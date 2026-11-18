Si no terminas de acostumbrarte a llevar unos auriculares metidos dentro del oído, Xiaomi tiene una nueva propuesta para ti. Tras presentar los Redmi Clip Neo, la marca trae a España una alternativa más ambiciosa, los Xiaomi Clip, que llegan con sonido de alta resolución y un diseño que recuerda al de unos pendientes.

Si bien no son precisamente baratos, tienen algunos detalles interesantes que merecen la pena mencionar, sobre todo si buscas unos auriculares que puedas llevar puestos durante buena parte del día.

Especificaciones técnicas de los Xiaomi Clip

Características Xiaomi Clip Dimensiones Auricular: 28,15 x 18,98 x 24,98 mm.

Estuche: 51,13 x 51,13 x 30,07 mm.

Diseño abierto de tipo clip con puente de titanio con memoria de forma. Peso 5,5 gramos por auricular. Estuche de carga de 41,42 gramos. Peso total de 52,44 gramos. Sonido Drivers dinámicos de 11 mm con diafragma de revestimiento metálico microcristalino, certificación Hi-Res Audio Wireless y sonido direccional para reducir las fugas de audio. Conectividad Bluetooth 5.4 con alcance de hasta 10 metros, códecs AAC, SBC y LHDC 5.0. Respuesta de frecuencia 20 Hz – 48 kHz con LHDC 5.0 activado. Resistencia Certificación IP57 contra el polvo y el agua en los auriculares. Estuche de carga sin certificación IP. Batería 60 mAh por auricular y 510 mAh en el estuche de carga. Autonomía Hasta 9 horas con una sola carga y hasta 38 horas con el estuche utilizando AAC.

Hasta 6 horas y 25 horas con el estuche utilizando LHDC 5.0. Carga Puerto USB-C con carga rápida. Solo 10 minutos de carga ofrecen hasta 3,5 horas de reproducción. Controles Controles táctiles personalizables mediante la aplicación Xiaomi Earbuds. Control de reproducción, cambio de canciones y funciones de grabación de audio y llamadas mediante gestos en los auriculares o el estuche. Compatibilidad Android e iOS mediante la aplicación Xiaomi Earbuds. Recomendado: Redmi Band 4: la Xiaomi Smart Band 11 Active que tenemos en España se muda a China y cuesta lo que una ida al cine

Los Xiaomi Clip apuestan por la comodidad sin descuidar el sonido

Al igual que los Huawei FreeClip 2 S, los nuevos auriculares de Xiaomi se sujetan a la oreja sin tapar el canal auditivo. Cada uno pesa apenas 5,5 gramos y cuenta con un puente flexible de titanio que recupera su forma y reparte la presión sobre la oreja.

Esto te permite escuchar música mientras trabajas o sales a correr sin aislarte de lo que sucede a tu alrededor. En su interior encontramos unos altavoces de 11 mm. Cuentan con certificación Hi-Res Audio Wireless y son compatibles con LHDC 5.0.

Como sucede con otros auriculares abiertos, las fugas de sonido pueden ser un problema. Para ello, Xiaomi intenta reducirlas mediante un sistema que dirige el audio hacia el oído. Por otro lado, incorpora tres micrófonos y otro de conducción ósea que, con ayuda de la IA, reducen el ruido ambiental durante las llamadas.

En cuanto a la autonomía, ofrecen hasta nueve horas de reproducción y 38 horas con el estuche. Eso sí, utilizando LHDC 5.0, las cifras bajan a seis y 25 horas, respectivamente. Si vas justo de batería, diez minutos de carga proporcionan hasta tres horas y media de música.

Tienen Bluetooth 5.4, conexión simultánea a dos dispositivos, controles táctiles personalizables y resistencia IP57 al polvo y al agua (solo los auriculares). Además, hay un detalle que agradecerán los usuarios del iPhone: el estuche es compatible con la aplicación «Buscar» de Apple.

También permiten compartir audio con otros auriculares desde dispositivos Xiaomi compatibles con HyperOS 3.

Precio y fecha de lanzamiento del Xiaomi Clip

Después de estrenarse en China en el mes de mayo, los Xiaomi Clip aterrizaron en España el 17 de noviembre por 149,99 euros. Están disponibles en cuatro colores: negro grafito, púrpura esarcha, blanco perla y oro arena.

Hasta el 30 de noviembre, Xiaomi los ofrece por 126,99 euros en su tienda oficial, siempre que queden unidades de la promoción. De igual forma, se espera que digan “presente” algunas ofertas especiales en tiendas como Amazon.