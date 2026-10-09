Amazon ha decidido cambiar por completo el rumbo de sus tablets. Después de años apostando por las Fire y su propia tienda de aplicaciones, la compañía presenta una familia que se acerca mucho más a lo que esperamos de una tablet Android. Y lo hace con tres modelos, desde uno compacto para llevar a cualquier parte hasta otro que quiere servir también para trabajar.

Las nuevas Amazon Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 y Alexa Tablet 12 Pro comparten diseño de aluminio, Android 16, acceso oficial a Google Play y Alexa+ integrada. Sus diferencias, según lo que ha informado Amazon, están principalmente en la pantalla, la potencia, la batería y, naturalmente, el precio.

Especificaciones de las nuevas Amazon Alexa Tablet

Características Amazon Alexa Tablet 8 Amazon Alexa Tablet 11 Amazon Alexa Tablet 12 Pro Dimensiones y peso Cuerpo de aluminio con 7,95 mm de grosor. 329 gramos. Cuerpo de aluminio. Dimensiones y peso no especificados. Cuerpo de aluminio con 6,5 mm de grosor. Peso no especificado. Pantalla 8,7″ IPS LCD (1340 x 800 píxeles), 180 ppp, formato 5:3, tasa de refresco de 60 Hz y brillo de hasta 400 nits. 11″ IPS LCD 2,5K (2560 x 1600 píxeles), 276 ppp, formato 16:10, tasa de refresco de hasta 90 Hz y brillo de hasta 500 nits. 12″ IPS LCD (2800 x 1840 píxeles), 280 ppp, formato 3:2, tasa de refresco de hasta 120 Hz y brillo de hasta 500 nits. Disponible con pantalla estándar o Nanomatte antirreflejos desarrollada junto a Corning. Procesador MediaTek MT8189 de ocho núcleos (2 Cortex-A78 a 2 GHz y 6 Cortex-A55 a 2 GHz), con GPU Mali-G57 MC2. MediaTek Dimensity 8400 (MT8793N) de 4 nm, CPU de ocho núcleos Cortex-A725 de hasta 3,25 GHz y GPU Mali-G720. RAM 4 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR5. 8 GB / 16 GB, según la configuración. Almacenamiento 64 GB / 128 GB, sin ranura microSD. 64 GB / 128 GB, sin ranura microSD. 128 GB UFS 3.1 / 256 GB UFS 4.0, sin ranura microSD. Cámara trasera 8 MP con enfoque automático. 13 MP con enfoque automático. Cámara frontal 5 MP. 8 MP. 8 MP. Conectividad y extras WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5.3 BLE, USB-C 2.0, altavoces estéreo y resistencia IP52. Acelerómetro, sensor de luz ambiental y sensor de proximidad. Diseño de aluminio y modo de lectura Kindle. WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5.3 BLE, USB-C 2.0, altavoces estéreo con Dolby Atmos, lector de huellas y resistencia IP52. Acelerómetro, sensor de luz ambiental y modo de lectura Kindle. WiFi 6E, Bluetooth 5.3 BLE, USB-C 3.2 Gen 1 con DisplayPort, cuatro altavoces Dolby Atmos, lector de huellas y resistencia IP52. Acelerómetro, giroscopio y sensor de luz ambiental. Compatible con Pro Pen USI 2.0 de 4096 niveles de presión y teclado magnético Pro Keyboard, vendidos por separado. Batería 4600 mAh con carga de 18 W. Hasta 14 horas de reproducción de vídeo y hasta 19 horas en modo de lectura Kindle. 6500 mAh con carga de 18 W. Hasta 15 horas de reproducción de vídeo y hasta 20 horas en modo de lectura Kindle. 9000 mAh con carga de 27 W. Hasta 16 horas de reproducción de vídeo y hasta 20 horas en modo de lectura Kindle. Sistema operativo Android 16 con acceso completo a Google Play Store y Alexa+ integrada. Al menos cuatro años de actualizaciones de software, con Android 17 previsto para principios de 2027. Recomendado: Garmin CIRQA: la marca se suma a la fiebre de las pulseras sin pantalla con la mejor opción para tus bolsillos

Android, Google Play y Alexa+: el gran cambio respecto a las Fire

Hasta ahora, una de las principales contras de las Fire era que no incluían Google Play de forma oficial. Había que conformarse con Amazon Appstore o buscar métodos alternativos para instalar ciertas aplicaciones. Con esta generación desaparece esa barrera: YouTube, Gmail, Google Docs o Netflix estarán disponibles desde la tienda de Google.

Por su parte, Alexa+ también gana protagonismo. Podemos hablarle directamente o pulsar “Preguntar a Alexa” mientras utilizamos otra aplicación. Incluso puede analizar el contenido que aparece en pantalla, por ejemplo, para resumir una receta o pasar fechas de un calendario deportivo a nuestra agenda. Eso sí, esta función requiere activación previa.

Durante el acceso anticipado, Alexa+ estará incluida sin coste adicional. Después, los miembros Prime conservarán el acceso completo, mientras que el resto podrá contratar una suscripción mensual o utilizar una prueba gratuita.

Asimismo, Amazon añade una pestaña “Para ti” con contenidos de Kindle, Prime Video y otros servicios. La idea es empezar una serie en el televisor y continuarla en la tablet, algo que encaja con la renovación de dispositivos como el Fire TV Stick 4K de 2026.

También hay un modo de lectura Kindle que silencia notificaciones, reduce la luz azul y permite cambiar el aspecto de las páginas. Es un complemento interesante de los Kindle de 2026, aunque estas tablets utilizan pantallas LCD convencionales, no tinta electrónica.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro: la más completa de la familia

La Alexa Tablet 12 Pro es la apuesta de Amazon para quienes necesitan algo más que entretenimiento. Monta una pantalla LCD de 12 pulgadas, resolución de 2800 x 1840 píxeles y 120 Hz, con un formato 3:2 que deja más espacio vertical al leer documentos o navegar.

Existe una versión normal y otra Nanomatte, con tratamiento antirreflejos desarrollado junto a Corning. Esta última busca mejorar la visibilidad cuando hay mucha luz y proporcionar una sensación más cercana al papel al escribir con lápiz.

En su interior encontramos un MediaTek Dimensity 8400, 8 GB de RAM y versiones de hasta 16 GB, con almacenamiento desde 128 GB. Su batería de 9000 mAh admite carga de 27 W y Amazon promete hasta 16 horas de vídeo. También incorpora WiFi 6E, cuatro altavoces Dolby Atmos y cámaras de 13 MP detrás y 8 MP delante.

Tiene 6,5 milímetros de grosor y admite dos accesorios opcionales: el Pro Keyboard, un teclado magnético con panel táctil, y el Pro Pen, capaz de reconocer distintos niveles de presión para dibujar, escribir o anotar archivos PDF. Ambos se compran por separado.

Amazon Alexa Tablet 11: equilibrio para series y uso diario

La opción intermedia monta una pantalla LCD de 11 pulgadas con resolución de 2560 x 1600 píxeles y hasta 90 Hz. Su formato 16:10 resulta especialmente cómodo para ver películas, mientras los altavoces estéreo con Dolby Atmos se encargan del sonido.

Incluye un procesador MediaTek de ocho núcleos, 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento en su versión básica. La batería alcanza los 6500 mAh, admite carga de 18 W y promete hasta 15 horas de reproducción de vídeo. Tiene WiFi 6, cámaras de 8 MP a ambos lados y lector de huellas.

Amazon Alexa Tablet 8: pequeña y pensada para llevar encima

La Alexa Tablet 8 es sin lugar a dudas la más sencilla, pero esto no es malo, pues la convierte en la más manejable. Su pantalla de 8,7 pulgadas tiene resolución de 1340 x 800 píxeles y 60 Hz. Pesa 329 gramos, mide 7,95 milímetros de grosor y puede sostenerse cómodamente con una mano.

Dispone de 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, procesador MediaTek de 8 núcleos y WiFi 6. La batería es de 4600 mAh, con carga de 18 W y hasta 14 horas de vídeo, según Amazon. Completa el conjunto con una cámara trasera de 8 MP y otra frontal de 5 MP.

Precio y fecha de lanzamiento de las Amazon Alexa Tablet

Las tres tablets ya se pueden reservar y los envíos comenzarán el próximo 19 de octubre. Los precios oficiales de partida son los siguientes:

Amazon Alexa Tablet 8 desde: 229,99 euros.

Amazon Alexa Tablet 11: desde 329,99 euros.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro: desde 499,99 euros.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro Nanomatte: 559,99 euros.

El teclado Pro Keyboard cuesta 139,99 euros y el lápiz Pro Pen, 84,99 euros. Amazon también anunció versiones infantiles de 8,7 y 11 pulgadas, con funda protectora, controles parentales y un año de Kids+.

La compañía promete al menos cuatro años de actualizaciones, con Android 17 previsto para principios de 2027. Es un salto importante frente a las Fire, pero también supone pagar bastante más. Habrá que comprobar si esa mayor libertad para instalar aplicaciones y funciones de Alexa+ justifica la diferencia.