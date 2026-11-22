Los teléfonos Android suelen traer integrada una aplicación nativa de mensajes llamada Mensajes de Google. Sin embargo, esta versión suele quedarse corta frente a otras opciones. Por esta razón, investigamos y encontramos varias alternativas a Mensajes de Google que te serán de gran utilidad.

En total, te mostraremos cinco aplicaciones muy variadas y totalmente gratuitas. Todas te permitirán ir mucho más allá de enviar y recibir simples SMS, sino que también te permitirán programar mensajes, personalizar la app y mucho más. Sin más que agregar, las cinco mejores alternativas a Mensajes de Google son las siguientes:

Pulse SMS, de las mejores alternativas a Mensajes de Google

Iniciamos esta lista con Pulse SMS. Su mayor fortaleza es la sincronización multiplataforma, ya que te permite enviar y recibir mensajes SMS, MMS y grupales desde tu teléfono, tableta, ordenador y navegadores web. Además, cuenta con bloqueo de spam, programación de mensajes y opciones de personalización tales como temas por contacto y un modo oscuro.

Textra SMS, múltiples opciones de personalización en un solo lugar

Continuamos con Textra SMS. Esta aplicación se distingue por su alto nivel de personalización, ya que te permite elegir entre más de 180 colores de diseño, estilos de burbujas y modos oscuros. Además, incluye funciones como la programación de mensajes, el envío de notas de voz rápidas, reacciones con emojis y la opción de retrasar el envío de un SMS para evitar errores.

Fossify Messages, la mejor alternativa si buscas enfocarte en la privacidad

Seguimos con Fossify Messages, una aplicación de código abierto enfocada en proteger tu privacidad. Destaca por no contener anuncios ni rastreadores, no requerir conexión a internet para funcionar y solicitar solo los permisos esenciales. Además, puede hacer copias de seguridad y te permite bloquear contactos, hacer una búsqueda rápida y usar sus temas personalizables.

Chomp SMS, la alternativa que buscas si prefieres una opción ligera y veloz

Ahora es el turno de que te hablemos de Chomp SMS, una aplicación que destaca por su velocidad y ligereza. Además, te permite personalizar la interfaz con temas de colores, estilos de burbujas y mucho más. También te ofrece funciones como bloqueo de contactos, programación de mensajes, copias de seguridad, mensajes grupales y soporte para emojis y GIFs.

Mood SMS, personaliza la app a tu gusto y gestiona tus SMS

Finalizamos esta lista con Mood SMS. Esta aplicación te ofrece amplias opciones de personalización como temas, fuentes y fondos para tus chats. Adicionalmente, puedes enviar emojis animados, programar mensajes, hacer copias de seguridad en la nube, activar un filtro de bloqueo de spam y disfrutar de soporte para teléfonos con doble SIM.

Para finalizar, si ninguna de estas opciones te ha convencido, siempre puedes recurrir a WhatsApp, Telegram o Signal. Eso sí, ten en cuenta que estas aplicaciones no envían mensajes mediante SMS, sino a través de sus propias plataformas. Ahora queremos que nos cuentes… ¿cuál de estas alternativas a Mensajes de Google para Android te ha gustado más?