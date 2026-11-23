La aplicación de mensajería propiedad de Meta sigue rompiendo barreras. WhatsApp ha comenzado a desplegar una actualización que eleva el límite máximo de participantes en los chats grupales, que antes eran de 1.024 a 1.500 personas. Esta novedad, que ya están detectando algunos usuarios, llega tanto a la versión de Android como a la de iOS, aunque su activación avanza de forma gradual en las cuentas.

Grupos y Comunidades amplían su límite de integrantes por igual

El cambio no se limita únicamente a los grupos tradicionales. Las conversaciones que forman parte de las Comunidades de WhatsApp también se benefician de este nuevo margen, permitiendo así que organizaciones o colectivos grandes puedan mantenerse conectados en un solo espacio sin necesidad de fragmentar sus comunicaciones.

Eso sí, los canales de anuncios de las comunidades conservan su capacidad actual de 2.000 integrantes.

Para los administradores, la actualización supone un respiro. Aquellos grupos que ya habían alcanzado el techo anterior podrán sumar hasta 476 nuevos miembros adicionales sin tener que crear un chat nuevo ni perder el historial de mensajes acumulado. La transición es automática: en el momento en que la función se habilita en el móvil, el grupo existente adopta la nueva capacidad sin configuraciones extra.

Este movimiento llega después de una serie de mejoras orientadas a la gestión de grandes audiencias. WhatsApp ha incorporado recientemente herramientas como la posibilidad de compartir el historial de mensajes con los nuevos integrantes para que entiendan el contexto de la conversación, filtros para localizar menciones y respuestas directas, y estados exclusivos para los miembros de un grupo.

Con estas funciones, la plataforma busca que los chats masivos no se conviertan en un caos, sino en espacios donde la información relevante sea fácil de encontrar.

La actualización avanza a todos los móviles en el mundo de forma gradual

La ampliación responde a una necesidad real de muchos usuarios que utilizan la aplicación para coordinar actividades escolares, equipos de trabajo o comunidades de vecinos. Hasta ahora, cuando un grupo superaba el millar de personas, los administradores debían recurrir a soluciones improvisadas como crear chats paralelos, lo que complicaba la logística. Con el nuevo límite, esa dispersión se reduce notablemente.

WhatsApp no ha anunciado una fecha exacta para que la capacidad de 1.500 miembros esté disponible en todos los dispositivos del mundo. Por eso, si al intentar añadir a alguien la aplicación todavía muestra el tope antiguo, conviene tener paciencia: la actualización sigue su curso y llegará paulatinamente conforme los servidores de Meta completen el despliegue global.

Fuente | GSM Arena