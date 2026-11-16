OPPO Watch 5: todas las características y precios

La compañía OPPO ha presentado en China el Watch 5, un reloj inteligente que recupera el diseño rectangular de anteriores generaciones y que apuesta por algo que se agradece en la muñeca, ¿qué cosa? Ser ligero y cómodo. El mismo combina seguimiento de salud, deporte y una batería que, según la propia empresa, aguantaría varios días.

Características técnicas del OPPO Watch 5

Características OPPO Watch 5 Dimensiones y peso Diseño rectangular con 9,2 mm de grosor y 25 gramos de peso sin correa. Marco de aluminio y protección Corning Gorilla Glass 5. Pantalla 1,85″ AMOLED (390 x 450 píxeles), tasa de refresco de 60 Hz, brillo global de 600 nits y hasta 1500 nits según las fichas técnicas iniciales. Procesador BES2710IBP. Conectividad Bluetooth 5.2, NFC, GPS integrado y asistente de voz Xiaobu. Resistencia Certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al polvo y al agua, además de resistencia al agua de 5 ATM, apta para actividades de natación. Sensores y funciones Monitorización de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre (SpO2), temperatura de la piel, estrés y estado físico y mental. Seguimiento del sueño con 13 métricas, puntuación de descanso, detección orientativa de posibles apneas del sueño y seguimiento del ciclo menstrual. Deporte Más de 100 modos deportivos, seguimiento de actividad física y modo FatMax, que ofrece orientación personalizada sobre las zonas de frecuencia cardíaca para favorecer la quema de grasa durante el ejercicio. Batería 351 mAh. Hasta 7 días de autonomía con uso habitual, hasta 10 días en modo de ahorro y hasta 3 días con la pantalla siempre encendida (Always-On Display). Compatibilidad Dispositivos Android e iOS, con disponibilidad de funciones según el sistema y el mercado. Versiones mínimas compatibles no confirmadas oficialmente. Sistema operativo ColorOS Watch 17. Otros Esferas personalizables mediante fotografías y plantillas, notificaciones inteligentes Fluid Cloud, avisos de vuelos, trenes y transporte, y corona giratoria. Acabados y correas en varios colores, entre ellos naranja, blanco, morado, verde y negro. Recomendado: Garmin Enduro 4: un reloj con carga solar para una autonomía casi infinita

Un reloj ligero que presta especial atención al sueño y al deporte

El Oppo Watch 5 incorpora una pantalla AMOLED de unas 1,85 pulgadas, con resolución de 390 x 450 píxeles y tasa de refresco de 60 Hz. Tiene un marco de aluminio, cristal Gorilla Glass 5 y una corona lateral para moverse por los menús. Su grosor es de tan solo 9,2 milímetros y pesa 25 gramos sin correa, o sea, es un smartwatch pensado para llevarlo también mientras dormimos.

Funciona con ColorOS Watch 17 y utiliza un procesador BES2710IBP que le permite ofrecer una interfaz fluida en todo momento. Además, cuenta con GPS, Bluetooth 5.2 y NFC.

En cuanto a salud, mide las pulsaciones, el oxígeno en sangre, la temperatura de la piel y el estrés. También analiza el sueño mediante 13 indicadores y ofrece avisos orientativos relacionados con posibles interrupciones en la respiración.

Para quienes entrenan, incluye más de 100 modos deportivos y FatMax, una función que indica qué intensidad de ejercicio conviene mantener según la frecuencia cardíaca. Se suman certificaciones IP68, IP69 y 5 ATM, por lo que también está preparado para entrar en el agua.

También permite personalizar las esferas con fotografías y consultar notificaciones relacionadas con vuelos, trenes y otros desplazamientos sin sacar el móvil del bolsillo.

Su batería de 351 mAh promete hasta siete días de uso habitual, diez en modo ahorro o tres con la pantalla siempre encendida. Frente al OPPO Watch 4 Pro, apuesta especialmente por la ligereza.

Precio y fecha de lanzamiento del OPPO Watch 5

El reloj en cuestión se presentó este 16 de noviembre y, según lo informado, comenzará a venderse en China el 20 de noviembre. Su precio de venta estaría situado en los 899 yuanes (122 euros), aunque en algunas tiendas se muestra en 999 yuanes (135 euros), según la oferta.

Se podrá elegir con correas naranjas, blancas, moradas, verdes y negras. De momento, OPPO no ha confirmado su llegada a España ni un precio oficial en euros.

En caso de que te llamen la atención estos tipos de dispositivos, pero te atraigan más aquellos que tengan diseño circular, la marca también tiene alternativas como el OPPO Watch X. El Watch 5, en cambio, apunta a quien quiere registrar su actividad diaria sin llevar un reloj voluminoso.

Fuente | GSMArena