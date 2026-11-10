En pleno 2026, para nadie es un secreto que las empresas guardan miles de datos sobre nosotros. Todas lo hacen, así nos digan que no, y probablemente Google es la que esté a la cabeza a nivel de recolección de datos.

Todas sus apps guardan información sobre lo que nos gusta y nuestro comportamiento con el objetivo de vender más y, por supuesto, Gemini no iba a ser la excepción.

Para el que le quedase duda, hace poco lo mostraron con ‘Personal snapshot’ (Instantáneas personales), una funcionalidad que te muestra parte de lo que sabe Gemini sobre ti. Ahora lo hacen de forma todavía más evidente, pues acaban de lanzar tu ‘Resumen de memoria’, que sintetiza todas tus conversaciones para crear un perfil completo sobre quién eres para este chatbot, según lo que le has contado.

Gemini sabe todo sobre ti y su resumen es la muestra más evidente de esto, así puedes obtenerlo y hasta modificarlo

El ‘Resumen de memoria’ de Gemini es una nueva funcionalidad en la que, según Google, puedes «ver, editar y eliminar lo que Gemini Apps sabe sobre ti». El resumen es parecido a las instantáneas personales y también forma parte de Gemini Intelligence, pero es más completo y tiene la capacidad de modificarse al momento para hacer que sea más preciso.

Esta nueva herramienta ya está disponible en la versión web de Gemini, concretamente desde el menú de Configuración > Inteligencia personal. Se espera que sea implementado en la app para móviles dentro de poco, pero al momento de escribir este artículo no ha sucedido, ni hay una fecha.

Pero ¿qué cosas muestra este resumen? Al pedirle a Gemini que te lo muestre te encontrarás con un texto dividido en varias secciones:

Lo esencial : un apartado donde encontrarás una instantánea de tus datos biográficos básicos, ubicación y relaciones clave.

: un apartado donde encontrarás una instantánea de tus datos biográficos básicos, ubicación y relaciones clave. Carrera y proyectos profesionales : para recordarte qué has hecho.

: para recordarte qué has hecho. Viajes y actividad diaria : tus planes pasados, actuales y futuros.

: tus planes pasados, actuales y futuros. Entretenimiento : lo que te gusta.

: lo que te gusta. Bienestar y estilo de vida: cómo vives y cómo te cuidas.

Estos cinco son los apartados base de información que ofrece el resumen, con ‘Lo esencial’ como única sección que siempre aparece. El resto puede variar en nombre, ubicación en la lista o sencillamente no aparecer, así como hay otras secciones adicionales que Gemini podría crear si la información recolectada sobre ti lo requiriese.

Justo al final del resumen puedes encontrar una caja de texto en la que puedes «Agregar o eliminar detalles». La idea de esto es que puedas corregir a Gemini si hiciese falta, desechar información que no consideras relevante o añadir otra que sí.

De la mano con esto, al inicio del resumen encontrarás un pequeño icono de un lápiz que permite hacer modificaciones más generales a tu resumen. Y si quieres saber cuándo añadiste o modificaste alguna información en específico, puedes presionar sobre el icono de los tres puntos y entrar al ‘Historial de memoria’. Como dato adicional, Google asegura que «Gemini podría hacer preguntas adicionales si considera que alguna solicitud de modificación es ambigua», pues su objetivo es que el resumen sea lo más preciso posible.

Para poder acceder al resumen de memoria de Gemini debes tener una suscripción Google AI activa (cualquiera), así como tener habilitadas las funciones ‘Mantener actividad’ y ‘Memoria’ en la app. ¿Y está disponible para usuarios en Español? Sí, lo está, tal como se muestra en las imágenes adjuntas.