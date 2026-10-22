HONOR ha presentado oficialmente su nueva HONOR WIN Tablet, un dispositivo diseñado para ofrecer una potencia descomunal en un formato compacto que cabe cómodamente en la mano. Esta tablet llega para satisfacer a los usuarios y jugadores más exigentes que buscan portabilidad sin tener que renunciar a la velocidad, a una pantalla de primer nivel o a una autonomía verdaderamente destacable.

Con un perfil ultradelgado y una construcción cuidada, este dispositivo promete convertirse en el referente absoluto del segmento compacto, posicionándose como una alternativa muy seria frente a las opciones tradicionales del mercado, como la propia MagicPad 4 de HONOR.

Especificaciones de la HONOR WIN Tablet

Lo que hace destacar a este dispositivo es cómo logra integrar componentes de vanguardia en un chasis con tan solo 6,1 mm de grosor y un peso ligero de 315 gramos. La experiencia visual está garantizada gracias a su pantalla OLED de 8,4 pulgadas con resolución 2.3K. Este panel no solo ofrece colores vivos y contrastes profundos, sino que incorpora una impresionante tasa de refresco ajustable de hasta 240 Hz, ideal para conseguir fluidez máxima en videojuegos competitivos.

En el corazón de la HONOR WIN Tablet encontramos el potentísimo procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en un proceso eficiente de 3 nanómetros, acompañado por la GPU Adreno 840. Para exprimir al máximo este chipset, la marca ofrece configuraciones de 12 GB o 16 GB de memoria RAM LPDDR5X, junto a opciones de almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB en formato UFS 4.1, lo que asegura tiempos de carga ultrarrápidos y multitarea fluida.

Eso sí, para la mayoría, quizá lo más interesante de esta tablet es su ingeniosa arquitectura de enfriamiento por aire síncrono con doble cámara de vapor (VC). Aprovecha el módulo de cámara trasera de 13 MP para inyectar aire fresco al interior de la tablet con un mini ventilador.

En el apartado multimedia y funcional, cuenta con una cámara trasera de 13 MP con enfoque automático y una cámara frontal de 8 MP pensada para llamadas de vídeo o transmisiones en directo. La conectividad es de última generación, incluyendo soporte para WiFi 7 de triple banda (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz), Bluetooth 6.0 y un puerto USB-C multifuncional.

Uno de sus mayores logros es el apartado energético: a pesar de su cuerpo tan delgado, integra una batería gigantesca de 10000 mAh compatible con carga rápida de 66 W, garantizando horas ininterrumpidas de productividad y juego. Todo esto funciona bajo el sistema operativo MagicOS 11 basado en Android 17.

Ficha técnica de la HONOR WIN Tablet

Características HONOR WIN Tablet Dimensiones y peso 189,34 x 121,48 x 6,1 mm. 315 gramos. Pantalla 8,4″ 2.3K (2304 x 1440 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco de 240 Hz, brillo pico de hasta 6000 nits y atenuación PWM de ultra alta frecuencia de 4440 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) con gráfica Adreno 840. RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB en formato UFS 4.1 Cámara trasera 13 MP con f/2.0. Enfoque automático (AF). Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB-C (USB 3.2 Gen 2), WiFi 7 de doble banda, MLO, 4096 QAM, 160MHz y MU-MIMO, Bluetooth 6.0 con códecs de alta definición (LDAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0, etc.), OTG, geolocalización por red WLAN, refrigeración activa y dos motores de vibración lineales en el eje X. Batería 10000 mAh con carga rápida de 66 W. Sistema operativo Android 17 basado en MagicOS 11. Recomendado: Xiaomi 17T y 17T Pro: más batería, teleobjetivo 5x y la "fotografía viva" de Leica

Disponibilidad y precios de la HONOR WIN Tablet

La HONOR WIN Tablet ha sido presentada oficialmente en el mercado chino y se comercializa en los colores negro y plateado, así como en varias configuraciones de memoria. Los precios oficiales de salida según sus versiones de almacenamiento son los siguientes:

12 GB + 256 GB: 3.999 yuanes (aproximadamente 535 euros al cambio).

3.999 yuanes (aproximadamente al cambio). 16 GB + 512 GB: 4.499 yuanes (aproximadamente 602 euros al cambio).

Por el momento, su lanzamiento oficial ha comenzado en China. Estaremos muy atentos a los anuncios oficiales de la marca respecto a la llegada de esta fantástica tablet a otros mercados internacionales en los próximos meses.