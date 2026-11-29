El mundo de la navegación GPS para Android sigue sumando alternativas que van más allá de lo que te ofrece Google Maps. Una de ellas es Horizon Maps, una aplicación gratuita y de código abierto que te encantará tanto por las funciones que integra como por su sencillez.

Si quieres descubrir todo lo que ofrece este proyecto de navegación pensado para pantallas de coche Android y Android Auto, que además no tiene anuncios, no te pide crear cuentas y no rastrea tu actividad, sigue leyendo este artículo hasta el final.

Una aplicación de navegación que no aloja datos: así es Horizon Maps

A diferencia de otras apps, Horizon Maps no tiene claves API integradas dentro de la app ni pasa por un servidor propio del desarrollador. Eso significa que es una aplicación «vacía» por dentro en cuanto a datos cartográficos. En lugar de construir un servicio propio de mapas, accede a proveedores externos como TomTom y Mapbox.

Este último es el motor que dibuja los mapas y las calles en pantalla. Por cierto, conectar dichos servicios a Horizon Maps es muy sencillo. Primero, debes registrarte gratis en el portal de desarrolladores de Mapbox y, opcionalmente, en el de TomTom para generar un token API en cada plataforma. Luego, debes copiar y pegar la clave (o claves) creada dentro de los ajustes de la app.

La larga lista de funciones de Horizon Maps

Adicionalmente, Horizon Nav cuenta con muchas otras características que mejorarán tu experiencia al conducir tu coche. Sin más que agregar, aquí te las vamos a mencionar:

Compatibilidad con Android Auto: funciona de forma nativa tanto en el móvil como en la pantalla del coche (permitiendo incluso proyectar el mapa detrás del volante si el vehículo lo admite); solo basta con activar los orígenes desconocidos en sus ajustes de desarrollador.

funciona de forma nativa tanto en el móvil como en la pantalla del coche (permitiendo incluso proyectar el mapa detrás del volante si el vehículo lo admite); solo basta con activar los orígenes desconocidos en sus ajustes de desarrollador. Mapas en 3D: también te muestra un mapa fluido en 2D o 3D con edificios, árboles, colinas opcionales y vista satélite, además de distintos temas visuales (día, noche, automático o vinculados a las luces del coche).

también te muestra un mapa fluido en 2D o 3D con edificios, árboles, colinas opcionales y vista satélite, además de distintos temas visuales (día, noche, automático o vinculados a las luces del coche). Personalización visual: puedes cambiar el icono de ubicación por modelos de coches 3D de cualquier color, una flecha o una imagen propia; fijar el zoom y la orientación al norte; ver un resumen del tráfico al detenerte y recibir acercamientos automáticos en salidas y cruces.

puedes cambiar el icono de ubicación por modelos de coches 3D de cualquier color, una flecha o una imagen propia; fijar el zoom y la orientación al norte; ver un resumen del tráfico al detenerte y recibir acercamientos automáticos en salidas y cruces. Rutas inteligentes y mapas sin conexión: esta app calcula trayectos con tráfico en tiempo real y, si configuras tanto Mapbox como TomTom, podrás consultar ambos servicios a la vez para ofrecerte la ruta más rápida. Además, te permite descargar mapas y rutas sin conexión por países o regiones.

esta app calcula trayectos con tráfico en tiempo real y, si configuras tanto Mapbox como TomTom, podrás consultar ambos servicios a la vez para ofrecerte la ruta más rápida. Además, te permite descargar mapas y rutas sin conexión por países o regiones. Alertas de vía y seguridad: Horizon Maps te proporciona una guía de carriles en cruces y avisos hablados para límites de velocidad, radares, tramos de velocidad media y señales de stop, además de mostrar cámaras de matrículas y reportes comunitarios como policía, accidentes, averías o radares móviles.

Horizon Maps te proporciona una guía de carriles en cruces y avisos hablados para límites de velocidad, radares, tramos de velocidad media y señales de stop, además de mostrar cámaras de matrículas y reportes comunitarios como policía, accidentes, averías o radares móviles. Conducción y paradas en ruta: puedes conocer los desvíos automáticos hacia rutas más rápidas, así como también evitar peajes o autopistas. Puedes consultar las paradas solo con un toque (gasolineras, café, baños, etc.), realizar una planificación para coches eléctricos (batería y cargadores en vivo) y conocer los precios del combustible en varios países de Europa

puedes conocer los desvíos automáticos hacia rutas más rápidas, así como también evitar peajes o autopistas. Puedes consultar las paradas solo con un toque (gasolineras, café, baños, etc.), realizar una planificación para coches eléctricos (batería y cargadores en vivo) y conocer los precios del combustible en varios países de Europa Extras prácticos en ruta: Horizon Nav también puede enviar destinos desde tu móvil a tu coche y guardar el lugar de aparcamiento. Puedes reanudar tu viaje tras un reinicio y enviarte indicaciones a tu smartwatch. Asimismo, te permite configurar rutas especiales para camiones según su altura, anchura, peso o mercancías peligrosas.

Dónde descargar la app Horizon Maps

Si quieres probar esta aplicación, debes saber que no está disponible en Google Play. Solo la puedes descargar desde su repositorio en GitHub utilizando el botón que aquí te dejamos:

Ahora queremos que nos cuentes … ¿qué te ha parecido Horizon Maps?