Durante bastante tiempo, hablar de un portátil de Google era prácticamente hablar de un Chromebook: equipos sencillos, muy centrados en Chrome, con precios bastante accesibles y especialmente populares en centros educativos.

Ahora, Google quiere ocupar un espacio muy distinto con los Googlebook, unos portátiles pensados desde el principio alrededor de Gemini, Android y acompañados de un hardware bastante más potente.

La diferencia principal, o mejor dicho la más palpable, se nota en el bolsillo. Mientras todavía podemos encontrar Chromebook por menos de 200 dólares, los primeros Googlebook parten de 899 dólares. Pero no estamos simplemente ante un Chromebook caro con más memoria: cambia el sistema operativo, la integración con Android, las funciones de inteligencia artificial y hasta el tipo de usuario al que están dirigidos.

Googlebook no es simplemente el nuevo nombre de Chromebook

Google presentó oficialmente Googlebook el pasado 12 de mayo de 2026 como una nueva categoría de ordenadores portátiles diseñada para Gemini Intelligence. La compañía combina parte de la tecnología de Android con lo aprendido durante años con ChromeOS, pero ha decidido separar claramente ambas familias.

Si bien entender de cero qué es Googlebook puede ser algo complicado, la idea del producto en sí es sencilla: Google quiere competir ahora en una categoría mucho más cercana a los portátiles premium tradicionales.

Los Chromebook, en cambio, siguen existiendo y se siguen vendiendo. Además, Google mantiene la categoría Chromebook Plus, que aumenta los requisitos de hardware y añade más funciones de IA sin llegar al planteamiento de Googlebook.

Googlebook vs. Chromebook: ¿cuáles son las principales diferencias?

Aunque ambos pertenecen al ecosistema de Google, están pensados para usos bastante diferentes. A continuación te dejamos una tabla en donde resumimos las diferencias más importantes.

Características Googlebook Chromebook Sistema operativo Googlebook OS ChromeOS Enfoque IA, productividad y ecosistema Android. Navegación, nube y tareas cotidianas. Gemini Integrado profundamente en el sistema. Disponible, especialmente en Chromebook Plus. Apps Android Integración nativa y prioritaria. Compatibilidad con aplicaciones Android. Integración con el móvil Mucho más profunda. Phone Hub y funciones básicas. RAM inicial habitual 16 GB Desde 4 GB; Chromebook Plus desde 8 GB. Almacenamiento de los primeros modelos 512 GB Desde 64 GB; Chromebook Plus desde 128 GB. Procesadores Intel Core Ultra y Snapdragon X Elite. Desde chips básicos hasta procesadores Intel Core y MediaTek Kompanio. Precio actual Desde 899 dólares. Desde 179 dólares. Usuario objetivo Profesionales y usuarios exigentes. Estudiantes, hogar y productividad básica. Recomendado: Redmi Watch 6 Active: el smartwatch ultraeconómico de Xiaomi con AMOLED y 18 días de batería

Las diferencias de precio tienen bastante más sentido cuando miramos cada apartado por separado.

El sistema operativo es una de las mayores diferencias

Aquí dice “presente”, uno de los cambios más importantes. Los Chromebook siguen funcionando con ChromeOS, mientras que los nuevos Googlebook utilizan Googlebook OS.

Durante su desarrollo se habló muchísimo de Aluminium OS, pero Google utiliza actualmente Googlebook OS como nombre oficial para el sistema de estos portátiles. La compañía lo describe como una plataforma que reúne lo mejor de ChromeOS y la tecnología de Android.

Googlebook OS está mucho más cerca del ecosistema Android

La base de Android permite a Google llevar sus apps y tecnologías al ordenador de una forma mucho más directa. Esto debería mejorar especialmente el funcionamiento de aplicaciones Android en pantallas grandes y la comunicación con el teléfono.

También supone que Google pueda trasladar más rápidamente al ordenador herramientas creadas originalmente para Android. Un buen ejemplo de cómo sus ecosistemas están cada vez más conectados es la llegada de Google Antigravity a Android.

En Googlebook puedes acceder a aplicaciones de Google Play y utilizar herramientas como Photoshop o CapCut, además de servicios web y opciones de productividad como Microsoft 365. Google también mantiene compatibilidad con entornos Linux.

ChromeOS sigue apostando por la sencillez

Este sistema operativo, como de seguro te imaginarás, sigue teniendo otra filosofía. Continúa siendo un sistema especialmente cómodo si gran parte de tu trabajo ocurre en Chrome, Google Docs, Drive, Gmail o aplicaciones web.

Eso sí, esto no significa que los Chromebook sean únicamente un navegador con teclado. Pueden utilizar aplicaciones Android y Linux, y los Chromebook Plus ya incorporan funciones de IA. La diferencia está en que Googlebook nace directamente alrededor de Android y Gemini, mientras que ChromeOS ha ido incorporando estas capacidades con el tiempo.

El hardware explica buena parte de la diferencia de precio

Los primeros Googlebook parten de unas especificaciones que normalmente encontramos en portátiles bastante más caros que un Chrome básico.

Google ofrece actualmente modelos de Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Dependiendo del equipo, encontramos procesadores Intel Core Ultra 5 o Qualcomm Snapdragon X Elite, acompañados de una NPU preparada para ejecutar tareas relacionadas con inteligencia artificial.

Los precios también dejan clara su posición:

Acer Googlebook 14 : desde 899 dólares.

: desde 899 dólares. XPS Googlebook : desde 999 dólares.

: desde 999 dólares. Lenovo Googlebook 15 : desde 1099 dólares.

: desde 1099 dólares. ASUS Googlebook 14 : desde 1299 dólares.

: desde 1299 dólares. HP Googlebook 14: desde 1299 dólares.

No estamos, por tanto, ante ordenadores diseñados para competir con los Chromebook baratos que suelen utilizarse para estudiar.

Un Chromebook puede costar menos de 200 dólares

En el otro extremo encontramos modelos como el Acer Chromebook 315, que Google muestra actualmente desde 179 dólares con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Es suficiente para navegar, estudiar, utilizar aplicaciones web y realizar tareas sencillas.

En medio están los Chromebook Plus. Actualmente, hay modelos desde unos 369 dólares y sus especificaciones incluyen al menos 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, pantalla Full HD y una webcam de 1080p.

Esto demuestra que Chromebook no representa un único nivel de prestaciones. Puedes comprar desde un modelo muy básico hasta un Chromebook Plus bastante completo, pero Googlebook empieza directamente donde termina buena parte de esa gama.

Gemini es mucho más importante en Googlebook

La inteligencia artificial tampoco está integrada de la misma manera. Googlebook ha sido diseñado específicamente para Gemini Intelligence y estrena funciones que afectan a la propia forma de utilizar el ordenador.

Una de esas es Magic Pointer: al señalar un elemento en la pantalla con el cursor, Gemini puede entender el contexto y ofrecer acciones relacionadas. Por ejemplo, puede reconocer una fecha dentro de un correo y ayudarte a crear un evento o trabajar con imágenes directamente desde aquello que estás viendo.

Otra novedad es Create your Widget, que permite pedirle a Gemini mediante lenguaje natural que cree widgets personalizados. Puede utilizar información de servicios como Gmail o del Calendario de Google para preparar un pequeño panel con los datos que necesita.

Los Chromebook Plus también tienen herramientas de inteligencia artificial, pero la diferencia es que en Googlebook Gemini forma parte de la idea central del sistema; no es únicamente otra función añadida al ordenador.

Googlebook también quiere funcionar como una extensión de tu Android

Si usas un teléfono Android, esa puede ser una de las diferencias más interesantes. Los Chromebook ya disponen de Phone Hub para compartir algunas funciones con el teléfono, pero Google promete una integración mucho más profunda en Googlebook.

Puedes acceder a archivos del móvil desde el portátil, continuar tareas entre dispositivos e incluso interactuar con aplicaciones del teléfono desde la pantalla del ordenador. Google describe precisamente esta conexión entre dispositivos como una de las principales diferencias frente a Chromebook.

En definitiva, la intención es que tanto el móvil como el portátil dejen de sentirse como dos dispositivos completamente separados.

¿Para quién merece la pena un Chromebook?

Si utilizas el ordenador principalmente para navegar, estudiar, ver contenido, escribir documentos, consultar correo y trabajar con aplicaciones web, un Chromebook sigue teniendo muchísimo sentido.

También es la opción más lógica si buscas gastar poco. Incluso un Chromebook Plus puede ofrecer 8 o 16 GB de RAM, una pantalla bastante buena y funciones de IA por bastante menos de lo que cuesta el Googlebook más económico.

Para estudiantes y usuarios domésticos, pagar 900 o 1000 dólares solo por disponer de una integración más profunda con Android y Gemini puede resultar innecesario.

¿Y quién debería comprar un Googlebook?

Googlebook tiene más sentido para quien quiere permanecer dentro del ecosistema de Google, pero necesita un ordenador bastante más potente y completo.

Los 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, procesadores Core Ultra o Snapdragon X Elite, junto con una integración mucho mayor con Android y Gemini, lo acercan más a un portátil premium convencional que al concepto tradicional de Chromebook.

También puede resultar atractivo para quien utiliza intensivamente servicios de Google y quiere que Gemini esté presente en prácticamente todo el flujo de trabajo.

Eso sí, por 899 dólares o más ya entra en un terreno donde también compiten excelentes portátiles Windows y MacBook, así que Googlebook tendrá que demostrar que esas funciones adicionales justifican el precio.

Los Chromebook no van a desaparecer de un día para el otro

Esta es otra diferencia importante respecto a lo que se podía pensar inicialmente. Google no está sustituyendo inmediatamente Chromebook por Googlebook.

La propia compañía ha confirmado, reiteradas veces, que continuará dando soporte a los dispositivos ChromeOS y que el despliegue de Googlebook en educación y empresas será progresivo durante varios años.

Por tanto, ambas familias van a convivir sin problemas. Chromebook seguirá siendo la alternativa sencilla y económica, Chromebook Plus ocupará la zona intermedia y Googlebook quedará en la parte superior.

Y esa es precisamente la razón por la que son tan diferentes: Googlebook no intenta ser un Chromebook un poco mejor, sino el portátil premium de Google para la era de Gemini y Android.