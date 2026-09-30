La espera finalmente ha terminado. Acaban de llegar al mercado las esperadas sucesoras de las Galaxy Tab S11, dos tablets diseñadas para redefinir por completo el concepto de productividad y entretenimiento portátil.

Estas no solo llegan para dominar con mano de hierro el catálogo de tablets Android de gama alta (enfrentándose de tú a tú contra rivales de la talla de la Xiaomi Pad 9, Vivo Pad 6, REDMAGIC Astra 2, OPPO Pad 5 Pro o la OnePlus Pad 4), sino que vienen directamente a discutirle el trono a las tablets prémium por excelencia: la familia iPad de Apple.

Con un rendimiento sin precedentes, una pantalla deslumbrante y capacidades avanzadas impulsadas por inteligencia artificial, las nuevas Samsung Galaxy Tab S12+ y Galaxy Tab S12 Ultra llegan para liderar la gama más exigente del mercado. A continuación, te contamos todas sus características y precios.

Especificaciones de las Samsung Galaxy Tab S12+ y Tab S12 Ultra

La serie Galaxy Tab S12 aterriza con un despliegue técnico de primer nivel encabezado por el potente procesador MediaTek Dimensity 9500 fabricado en 3 nanómetros en ambos modelos.

Para mantener la temperatura a raya durante sesiones intensas de multitarea o juego, Samsung ha incorporado un nuevo sistema de disipación de calor con cámara de vapor 3D, superando con creces la eficiencia térmica de sus predecesoras.

En el apartado multimedia, ambas tablets lucen pantallas Dynamic AMOLED 2X con tasa de refresco fluida de 120 Hz: un modelo de 12,6 pulgadas en la Galaxy Tab S12+ y un imponente panel de 14,6 pulgadas en la Tab S12 Ultra.

Ambas alcanzan un brillo pico de 1600 nits, garantizando una visibilidad óptima incluso bajo la luz directa del sol. El apartado auditivo también recibe un salto cuantitativo relevante gracias a la implementación de audio espacial de 4 canales, duplicando el número de canales de la generación anterior para lograr un sonido inmersivo insuperable.

A nivel de diseño y resistencia, la Tab S12 Ultra se mantiene como el modelo más estilizado con un grosor récord de solo 5,1 mm. Además, ambas cuentan con certificación IP68 contra agua y polvo, e incluyen el icónico lápiz óptico S Pen en la caja.

La autonomía está respaldada por baterías de 10600 mAh en la versión Plus y de 11600 mAh en el modelo Ultra, ambas compatibles con carga rápida de 45 W.

El ecosistema de software está impulsado por Android 17 y la capa One UI 9, que integran las más recientes innovaciones de Galaxy AI. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la capacidad del navegador de Samsung para analizar y resumir el contenido de múltiples pestañas abiertas de forma simultánea.

Asimismo, la flexibilidad de almacenamiento está asegurada con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjeta microSD de hasta 2 TB. Finalmente, Samsung garantiza la longevidad del producto ofreciendo hasta 7 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad.

Ficha técnica de las Samsung Galaxy Tab S12+ y Tab S12 Ultra

Especificaciones Samsung Galaxy Tab S12+ Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Dimensiones y peso 187,8 x 289,5 x 5,3 mm y 553 gramos. 208,5 x 326,3 x 5,1 mm y 692 gramos. Pantalla 12,6” con panel Dynamic AMOLED 2X, resolución WQXGA+ (2800 x 1752 píxeles), 16 millones de colores, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1600 nits y HBM de 1000 nits. 14,6” con panel Dynamic AMOLED 2X, resolución WQXGA+ (2960 x 1848 píxeles), 16 millones de colores, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1600 nits y HBM de 1000 nits. Procesador MediaTek Dimensity 9500 con gráfica ARM Mali-G1 Ultra MC12. RAM 12 GB. 12 GB / 16 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB (expandible a 2 TB con MicroSD). 256 GB / 512 GB / 1 TB (expandible a 2 TB con MicroSD). Cámara trasera Principal de 13 MP.

Flash LED y graba en 4K a 60 FPS. Principal de 13 MP.

Ultra gran angular de 8 MP.

Flash LED y graba en 4K a 60 FPS. Cámara frontal 12 MP. Conectividad y extras WiFi 6E de triple banda, conectividad 5G (opcional), Bluetooth 6.0, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, acelerómetro, sensor de huella dactilar en pantalla, giroscopio, geomagnético, Hall, luminosidad, USB-C 3.2 Gen 1, S Pen (lápiz óptico), 4 altavoces estéreo y certificación IP68. WiFi 7 de triple banda, conectividad 5G (opcional), Bluetooth 6.0, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, acelerómetro, sensor de huella dactilar en pantalla, giroscopio, geomagnético, Hall, luminosidad, USB-C 3.2 Gen 1, S Pen (lápiz óptico), 4 altavoces estéreo y certificación IP68. Batería 10600 mAh con carga rápida de 45 W. 11600 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo Android 17 con One UI 9. Con 7 años de actualizaciones de Android y parches de seguridad. Recomendado: La nueva Moto Pad (2026) apunta a ser una de las tablets más interesantes por su precio

Disponibilidad y precios de las Samsung Galaxy Tab S12+ y Tab S12 Ultra

Las nuevas Samsung Galaxy Tab S12+ y Tab S12 Ultra saldrán a la venta el próximo 7 de octubre en España y el resto del mundo.

La Galaxy Tab S12+ se venderá en dos colores (plata y gris), dos versiones de almacenamiento y en variantes 5G / WiFi por los siguientes precios:

Samsung Galaxy Tab S12+ WiFi (12 GB + 256 GB) : 1299 €.

: 1299 €. Samsung Galaxy Tab S12+ WiFi (12 GB + 512 GB) : 1499 €.

: 1499 €. Samsung Galaxy Tab S12+ 5G (12 GB + 256 GB) : 1449 €.

: 1449 €. Samsung Galaxy Tab S12+ 5G (12 GB + 512 GB): 1649 €.

Por su parte, la Galaxy Tab S12 Ultra también se podrá comprar en los mismos dos colores, aunque añade una variante de almacenamiento extra con más RAM (16 GB + 1 TB). Aquí abajo te dejamos sus precios revelados hasta la fecha: