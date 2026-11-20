WhatsApp permite personalizar tus chats desde hace un tiempo, pudiendo elegir no solo el fondo de pantalla, sino también los colores de las burbujas de chat. Sin embargo, hasta ahora siempre ha existido un límite claro: los cambios solamente eran visibles para tus chats, no para las personas con las que chateas.

Para algunos esto era suficiente, pero para otros no, y Meta finalmente decidió ir más allá. ¿Cómo? Estrenando temas compartidos para tus chats de WhatsApp en Android. ¿Cómo se configuran? ¿Qué puedes hacer y qué no? Te lo contamos.

Ahora puedes compartir el estilo de tus chats de WhatsApp con amigos y grupos dentro de la app y de manera automática

La beta 2.26.46.8 de WhatsApp para Android, que está disponible en la Play Store, ofrece una nueva característica que muchos usuarios llevaban años esperando: la posibilidad de compartir el tema de tus chats con otras personas automáticamente.

Hasta ahora, si querías tener el mismo tema de WhatsApp con un amigo ambos tenían que configurarlo manualmente en sus dispositivos, pero ya no más. Ahora solo basta con que una de las personas del chat lo haga y lo comparta con los demás desde su móvil, sin que el resto haga nada.

¿Y por qué hablamos en plural? Porque es una característica que funciona tanto para chats personales como para grupos de WhatsApp. En cualquier caso podrás configurar un fondo de pantalla y colores de las burbujas de chats para luego compartirlo con el resto de participantes y que los cambios se apliquen en todos los dispositivos automáticamente.

¿Cómo compartir el estilo de tus chats de WhatsApp con otros usuarios o grupos?

¿Y cómo se hace? Cambiar el estilo de un chat de WhatsApp es igual de fácil que antes, pero ahora se añade un paso extra:

Selecciona el chat o grupo que quieres personalizar. Abre el menú desplegable de opciones del chat presionando sobre los tres puntos arriba a la derecha. Entra al menú ‘Estilo del chat’ / ‘Tema del chat’. Selecciona el fondo de pantalla y colores de burbujas que deseas. Confirma que quieres aplicar los cambios en el botón verde de confirmación. Elige si deseas aplicar el estilo solo para ti o para todos en la nueva ventana desplegable. Confirma presionando ‘Aplicar estilo’ y listo.

Tras hacerlo, WhatsApp te mostrará una pequeña notificación de que el tema personalizado ha sido aplicado correctamente. Y en caso de que hayas elegido compartirlo, tus amigos inmediatamente verán el cambio en sus chats tras también recibir una notificación del sistema.

Y por si te lo preguntas: sí, todavía puedes elegir fotos de tu galería para usarlas de fondo de pantalla como hasta ahora, no estás limitado a los que te muestra WhatsApp. Además, es una funcionalidad que está protegida por el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, así que nadie sabrá qué fondo de pantalla elegiste para tus chats.

¿Cómo puedo tener los temas compartidos en WhatsApp?

Como ya mencionamos, esta nueva característica está disponible en WhatsApp beta 2.26.46.8 para Android. Esa actualización está disponible en la Play Store para todos los usuarios que formen parte del programa beta de WhatsApp.

¿Y cuándo llegará a todos? Hay que esperar a que dé el salto al canal regular de actualizaciones estables, pero debe faltar poco para eso. ¿Y para los usuarios de iOS? Exactamente lo mismo, debes esperar un poco para tenerlo. Para WhatsApp Web sí debería tardar un poco más, pues hace apenas unos meses se implementaron los temas personalizados en el navegador.

Fuente | WABetaInfo