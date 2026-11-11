El equipo de Harman, la firma estadounidense de tecnología y electrónica de audio propiedad de Samsung, presentó Drops. Se trata de una nueva aplicación diseñada para ampliar tu biblioteca musical y conectar con personas afines a tus gustos.

Drops te permite compartir y escuchar fragmentos de canciones en un formato de vídeo y audio corto, con un feed de desplazamiento similar al de TikTok o Instagram Reels.

De acuerdo a lo que explica el equipo de desarrollo en su blog oficial, al publicar un fragmento puedes añadir subtítulos, etiquetas y un contexto visual para compartir los motivos por los cuales te gusta ese tema.

Con Drops puedes escuchar y descubrir fragmentos de canciones publicados por otros

En Drops podrás reproducir extractos de 10 a 30 segundos seleccionados por artistas, creadores y tus propios amigos. De este modo, estarás dirigiéndote de inmediato a la parte más atractiva de cada canción sin necesidad de escuchar la canción completa.

Para facilitar la navegación según tus gustos y las tendencias del momento, su interfaz incluye cuatro secciones principales: For You (Para ti), New (Nuevos), Showcase (Exhibición) y Following (Siguiendo).

Además, esta aplicación incorpora las herramientas habituales de cualquier red social, ya que puedes dar like, dejar comentarios, hacer reposts y enviar fragmentos musicales o mensajes directos a tus amigos dentro y fuera de la plataforma.

Adicionalmente, cuenta con una función para organizar tus hallazgos musicales en colecciones o listas personalizadas según tu estado de ánimo, momentos específicos o artistas favoritos.

Drops no es una alternativa a Spotify: no ofrece las canciones completas

Sin embargo, debes saber que la plataforma no permite reproducir temas completos como en YouTube Music o Spotify. Tampoco puede reconocer canciones desconocidas mediante una grabación como lo hace Shazam.

Drops estará disponible para Android e iOS. Actualmente cuenta con una lista de espera abierta a la que puedes acceder si ingresas a este enlace. Eso sí, dicho registro está limitado a residentes de Estados Unidos.

Si vives fuera de Estados Unidos, tendrás que esperar a que Drops sea lanzada de forma global.

Coméntanos… ¿te animarás a probar Drops cuando sea lanzada?