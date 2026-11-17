¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos vídeos se vuelven virales casi al instante? Un usuario le ha hecho ingeniería inversa a TikTok y ha descubierto un secreto fascinante: la aplicación cuenta con un algoritmo interno que analiza tu rostro y puntúa qué tan atractivo eres.

Lejos de quedarse con el hallazgo para sí mismo, este desarrollador decidió extraer ese algoritmo de la app de TikTok y crear una herramienta web gratuita para que cualquiera pueda ponerse a prueba. A continuación, te explicamos cómo usarla.

Cómo ver qué tan atractivo eres para el algoritmo de TikTok

El responsable de este hallazgo es el ingeniero de software Ayo Omolewa. Según explicó en su publicación en X (Twitter), tras analizar el código interno de TikTok, descubrió más de 25 modelos de IA ocultos que evalúan todo tipo de datos, incluyendo uno diseñado específicamente para analizar los rasgos faciales de los usuarios en el propio dispositivo.

Para demostrar cómo funciona esta tecnología, Omolewa extrajo ese algoritmo y lo adaptó para que corra en cualquier navegador a través de una herramienta web gratuita. Si tienes curiosidad por saber qué nota te pondría la red social, solo sigue estos pasos:

Abre el navegador de tu dispositivo y ve a la herramienta web What TikTok sees (enlace).

de tu dispositivo y ve a la What TikTok sees (enlace). Pulsa en Add a photo y selecciona una selfie o una foto en la que tu rostro se vea con total claridad y buena iluminación.

y o una foto en la que tu rostro se vea con total claridad y buena iluminación. En cuestión de segundos, la IA analizará tu cara y te mostrará una puntuación de atractivo del 0 al 100. Además, el sistema te dirá qué edad aparentas, cuál cree que es tu sexo y cuál es tu estado de ánimo en ese momento.

Si te preocupa tu privacidad al subir tu cara a Internet, puedes estar tranquilo. Según asegura el propio ingeniero, la foto que usas nunca se envía a ningún servidor externo. Todo el algoritmo se ejecuta localmente en la web, por lo que tu imagen jamás sale de tu navegador.

Y cuéntanos… ¿Qué puntuación te dio el algoritmo de TikTok?