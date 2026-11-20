Luego de 13 años tras el lanzamiento del GTA V, la expectativa por Grand Theft Auto VI ha llevado a la comunidad a buscar caminos alternativos para acercarse al juego sin necesidad de adquirir una consola de nueva generación. Hace nada te comentamos cómo jugar GTA VI para Android, aunque no con un método directo, y ahora te traemos una alternativa bastante curiosa y que te permitiría jugar desde el navegador.

Se trata de una iniciativa brasileña llamada JogarGTA, un sitio de fans que ofrece la posibilidad de jugar una partida del esperado título directamente desde el navegador web, sin necesidad de descargar archivos pesados ni contar con un equipo de altas prestaciones.

JogarGTA: así puedes jugar al GTA VI sin que necesites una consola, todo desde el navegador

El funcionamiento de esta plataforma resulta curioso y se aleja de lo que sería una versión nativa para PC. Según se detalla en el propio sitio y en reportes de medios especializados, el juego se ejecuta en una consola Xbox ubicada físicamente en algún lugar, y lo que recibe el usuario es una transmisión interactiva por internet.

Es decir, se trata de una suerte de streaming con control remoto. Cuando llega el turno del jugador en la fila virtual, este puede enviar comandos desde su teclado o mando para mover al personaje y explorar los escenarios de Vice City durante un tiempo limitado gratis de hasta 10 minutos. Si el jugador desea ampliar su tiempo, debe pagar.

La propuesta ha despertado un enorme interés en las comunidades de jugadores. De acuerdo con información difundida en redes sociales y foros, el sitio llegó a registrar colas de espera con miles de personas ansiosas por tomar el control de la partida, lo que refleja la enorme hambre que existe por probar el juego por cualquier vía posible.

Para participar, el usuario solo necesita registrarse en la página web y aguardar su turno, mientras observa en directo cómo otros jugadores disfrutan de la experiencia.

El proyecto es independiente y limitado en varios aspectos

Es fundamental aclarar que JogarGTA no es una versión oficial ni tiene ningún vínculo con Rockstar Games o Take-Two Interactive. Se trata de un proyecto independiente de fans que, si bien ofrece una experiencia real del juego (al ejecutarse en hardware de consola), no garantiza una calidad óptima ni una disponibilidad permanente.

Al depender de una conexión a internet y de la latencia, la experiencia puede presentar retrasos entre las acciones y la respuesta en pantalla, algo que no ocurre al jugar de forma local. Además, al ser una partida compartida, cada usuario controla el mismo guardado, por lo que no existe un progreso individual.

Para quienes sienten curiosidad, la posibilidad de asomarse a GTA VI desde un smartphone o un ordenador modesto resulta sin duda atractiva. Sin embargo, conviene mantener expectativas realistas: se trata de una solución ingeniosa y temporal, no del tan esperado lanzamiento para PC que millones de usuarios aguardan.

La aventura en Vice City a través del navegador es, por ahora, un experimento comunitario que demuestra la creatividad de los fans, pero que dista mucho de ser la experiencia definitiva que ofrece el juego en las plataformas oficiales.