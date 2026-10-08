Se acaba de presentar el nuevo Garmin Enduro 4, un smartwatch dispuesto a convertirse en uno de los relojes deportivos más resistentes y duraderos del mercado.

Su enorme autonomía, la carga solar y un diseño pensado para soportar entrenamientos y aventuras de larga duración son sus principales cartas de presentación.

Pero este reloj va mucho más allá de la batería: incorpora GPS multibanda, mapas, más de 100 perfiles deportivos, métricas avanzadas de entrenamiento, sensores de salud y una linterna LED integrada.

A continuación, te contamos todos los detalles del nuevo Garmin Enduro 4.

Especificaciones del Garmin Enduro 4

El Garmin Enduro 4 cuenta con una caja de 51 mm fabricada en polímero reforzado con fibra, bisel de titanio y cristal Power Sapphire resistente a los arañazos. Además, ofrece resistencia al agua de 10 ATM y estrena una correa ComfortFit Fabric Band pensada para resultar cómoda durante usos prolongados.

En el frontal encontramos una pantalla táctil MIP de 1,4 pulgadas pensada para consumir poca energía y facilitar la lectura en exteriores, algo fundamental en un reloj diseñado para actividades que pueden durar varios días.

En cuanto a funciones, el Garmin Enduro 4 incluye GPS multibanda, mapas integrados, más de 100 perfiles deportivos y herramientas para corredores de trail, excursionistas y atletas de resistencia.

También ofrece seguimiento del sueño, frecuencia cardiaca, pulsioxímetro, ECG, estado y predisposición para entrenar, métricas de resistencia, Garmin Pay, almacenamiento para música, notificaciones inteligentes y una linterna LED integrada. A esto se suman nuevas funciones como los objetivos de ritmo ajustados al desnivel, las zonas y la curva de resistencia.

Pero, sin duda, uno de sus grandes protagonistas es la autonomía. El Enduro 4 puede alcanzar hasta 36 días en modo smartwatch y hasta 90 días con carga solar, según las condiciones de exposición al sol.

En los modos de ahorro y determinadas configuraciones puede llegar todavía más lejos, hasta el punto de que Garmin plantea una autonomía prácticamente ilimitada con suficiente luz solar para funcionar como reloj básico. Eso sí, estas cifras dependen del modo utilizado, las funciones activadas y las condiciones de iluminación.

Ficha técnica del Garmin Enduro 4

Características Garmin Enduro 4 Dimensiones y peso 51 x 51 x 15,7 mm. 57 gramos (66 gramos con correa incluida). Pantalla Panel táctil MIP a color de 1,4” visible bajo el sol, con resolución 280 x 280 píxeles y protegido por un cristal de zafiro. Sensores Sensor óptico de frecuencia cardiaca (Garmin Elevate), de saturación de oxígeno, altímetro barométrico, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro y de luz ambiental. Almacenamiento 64 GB. Conectividad GPS multibanda, GLONASS, GALILEO, QZSS, BeiDou, SatlQ, Bluetooth, WiFi y ANT+. Resistencia 10 ATM. Funciones Más de 100 modos deportivos, monitorización de sueño, inactividad, estrés, hidratación, mapas topográficos multicontinente, VO2 máx, Garmin Coach, ECG, notificaciones inteligentes, Garmin Pay, linterna LED y más. Compatibilidad Android e iOS. Autonomía Modo smartwatch: hasta 36 días (90 días con solar).

Modo bajo consumo: hasta 92 días (ilimitada con carga solar). Sistema operativo Garmin OS. Recomendado: ¡Es real! Xiaomi se estrena en el mercado de los NAS... ¿Serán los mejores NAS calidad-precio?

Disponibilidad y precio del Garmin Enduro 4

El nuevo Garmin Enduro 4 ya está disponible en la web oficial de la marca y se espera que en los próximos meses también se pueda comprar desde Amazon. El reloj se vende en un único color y tamaño por 899,99 €.

Y a ti… ¿Qué te parece este nuevo reloj de Garmin?