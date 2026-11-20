Una de las ventajas de que Googlebook OS esté basado en Android es que los usuarios más inquietos pueden experimentar con las configuraciones internas del sistema operativo. De hecho, Google permite desbloquear el gestor de arranque con estos portátiles para realizar modificaciones.

Ahora bien, hacer root a un Googlebook tiene sus inconvenientes. Si estás pensando en hacerlo para tener más control sobre tu ordenador, deberías conocer las funciones que dejarán de estar disponibles y otras que podrían verse afectadas.

Esto es lo que puedes perder al rootear tu Googlebook

Al igual que sucede cuando rooteas un móvil Android, obtener permisos de administrador en estos portátiles tiene un precio. Y no hablamos precisamente de dinero. Aquí te vamos a mostrar las consecuencias que debes tener en cuenta.

1. La posibilidad de abrir las apps de tu móvil en el portátil

John Wu, creador de Magisk y empleado de Google, ha comprobado que Cast My Apps (Mostrar mis apps) deja de funcionar en un Googlebook rooteado. Esta herramienta es muy útil, pues permite utilizar aplicaciones de tu móvil Android desde el ordenador sin tener que instalarlas en él.

El motivo es que el teléfono comprueba mediante el hardware si puede confiar en el portátil. Si este no supera la verificación de seguridad, rechaza la conexión. Esto también afecta a las notificaciones que necesitan abrir aplicaciones mediante dicha función.

Precisamente, esta integración es una de las principales diferencias entre los Googlebook y los Chromebook.

2. Parte de la seguridad del sistema operativo

Para hacer root mediante Magisk, necesitas desbloquear el bootloader. Al hacerlo, el portátil puede arrancar con software que no ha sido autorizado por el fabricante. Además, las aplicaciones en las que concedes permisos root tendrán acceso a zonas del sistema que normalmente están protegidas. Si alguna resulta maliciosa, podrá causar mucho más daño.

3. La compatibilidad con determinadas aplicaciones

Algunas apps de bancos, servicios de streaming y otras herramientas que manejan información delicada comprueban si Android ha sido modificado antes de funcionar.

Los Googlebook no son ajenos a este riesgo. Dependiendo de las comprobaciones que realice cada aplicación, podrías encontrarte con restricciones o tener que recurrir a su versión web.

4. La comodidad de actualizar el sistema sin complicaciones

Google promete diez años de actualizaciones desde el lanzamiento de la plataforma de cada modelo. Hacer root no implica quedarse sin parches de seguridad: la propia documentación de Magisk confirma que los Googlebook pueden recibir actualizaciones completas del sistema aunque hayan sido modificados.

Eso sí, podrías perder el root al actualizar si no tomas las medidas necesarias para poder conservarlo. En ese caso, tendrás que prestar muchísima más atención a cada nueva versión.

5. Todos los archivos almacenados en el portátil

Google confirma que desbloquear el propio gestor de arranque borra los datos del dispositivo. Si ya llevas un tiempo utilizando el ordenador, no te quedará otra opción que guardar tus documentos, fotos y demás archivos en un almacenamiento externo. Eso sí, los datos que estén sincronizados en la nube no deberían verse afectados.

6. Parte de la cobertura de la garantía

Tanto Google como los fabricantes de portátiles advierten que las modificaciones pueden anular la garantía oficial. En España, eso no supone perder automáticamente la garantía por defectos ajenos al root, aunque podrían rechazarte una reparación si el problema está provocado por tus modificaciones.

Sin mucho más que añadir, en caso de que quieras experimentar con este sistema, pero no tengas dinero para comprar uno, o bien no quieres poner en riesgo tu ordenador, queremos recordarte que puedes instalar Googlebook OS en un portátil antiguo con gbOS8.