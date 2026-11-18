CUBOT, la marca especializada en dispositivos de entretenimiento y para actividades al aire libre, acaba de presentar la nueva MegaPad, una tablet que apuesta por el sonido y una experiencia visual única. A continuación, te contamos todas sus características y especificaciones.

CUBOT MegaPad: sonido DTS con 4 tweeters, 2 woofers y una luz de colores que sigue el ritmo de cada canción

La nueva CUBOT MegaPad trae un sistema de seis altavoces compuesto por cuatro tweeters y dos woofers, acompañado de procesamiento de audio DTS. Esta distribución permite que los tweeters se encarguen de los sonidos agudos, como los platillos o las cuerdas de una guitarra, mientras que los woofers reproducen los graves, aportando mayor presencia a los bombos y las líneas de bajo.

Pero su característica más llamativa está justo debajo de la pantalla: una banda luminosa de colores que parpadea y se mueve siguiendo el ritmo de la música. Esta luz está situada estratégicamente en el borde inferior de la pantalla para que puedas disfrutar de sus efectos sin tapar lo que estás viendo, como las carátulas de los álbumes, las letras de las canciones o los vídeos de conciertos.

Además, la CUBOT MegaPad incorpora un soporte integrado que permite colocarla sobre una mesa. Esto facilita que varias personas puedan reunirse alrededor de ella y disfrutar tanto de la música como del espectáculo de luces. Y cuando cambia la canción, la iluminación continúa reaccionando al nuevo ritmo.

Más allá del apartado multimedia, esta tablet también cuenta con una pantalla de 13,36 pulgadas con resolución FHD+. Su formato ofrece un espacio amplio para ver películas, seguir vídeos de conciertos o compartir contenido con otra persona, mientras que el soporte integrado permite mantenerla erguida para disfrutar de contenido con las manos libres o realizar videollamadas.

En cuanto a su autonomía, lleva bajo el capó una batería de 14700 mAh, una capacidad suficiente para darte muchas horas de entretenimiento. También viene con 128 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjeta microSD hasta 1 TB.

Por último, la tablet funciona con Android 16 e incluye conectividad Dual SIM 4G LTE. Esto permite realizar llamadas de voz y conectarse a redes móviles compatibles para seguir reproduciendo contenido en streaming cuando no se dispone de WiFi.

Ficha técnica de la CUBOT MegaPad

Características CUBOT MegaPad Dimensiones y peso 309,3 x 208 x 14,1 – 8,1 mm y 846 gramos. Pantalla Panel IPS de 13,36″ con resolución Full HD+ (1200 x 1920 píxeles), tasa de refresco de 60 Hz. Procesador MediaTek Helio G81 con gráfica ARM Mali-G52 MC2. RAM 6 GB (+ 10 GB de RAM virtual). Almacenamiento 128 GB ampliables hasta 1 TB con microSD. Cámara trasera 16 MP con PDAF y flash LED. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB-C, Dual SIM 4G, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, GLONAS, Galileo, Beidou, acelerómetro, OTG, Face ID, 6 altavoces (4 tweeters + 2 woofers) con DTS Audio y luz rítmica para la música. Batería 14700 mAh con carga USB-C. Sistema operativo Android 16.

Disponibilidad y precio de la CUBOT MegaPad

Por el momento, CUBOT no ha anunciado la fecha de lanzamiento ni el precio oficial de la nueva MegaPad. Por ahora, solo puedes consultar información adicional visitando la web oficial de CUBOT.

Te mantendremos informado cuando surjan más detalles sobre el precio y la disponibilidad de la CUBOT MegaPad.