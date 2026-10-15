La inteligencia artificial está cambiando a pasos agigantados la forma en que creamos y consumimos contenido, y el mundo de la música no se queda atrás. En un contexto donde cada día es más común encontrarse con voces sintéticas, ritmos programados o temas compuestos íntegramente por algoritmos, saber qué hay realmente detrás de lo que reproducimos se ha vuelto una necesidad para muchos oyentes. Por eso, YouTube Music ha decidido dar un paso al frente a favor de la transparencia.

En su última actualización, la plataforma comienza a desplegar etiquetas claras en la pantalla de reproducción para identificar las canciones creadas principalmente con inteligencia artificial generativa. Ya sea que una IA se haya utilizado para componer la pista o para recrear la voz principal, ahora los usuarios tendrán la información al alcance de un toque, promoviendo un consumo de música mucho más consciente y transparente.

¿Cómo funcionan las nuevas etiquetas de IA de YouTube Music?

El distintivo aparece directamente en la pantalla de reproducción (Now Playing). Al pulsar sobre el icono de la etiqueta, se despliega una pequeña tarjeta informativa que aclara el grado de intervención tecnológica en el tema, indicando si el audio fue alterado o generado por completo mediante inteligencia artificial.

Para determinar qué canciones llevan esta marca, YouTube combina dos mecanismos principales:

Declaración de socios y distribuidoras : los sellos discográficos y creadores deben notificar cuando utilicen herramientas de IA generativa.

: los sellos discográficos y creadores deben notificar cuando utilicen herramientas de IA generativa. Sistemas de detección propia: algoritmos internos encargados de analizar las pistas e identificar patrones sintéticos no declarados.

Lo que se etiqueta y lo que no

Es importante señalar que la etiqueta está enfocada en la IA generativa (creación de voz, composición o instrumentación completa por software). Las herramientas de producción tradicional y procesamiento digital, como el uso convencional de autotune, los ecualizadores o la corrección de tono, no recibirán la etiqueta de IA.

Además, la plataforma confirmó que este aviso no afectará negativamente la monetización ni la disponibilidad de las canciones, ya que la iniciativa busca ofrecer información al oyente y no restringir a los creadores.

Coméntanos… ¿qué te parece esta medida adoptada por YouTube para fortalecer la transparencia de su app de música de cara al auge de la inteligencia artificial?