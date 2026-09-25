HUAWEI MatePad Air Z especificaciones y precio oficial

Luego del lanzamiento de la HUAWEI MatePad Air (2026) hace un par de meses, la marca china está de vuelta para presentar una versión más accesible de su tablet insignia. Estamos hablando de la nueva HUAWEI MatePad Air Z, una colorida variante que llega en dos versiones (Standard y Enjoy) para ajustarse al presupuesto de los usuarios.

A continuación, te contamos todos sus detalles y precios.

Especificaciones de la HUAWEI MatePad Air Z

La HUAWEI MatePad Air Z trae una pantalla LCD de 12 pulgadas con resolución 2.8K y tasa de refresco de 144 Hz. Además, cuenta con opciones con tecnología antirreflejos PaperMatte para minimizar destellos y proteger la vista durante jornadas de lectura o trabajo intensivo.

En su interior alberga el procesador HiSilicon T93S23 acompañado de hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Todo opera bajo el sistema HarmonyOS 7, que incorpora funciones avanzadas de multitarea e inteligencia artificial para optimizar la productividad.

En el apartado fotográfico, equipa una cámara trasera de 50 MP con flash LED y un sensor frontal de 8 MP pensado para videollamadas claras.

Ambas versiones se diferencian en el diseño posterior y en la carga rápida: la versión Standard emplea un módulo de cámara alargado en formato píldora y 66 W de carga, mientras que la Enjoy Edition opta por un diseño ovalado más compacto con 44 W.

Su autonomía viene dada por una batería de 10100 mAh que puede ofrecer hasta 16 horas de reproducción de vídeo. Aquí abajo te dejamos su ficha técnica para que le eches un vistazo al resto de sus especificaciones:

Características HUAWEI MatePad Air Z Dimensiones y peso 183,55 x 270,50 x 5,9 mm. 555 gramos (con batería). Pantalla 12« 2.8K (2800 × 1840 píxeles) con panel IPS LCD, 280 PPI, tasa de refresco de 144 Hz, relación pantalla-cuerpo del 88 %, 16,7 millones de colores (gama P3), brillo máximo de hasta 900 nits y acabado PaperMatte antireflejo (opcional). Procesador HiSilicon Kirin T93S23 con gráfica Maleoon 935. RAM 8 GB / 12 GB. Almacenamiento 128 GB / 256 GB. Cámara trasera 50 MP con f/1.8 y enfoque automático.

Resolución de imagen de hasta 8192 × 6144 px y vídeo en 1080p. Flash LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.2. Resolución de imagen de hasta 3264 × 2448 px y vídeo en 1080p. Conectividad y extras USB-C 2.0, WiFi de doble banda, Bluetooth 6.0, NearLink, 6 altavoces (HUAWEI SOUND), 2 micrófonos, sensor de gravedad, giroscopio, sensor Hall y sensor de luz ambiental. Batería 10100 mAh con carga rápida de hasta 66 W (44 W la versión Enjoy Edition). Sistema operativo HarmonyOS 7.0.

Disponibilidad y precios de la HUAWEI MatePad Air Z

La nueva HUAWEI MatePad Air Z ya está disponible en China en dos versiones. La edición estándar es un poco más cara y solo se puede comprar en dos colores (rosa y plata), mientras que la Enjoy Edition es más económica y llega en tres colores (azul, naranja y gris oscuro).

De momento, no hay información sobre su disponibilidad fuera del mercado asiático. En China se vende por los siguientes precios: