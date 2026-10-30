Jugar a los clásicos de PlayStation 2 desde el ordenador normalmente implica instalar un emulador y dedicar un rato a configurarlo. Pero ahora hay una alternativa bastante más cómoda, ¿cuál? Pues abrir una pestaña del navegador y cargar tus juegos desde allí.

Se llama TabStationToo, es gratuito y utiliza la tecnología de PCSX2 para ejecutar juegos de PS2 sin instalar un programa. Eso sí, no incluye títulos ni la BIOS de la consola, por lo que necesitarás tener tus propios archivos para que pueda funcionar.

¿Qué es TabStationToo y qué necesitas para usarlo?

TabStationToo es un proyecto completamente independiente que lleva el conocido emulador PCSX2 al navegador. En lugar de instalar su aplicación, accedes a una web que ejecuta la emulación directamente en tu equipo. Según sus desarrolladores, la BIOS y los juegos permanecen en tu ordenador y no se suben a ningún servidor.

Eso sí, antes de que te sumerjas en este mundillo, debes preparar sí o sí tres cosas:

Instala un navegador compatible : preferiblemente Chrome o Edge.

: preferiblemente Chrome o Edge. Ten una copia de la BIOS de tu propia PS2.

de tu propia PS2. Dispón de las imágenes de los discos que tengas (los juegos): admite formatos como ISO, BIN, IMG y CHD.

Si te interesan este tipo de proyectos, te recomendamos echarle un vistazo a estos otros emuladores online para jugar desde el navegador; ¡funcionan de forma muy parecida a TabStationToo!

¿Cómo jugar a juegos de PS2 desde el navegador?

Una de las ventajas más importantes de TabStationToo es que no requiere instalar PCSX2. Su interfaz imita una consola de PS2 con una bandeja para introducir los juegos. Para ponerlo en marcha, sigue estos pasos:

Entra en la web oficial de TabStationToo.

Selecciona el archivo de la BIOS que hayas extraído de tu consola.

que hayas extraído de tu consola. Elige la carpeta con las imágenes de tus juegos guardadas en el PC.

de tus juegos guardadas en el PC. Cuando aparezca tu biblioteca, selecciona el juego que quieras ejecutar.

que quieras ejecutar. Introduce el disco virtual en la PS2 que aparece en pantalla y comienza a jugar.

Puedes utilizar el teclado o conectar un mando compatible, incluidos los de Xbox y PlayStation. Los botones se pueden configurar desde la propia interfaz. Además, el emulador permite guardar partidas y crear estados de guardado para continuar más tarde.

¿Qué juegos funcionan y cuáles son sus limitaciones?

Según lo informado por sus creadores en GitHub, han probado títulos como GTA: San Andreas, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, Guitar Hero y Final Fantasy XII. Algunos funcionan a una velocidad cercana a la original, aunque el rendimiento depende muchísimo de la potencia del ordenador.

Eso sí, a diferencia de los juegos de PC y consolas adaptados al navegador, TabStationToo no funciona en móviles y varios navegadores son incompatibles. Por ejemplo, Firefox presenta muchos problemas con la emulación de determinados juegos.