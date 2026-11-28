En el mercado existen infinidad de auriculares Bluetooth, pero pocos están pensados para acompañarte cuando cae la noche: los auriculares Bluetooth para dormir. Si quieres descubrir qué tienen de especial y cómo pueden mejorar tu descanso, quédate hasta el final.

A diferencia de los modelos convencionales que usas en tu día a día, estos están diseñados específicamente para dormir. Su perfil bajo, batería y componentes internos están pensados para resultar cómodos y mantenerse en su lugar sin molestarte al apoyar la cabeza en la almohada.

A continuación, te mostramos cinco opciones destacadas. Cada modelo cuenta con características propias que lo diferencian del resto, así que seguro encontrarás uno ideal para ti. ¡Comenzamos!

Auriculares de diadema TPFocus, la opción más asequible y con mayor autonomía de esta lista

Empezamos esta lista con los auriculares de diadema TPfocus. Están compuestos por una banda elástica y lavable con Bluetooth 5.4 diseñada para dormir o hacer deporte cómodamente sin presionar los oídos. Además, te ofrecen hasta 15 horas de autonomía, carga rápida por USB-C, micrófono integrado para llamadas y un alcance de 15 metros.

Adicionalmente, este es el modelo más asequible de esta lista y viene en varios colores, tales como azul, negro, morado (18,99 €), índigo y negro de cuadros (24,99 €).

Auriculares Bluetooth esonstyle, pequeños y sencillos para dormir de lado

Continuamos con los auriculares Bluetooth para dormir esonstyle (26,58 €). Se trata de unos auriculares inalámbricos de silicona líquida diseñados para dormir de lado sin molestias. Cuentan con Bluetooth 6.2, resistencia al agua IPX6, hasta 4 horas de reproducción continua y se guardan en un estuche que te ofrece 20 horas adicionales de autonomía.

Mini auriculares inalámbricos para dormir sunvito, una buena opción a considerar

El tercer modelo de esta lista son los auriculares inalámbricos para dormir Sunvito (29,44 €). Estos miniaudífonos inalámbricos están fabricados en silicona suave y evitan molestias al dormir de lado. Cuentan con Bluetooth 6.2, micrófono integrado para llamadas y una autonomía de hasta seis horas. Adicionalmente, los consigues en los colores negro y beige.

Anker Soundcore Sleep A30, el modelo más completo de esta lista

El cuarto modelo de esta lista son los auriculares Anker Soundcore Sleep A30 (159,99 €). Están hechos de silicona y te permiten dormir de lado sin molestias. Integran cancelación activa de ruido (ANC) y un sistema para enmascarar ronquidos. Cuentan con Bluetooth 5.4, resistencia al sudor IPX4, nueve horas de batería y mucho más. Los consigues en los colores blanco, morado y verde.

Ozlo Sleepbuds 2, el modelo que tiene la mejor cancelación de ruido

Finalizamos esta lista con los auriculares para dormir Ozlo Sleepbuds 2 (303,99 €). Estos auriculares ultraligeros de 1,6 gramos tienen el mejor sistema de aislamiento de ruido, ya que combinan el aislamiento pasivo y el enmascaramiento del sonido. Además, te ofrecen más de 50 sonidos relajantes para ayudarte a dormir y 14 horas de autonomía.

Si no sabes qué auriculares elegir, revisa nuestra guía para que sepas qué auricular escoger. Además, si prefieres los auriculares de uso diario, revisa esta lista en la que encontrarás varios auriculares Bluetooth con ANC. Ahora queremos que nos cuentes… ¿Cuál de estos auriculares Bluetooth para dormir ha sido tu favorito?