Sony ha presentado el ECM-AX10, un micrófono de audio espacial pensado para creadores de contenido móvil. Su rasgo más distintivo es que se trata del primer micrófono del mundo para smartphones en obtener la certificación Eclipsa Audio, un formato de sonido espacial de código abierto basado en el estándar IAMF que YouTube ya admite para subir y reproducir contenido.

Características del Sony ECM-AX10

Especificaciones Sony ECM-AX10 Peso Aproximadamente 24 gramos. Tipo de micrófono Portátil de audio espacial con módulo esférico y cuatro cápsulas omnidireccionales. Modos de grabación Ambisonics, binaural y estéreo. Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz. Nivel de presión sonora Más de 120 dB SPL. Controles integrados Filtro de corte de graves, reducción de ruido y atenuador de 0 dB, 10 dB y 20 dB. Conectividad y extras USB-C para conexión directa al móvil, jack de 3,5 mm para monitorización y certificación Eclipsa Audio. Sensores Sensor de seis ejes para detección de orientación. Compatibilidad Spatial Audio Video Tool de Sony.

El corazón del ECM-AX10 es un módulo esférico de nuevo desarrollo que integra cuatro cápsulas omnidireccionales. Estas cuatro cápsulas trabajan en conjunto para capturar el sonido procedente de todas las direcciones mediante grabación Ambisonics, y el procesamiento de audio espacial de Sony se encarga de recrear la sensación de espacio, dirección y distancia.

La respuesta de frecuencia abarca de 20 Hz a 20 kHz y el micrófono soporta niveles de presión sonora superiores a 120 dB SPL, lo que le permite mantener la estabilidad en conciertos, actuaciones callejeras o eventos deportivos.

Tres modos de grabación para usuarios exigentes o casuales

El micrófono ofrece tres modos de grabación que responden a necesidades distintas. El modo Ambisonics es la vía de acceso a Eclipsa Audio y requiere la aplicación Spatial Audio Video Tool de Sony, desde la cual el creador puede exportar el contenido en ese formato y publicarlo en YouTube con audio espacial.

El modo binaural emplea la tecnología de audio espacial patentada por Sony, la misma que se utiliza en 360 Reality Audio, para ofrecer una experiencia tridimensional optimizada para auriculares incluso cuando la plataforma no admite Eclipsa Audio. El modo estéreo, por su parte, resulta versátil tanto en auriculares como en altavoces y funciona con aplicaciones generales de grabación y vídeo.

Edición del audio en el mismo móvil sin perder calidad

La aplicación Spatial Audio Video Tool concentra el flujo de trabajo en el propio móvil. Permite grabar vídeo, revisar los clips, hacer ediciones sencillas y exportar el contenido final con audio espacial sin necesidad de pasar por un ordenador. Aunque el ECM-AX10 también se puede usar con la cámara nativa u otras aplicaciones, en esos casos el modo espacial se limita al binaural, ya que Ambisonics depende de la aplicación de Sony.

En cuanto al diseño, el ECM-AX10 pesa aproximadamente 24 gramos y se conecta directamente a los smartphones compatibles mediante USB-C, sin cables adicionales ni alimentación externa. Incluye un filtro de corte de graves y un interruptor de reducción de ruido para atenuar el viento y el ruido ambiental de baja frecuencia, además de un atenuador de tres posiciones con valores de 0 dB, 10 dB y 20 dB para controlar el nivel de entrada en entornos ruidosos.

Un conector de 3,5 mm permite la monitorización en tiempo real, y un sensor de seis ejes detecta la orientación del micrófono para ajustar automáticamente la asignación de canales cuando se graba en vertical u horizontal, evitando que los canales izquierdo y derecho queden invertidos.

Sony ha contado con Sony PCL, empresa del grupo con amplia experiencia en planificación y producción de contenidos espaciales, para ajustar la calidad de sonido del micrófono. Un ingeniero de sonido de Sony PCL señala que el ECM-AX10 captura la música orquestal con una profundidad notable y una respuesta rápida en graves y medios-graves, mientras que las frecuencias agudas resultan amplias y emotivas, y destaca también su capacidad para reproducir con riqueza la tridimensionalidad y la amplitud de un campo sonoro de 360 grados.

El ECM-AX10 estará disponible a partir de octubre de 2026 con un precio aproximado de 199 euros. Tras su llegada, este micrófono podría figurar entre los mejores micrófonos externos para móviles del momento.