ChatGPT lanza perfiles para empresas y agentes de negocios

ChatGPT llegó al mundo como un asistente de IA que podíamos usar gratuitamente y sin anuncios a finales de 2022. Sin embargo, OpenAI ha ido transformando su modelo de negocio con el paso de los años.

Primero llegaron las suscripciones de pago, después comenzaron a aparecer anuncios en los planes gratuitos y ahora las empresas tendrán una presencia oficial dentro del chatbot.

Así es, se acaba de anunciar que ChatGPT permitirá a las marcas reclamar sus propios perfiles e incluso crear agentes para atender directamente a los usuarios.

¿Significa esto que las recomendaciones estarán patrocinadas o que comenzará a favorecer a determinadas empresas? Tranquilo, esto no sesgará tu experiencia como usuario, aunque sí abre una interesante oportunidad de negocio para las marcas.

Empresas en ChatGPT: las marcas ahora pueden reclamar sus perfiles y crear agentes de negocios

OpenAI ha anunciado oficialmente Businesses in ChatGPT, una nueva experiencia que permite a las empresas (a través del apartado Business Hub) reclamar sus perfiles oficiales, verificar su identidad y gestionar la información que ChatGPT usa cuando habla de sus productos o servicios.

Una vez verificado el perfil, cada marca podrá actualizar sus datos y añadir catálogos de productos con información sobre precios y disponibilidad. También tendrá acceso a estadísticas para conocer cuántas veces aparece mencionada, cuántos usuarios visitan su web desde la plataforma y los temas de búsqueda en las que suele aparecer.

Pero hay algo importante que debemos aclarar: reclamar un perfil no significa comprar publicidad ni tener preferencia en ChatGPT. La IA seguirá haciendo recomendaciones independientes. De hecho, las empresas que no reclamen sus perfiles continuarán apareciendo en las respuestas cuando sean relevantes para la consulta del usuario.

Tener un perfil oficial simplemente les permite gestionar mejor su información y acceder a nuevas herramientas. La otra gran novedad son los Business Agents, unos agentes de IA que las empresas podrán configurar para interactuar directamente con sus potenciales clientes.

Por ejemplo, si ChatGPT menciona una tienda mientras comparamos varios productos, podremos entrar en su perfil y comenzar una conversación con su agente para consultar características, resolver dudas o comparar diferentes opciones de su catálogo.

Estas conversaciones estarán claramente identificadas y separadas de los chats habituales con ChatGPT, por lo que siempre sabrás cuándo estás hablando con el agente de una empresa y no con la inteligencia artificial de OpenAI. Además, las marcas no podrán acceder a tus conversaciones privadas ni a los chats que mantengas con sus agentes.

Los datos que reciben a través de Business Hub son estadísticas generales, disponibles únicamente cuando existe un volumen suficiente de interacciones.

¿Qué necesita una empresa para participar? El programa está abierto a negocios elegibles ubicados en regiones donde ChatGPT está disponible, que cuenten con una página web y cuya persona responsable tenga autorización para representarlos. También deben superar los procesos de verificación y los criterios de elegibilidad de OpenAI.

Businesses in ChatGPT ya está comenzando a desplegarse en fase beta, mientras que los Business Agents están disponibles inicialmente para empresas elegibles de comercio electrónico y servicios online en Estados Unidos. OpenAI adelantó que planea ampliar esta experiencia a más países y categorías de negocios progresivamente.

Y tú… ¿Confías en la forma en la que ChatGPT implementará la llegada de las empresas a su chatbot?