OPPO se encuentra en plena temporada de lanzamientos y, junto a la esperada serie de móviles OPPO Reno17 y el nuevo reloj inteligente OPPO Watch 5, la marca ha aprovechado los focos para renovar su catálogo de tabletas con la presentación de la OPPO Pad Air6.

Este nuevo dispositivo llega pensado especialmente para estudiantes y amantes del contenido multimedia que buscan un equilibrio ideal entre portabilidad, productividad y una autonomía sobresaliente. A continuación, te contamos todos sus detalles.

Especificaciones del OPPO Pad Air6

La nueva OPPO Pad Air6 viene con un diseño estilizado y ligero, con apenas 6,89 mm de grosor y 603 gramos de peso. Su protagonista indiscutible es una pantalla LCD de 12,1 pulgadas con resolución 2.8K, relación de aspecto 7:5 ideal para lectura y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz.

Además, alcanza un brillo máximo de 900 nits y ofrece una edición especial con recubrimiento mate antirreflejos diseñada para reducir la fatiga visual en aulas o bibliotecas. En su interior late el procesador MediaTek Dimensity 7360 SUPER acompañado de 8 GB o 12 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1 de 128 GB o 256 GB.

Para garantizar jornadas maratonianas lejos del enchufe, incorpora una generosa batería de 10050 mAh con carga rápida SuperVOOC de 33 W. El apartado multimedia se completa con un sistema de cuatro altavoces estéreo, doble micrófono, cámaras frontal y trasera de 8 megapíxeles, WiFi 6, Bluetooth 5.4 y reconocimiento facial.

Ficha técnica del OPPO Pad Air6

Características OPPO Pad Air6 Dimensiones y peso 266,01 x 192,77 x 6,89 mm. 603 gramos. Pantalla 12,1″ con panel LCD, resolución de 2.8K (2800 × 1980 píxeles), ratio 7:5, gama de colores 98 % DCI-P3, 100 % sRGB, 284 PPI, 12-bit, Delta E ≈ 1, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, muestreo táctil de hasta 540 Hz, brillo de hasta 900 nits y recubrimiento mate antireflejo (opcional). Procesador MediaTek Dimensity 7360 SUPER con gráfica ARM Mali-G615 MC2. RAM 8 GB / 12 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera 8 MP. Grabación de vídeo en 1080P a 30 FPS. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB-C 2.0, WiFi 6, Bluetooth 5.0, 4 altavoces estéreo, 2 micrófonos, reconocimiento facial y compatibilidad con lápiz óptico. Batería 10050 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 17 con ColorOS 17.

Disponibilidad y precios del OPPO Pad Air6

La nueva OPPO Pad Air6 saldrá a la venta en China el próximo 20 de noviembre y de momento no se ha confirmado si llegará al mercado global. En el país asiático se vende en dos colores (azul y plata), tres configuraciones de memoria y en una versión especial con recubrimiento mate antireflejos en pantalla por los siguientes precios:

OPPO Pad Air6 (8 GB + 128 GB) : 3099 yuanes, unos 425 € al cambio.

: 3099 yuanes, unos 425 € al cambio. OPPO Pad Air6 (8 GB + 256 GB) : 3499 yuanes, unos 475 € al cambio.

: 3499 yuanes, unos 475 € al cambio. OPPO Pad Air6 (8 GB + 256 GB – pantalla mate) : 3799 yuanes, unos 515 € al cambio.

: 3799 yuanes, unos 515 € al cambio. OPPO Pad Air6 (12 GB + 256 GB) : 3999 yuanes, unos 545 € al cambio.

: 3999 yuanes, unos 545 € al cambio. OPPO Pad Air6 (12 GB + 256 GB – pantalla mate): 4299 yuanes, unos 585 € al cambio.

Y a ti… ¿Te gustaría que esta nueva tablet de OPPO llegue a nuestro mercado?