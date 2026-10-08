SynthID Detector de Google ya disponible: detecta IA gratis

Google ha dado un paso gigante en la lucha contra la desinformación digital. Desde ahora, cualquier persona puede utilizar SynthID Detector, una herramienta gratuita que permite averiguar si una imagen, un video o un archivo de audio fue creado con inteligencia artificial.

La compañía anunció que el acceso ya está abierto para todos los usuarios del mundo, inicialmente en inglés, y que no hace falta ser un experto en tecnología para sacarle provecho.

Así es como SynthID Detector despeja las dudas sobre contenido multimedia hecho con IA

La idea detrás de esta herramienta resulta bastante sencilla. SynthID inserta marcas de agua invisibles dentro de los archivos cuando se generan con IA. Estas marcas no alteran lo que se ve ni lo que se escucha, pero permanecen ocultas en el contenido. El detector se encarga de buscarlas y, si las encuentra, avisa que ese material probablemente salió de un sistema de inteligencia artificial. Así, cualquier persona puede confirmar en segundos si una foto sospechosa o un audio extraño merece credibilidad.

Lo más interesante es que no solo funciona con contenido creado por herramientas de Google. El detector también reconoce archivos generados por sistemas de OpenAI, Nvidia y Kakao. Además, la empresa confirmó que muy pronto sumará la detección de materiales hechos con las herramientas de inteligencia artificial de Apple.

Esto convierte a SynthID Detector en una solución bastante amplia dentro de un ecosistema cada vez más lleno de contenido sintético.

Desde su lanzamiento en 2023, Google ha marcado con SynthID más de 180.000 millones de imágenes y videos, además de una cantidad enorme de audio que la compañía compara con 240.000 años de grabaciones. Son cifras que muestran la magnitud del problema y también el esfuerzo por ponerle freno.

Antes, solo ciertos profesionales de medios podían usar una versión preliminar del detector, y también era posible preguntarle a Gemini si un archivo tenía origen artificial. Ahora, basta con visitar el sitio web de SynthID Detector desde una computadora o un smartphone para salir de dudas.

Sin duda, viene a ser un aliado que se suma a la lista de herramientas para saber si una imagen fue hecha con IA, al igual que en el caso de vídeos o música.

Para el usuario común, esta noticia significa una cosa clara: verificar se vuelve más fácil. En tiempos donde una imagen falsa puede circular en segundos por redes sociales, contar con una herramienta gratuita y accesible representa un alivio. No hay que instalar nada complicado ni pagar suscripciones. Solo se sube el archivo y el sistema responde.

SynthID Detector no elimina el problema de la desinformación, pero entrega una defensa simple y útil que cualquiera puede activar desde su dispositivo.