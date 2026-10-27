XPPen Magic Pro 13 una tablet de dibujo profesional 3K

XPPen, una de las marcas líderes en arte digital, acaba de lanzar oficialmente la XPPen Magic Pro 13, una tablet de dibujo ultraversátil para cualquier escenario que también se transforma en una tableta gráfica de escritorio gracias a su innovador modo de pantalla de dibujo a nivel de hardware.

Este dispositivo incluye un lápiz óptico con chip X4, una pantalla con textura de papel de resolución 3K a 120 Hz y una profunda integración de hardware y software para brindar una experiencia creativa sin igual. A continuación, te contamos todos sus detalles y precio.

XPPen Magic Pro 13, el híbrido entre tablet Android 3K y tableta gráfica profesional galardonado en el IFA 2026

Tras su presentación oficial en el IFA (Feria Internacional de Electrónica de Consumo) de este año, la XPPen Magic Pro 13 fue galardonada con 4 reconocimientos en los IFA Award 2026 como lo mejor del evento por parte de Gadgety Awards, TechRadar, Yanko Design y Android Headlines.

Y gran parte de este triunfo se debe a esa apuesta sin precedentes de fusionar el dibujo portátil con los entornos profesionales de escritorio, tal y como se puede evidenciar en sus especificaciones:

Modo tableta gráfica impulsado por hardware único en la industria.

Una de las prestaciones más importantes del dispositivo es su modo de pantalla de dibujo a nivel de hardware. Con solo conectarla a través de un cable USB-C a un PC compatible, se transforma en una tableta gráfica profesional de escritorio.

Su arquitectura dedicada soporta resoluciones de hasta 3K a 120 Hz con reproducción de color nativa y una respuesta de lápiz de latencia ultrabaja. Además, el stylus ofrece 16000 niveles de presión, detección de inclinación, vista previa flotante y botones personalizables, facilitando el paso del boceto callejero al perfeccionamiento en el ordenador de manera fluida.

Diseño ligero y herramientas creativas integradas para llevar a cualquier parte

Con un grosor de solo 6,65 mm y un peso de 655 gramos, la XPPen Magic Pro 13 incluye una cámara frontal de 8 MP y una trasera de 13 MP. Además, trae una batería de 10200 mAh con soporte para carga rápida de 45 W en ambos puertos USB-C, permitiendo que el puerto superior derecho se use para el modo de pantalla de dibujo mientras el dispositivo continúa cargándose.

Al funcionar con Android 16, ofrece un completo ecosistema de software creativo: la app Shelf desarrollada por XPPen para organizar referencias mediante etiquetas, notas y búsqueda inteligente, y la app Canvas, como espacio exclusivo de dibujo. Asimismo, incorpora funciones prácticas como dibujo rápido con la pantalla apagada, ventanas flotantes y garabatos en capturas de pantalla.

Lápiz con el chip inteligente X4 y pantalla de estilo papel

El stylus incluido integra el sistema inteligente X4, que combina un chip de bajo consumo energético, un sensor optimizado y una punta en forma de bala para lograr trazos veloces, firmes y exactos. Ofrece 16000 niveles de presión, 2 gramos de fuerza de activación inicial y compatibilidad con una inclinación de 60 grados para capturar sutiles variaciones en el sombreado.

Por otro lado, la pantalla ofrece resolución 3K con tasas de refresco seleccionables de 60, 90 o 120 Hz. Su panel de cristal con nanograbado AG+AF proporciona una fricción similar al papel, sumado a un brillo pico de 650 nits, certificación TÜV SÜD de baja luz azul y una cobertura cromática de 100 % de sRGB y 96 % de DCI-P3, permitiendo además alternar entre las gamas sRGB, Adobe RGB y DCI-P3.

Disponibilidad y precio de la XPPen Magic Pro 13

La nueva XPPen Magic Pro 13 ya está disponible desde este 27 de octubre, con un precio de lanzamiento de 999 €. Si deseas consultar más información técnica y detalles del producto, puedes hacerlo desde la web oficial de la marca.

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