Estamos en el mes de Halloween y, como de costumbre, las películas de terror están a la orden del día. Si te gusta este género y tienes una suscripción activa a Netflix, este post te encantará. Tras explorar el catálogo de la plataforma, hemos seleccionado varias producciones que sin duda vas a disfrutar.

Pese a que solo hablaremos de cine de terror, cada una de estas cintas aborda una temática diferente, por lo que estamos seguros de que más de una será de tu agrado. A continuación, te mostraremos las siete películas de terror en Netflix que hemos elegido:

Ouija: El Origen del Mal (2016)

Empezamos esta lista con Ouija: El origen del mal. En el Los Ángeles de 1967, Alice Zander, una madre viuda que realiza estafas espiritistas junto a sus hijas, añade un tablero de Ouija para mejorar sus sesiones. Sin embargo, e involuntariamente, invoca a una entidad diabólica que posee a su hija menor. La familia tendrá que enfrentar un horror sobrenatural para salvar a la niña.

Jennifer’s Body (2009)

Continuamos con Jennifer’s Body. Esta película cuenta la historia de Jennifer, una animadora de secundaria que es sacrificada por una banda de rock indie en un ritual satánico. Tras regresar a la vida poseída por un demonio, debe devorar hombres para mantenerse viva y hermosa. Su mejor amiga, Needy, descubre la verdad e inicia una lucha desesperada para detenerla.

En la hierba alta (2019)

El siguiente largometraje es En La hierba alta. El mismo te cuenta la historia de dos hermanos que hacen una pausa en su viaje por carretera tras escuchar los gritos de ayuda de un niño perdido en un inmenso campo. Al adentrarse para rescatarlo, quedan atrapados por una fuerza siniestra que altera el espacio y el tiempo, obligándolos a luchar contra un entorno desorientador y una presencia terrorífica.

La cumbre escarlata (2015)

Otra excelente película es La cumbre escarlata. Esta película sigue la historia de la joven escritora Edith Cushing quien se traslada a una sombría mansión repleta de oscuros secretos y espectros. Allí deberá descubrir la verdad detrás de las visiones que la acechan antes de que sea demasiado tarde para escapar.

Posesión infernal (2013)

Ahora es el turno de Posesión infernal (2013), un remake del clásico de 1981. En esta historia, cinco jóvenes se recluyen en una remota cabaña en el bosque para ayudar a una amiga a superar su adicción. Sin embargo, al descubrir un antiguo libro y leer sus pasajes en voz alta, desatan a un demonio sanguinario que no los dejará con más opción que luchar para sobrevivir.

El Proyecto de la bruja de Blair (1999)

De penúltimo tenemos un clásico que popularizó el género del falso documental, se trata del proyecto de la bruja de Blair. En ella, tres estudiantes de cine se internan en un bosque de Maryland para filmar un reportaje sobre la leyenda local de dicha bruja. Los jóvenes desaparecen sin dejar rastro y lo único que queda de ellos es una aterradora grabación.

La apariencia de las cosas (2021)

Finalizamos con La apariencia de las cosas. Catherine Claire se muda a un pintoresco pueblo del estado de Nueva York debido al nuevo trabajo de su esposo. Al instalarse en una histórica casa rural, comienza a descubrir secretos oscuros y siniestros, no solo sobre el hogar que habita, sino también sobre su propio matrimonio.

Si ninguna de estas películas te ha convencido, o si ya las habías visto antes, te invitamos a revisar esta lista de películas de terror en Disney Plus en caso de que tengas una suscripción a dicho servicio. También puedes dar un vistazo a otras plataformas donde podrás ver largometrajes de terror gratis y de forma legal.

¿Y cuál de estas películas de terror en Netflix es la que has decidido ver?