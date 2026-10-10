¿Quieres una pulsera como la WHOOP para medir tu salud y actividad? 4 alternativas

Por
Oleg Kostko
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Alternativas a pulsera WHOOP.

Las pulseras WHOOP, con su innovador diseño sin pantalla, han marcado un antes y un después. Muestra de ello es que, tras su éxito, diversas marcas han lanzado modelos con un enfoque muy similar. Por eso, nos pusimos a investigar y seleccionamos cuatro alternativas a la pulsera WHOOP que destacan por su gran calidad y, algunas de ellas, menor precio.

Se trata de cuatro opciones de marcas distintas. Varias, además, están disponibles en distintos colores para que encuentres la que mejor se adapte a tu estilo. Sin más que agregar, estas son las mejores alternativas a la pulsera WHOOP:

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Amazfit Helio Strap, la opción más económica

Amazfit Helio Strap.

Empezamos con la Amazfit Helio Strap (99,90 €), diseñada para el monitoreo avanzado de la salud y el rendimiento deportivo. Registra tu frecuencia cardíaca, el oxígeno en tu sangre, tu nivel de estrés, tu temperatura corporal y la calidad de tu sueño profundo. Además, te ofrece hasta diez días de batería, resistencia al agua de 5 ATM y sincronización con la app Zepp.

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Google Fitbit Air, la pulsera de Google que viene en diferentes colores

Google Fitbit Air.

Otra buena opción es la Google Fitbit Air (99,99 €). Esta pulsera te ofrece monitoreo continuo de tu frecuencia cardíaca, análisis de tu sueño, detección de oxígeno en tu sangre y más de 40 modos deportivos. Tiene siete días de autonomía y puede integrarse con las métricas personalizadas de Google Health. Viene en los colores gris niebla, azul y frambuesa.

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Polar Loop, una que no deberías pasar por alto

Polar Loop.

La tercera alternativa de la lista es la Polar Loop (179,90 €). Este modelo te ofrece un seguimiento continuo de la salud sin distracciones de pantalla ni cuotas de suscripción. Registra de forma automática tu frecuencia cardíaca 24/7, las fases de tu sueño, tus entrenamientos y cuenta con ocho días de autonomía. Además, es resistente al agua y se sincroniza con la aplicación Polar Flow.

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Garmin CIRQA, la alternativa más cercana a la pulsera WHOOP

Garmin CIRQA.

Finalizamos con la Garmin CIRQA. Su punto fuerte es la función «Body Battery», que mide las reservas de energía de tu cuerpo en una escala de 1 a 100, similar al indicador de batería de un teléfono. Para ello, analiza tu nivel de estrés, la calidad de tu sueño, la variabilidad de tu frecuencia cardíaca (VFC) y la actividad física diaria.

Esta métrica te ayuda a saber si estás listo para un entrenamiento intenso o si debes descansar. En las tallas S/M, está disponible en los colores azul y malva (308,91 €), mientras que en las tallas L/XL se consigue en los colores gris (308,91 €), malva (258,56 €) y negro (285,30 €).

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Ahora es tu turno para que nos cuentes en los comentarios… ¿cuál de estas alternativas a la pulsera WHOOP es la que has elegido?

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