de WhatsApp para Android permite enviar mensajes de texto de una única visualización.

¿Cómo se envían? A través del nuevo menú desplegable que se abre al mantener presionado el botón de enviar mensaje. Así:

Escribe el mensaje que deseas enviar. Mantén presionado el botón de enviar mensaje de WhatsApp. Toca sobre «Ver una vez» para enviar el mensaje como uno de visualización única.

Tras indicarle a la app que es un mensaje para ver «una vez», el texto no aparecerá en chat como otros mensajes, sino que se ocultará detrás de un pequeño enlace que dice que es de visualización única. Al abrirlo WhatsApp te mostrará el mensaje en una ventana emergente superpuesta sobre el chat. Luego, al cerrar el mensaje este desaparecerá y el enlace dirá que ya lo abriste, por lo que no podrás volver a leerlo.

Como los mensajes multimedia de una sola visualización, estos mensajes de texto para ver una vez no pueden copiarse, reenviarse, guardarse, ni tampoco podrás tomarles captura o grabaciones de pantalla. Son para ver una sola vez, de ahí que ninguna de estas opciones esté disponible.

Por supuesto, siempre queda la técnica de usar la cámara de otro teléfono para tomar una foto a ese mensaje, pero es algo que WhatsApp no puede controlar. Lo que está en su control, ellos lo mantienen privado.

Por cierto, los mensajes de una sola visualización no pueden programarse como otros mensajes normales que se pueden ver varias veces.

Ahora bien, ¿cuándo llegará esta característica a todos los usuarios? No lo sabemos, pues se trata de una novedad en fase de prueba dentro de WhatsApp Beta para Android. Es probable que llegue más adelante, también puede que no lo haga nunca. Además, es una característica que está probándose entre un puñado de usuarios.

Por mucho que actualices la app en tu Android o iPhone no vas a recibirla, así que toca esperar a ver si Meta le da luz verde a los desarrolladores y que la lancen oficialmente más adelante en la versión estable de WhatsApp.