Ayer reseñamos el radical cambio que Amazon hizo con sus tablets. No solamente le dijeron adiós al odioso FireOS, sino que el salto a Android 16 vino acompañado con la Play Store, Alexa+ y hasta un rediseño completo.

Sin embargo, estas tablets no llegaron solas, resulta que Amazon se tenía guardado en extra para ellas: las Amazon Kids Tablets 2026, la edición para niños con montones de funcionalidades enfocadas completamente en ellos. ¿Quieres una tablet para tu hijo sin tener que preocuparte por configurar todo el sistema de control parental? Entonces llegaste al lugar adecuado, porque Amazon las tiene.

Las Amazon Kids Tablets tienen control parental preconfigurado, creación de historias con IA, un año de Amazon Kids+ y ultrarresistencia

No nos detendremos demasiado en hablar sobre las especificaciones técnicas de las Amazon Kids Tablets, pues son exactamente las mismas de las Amazon Alexa Tablets de 8″ y 11″. Así, la Amazon Kids Tablet de 8″ tiene 4 GB de RAM, 64 GB o 128 GB de almacenamiento y una autonomía de hasta 14 horas de reproducción de vídeos; mientras, el modelo de 11″ tiene resolución de 2,5K, 8 GB de RAM, la misma capacidad de almacenamiento y autonomía de hasta 15 horas.

Y sí, ambas corren Android 16, pero si quieres conocer sus otros detalles técnicos, consulta la tabla de especificaciones más abajo. ¿El motivo? Nos centraremos en lo realmente diferenciador de estas variantes para niños.

Ambas tablets incluyen una suscripción anual a Amazon Kids+, que ofrece contenido para niños de Disney, Nickelodeon, Lego y Barrio Sésamo. Una vez finalizado el año, la suscripción pasará a costar 7,99 € al mes si eres miembro Prime de Amazon u 8,99 € si no lo eres. Vamos, que te están regalando una suscripción de más de 80 € con tu compra.

Adicionalmente, ambas tablets tienen una versión de Google Play con control parental preconfigurado, lo que limita las apps y juegos que tus hijos podrán instalar. Y manteniéndose en esa misma onda, las tablets tienen el panel de control para padres de Amazon Kids, que te permitirá controlar el tiempo de pantalla, establecer filtros de contenido y monitorear lo que hacen tus hijos con ellas.

Y más allá de las variantes de almacenamiento, estas tablets también se subdividen en dos categorías:

Para niños de 3 a 5 años : con una funda protectora acolchada muy gruesa para reducir al máximo las caídas que seguramente sufrirá al ser manipulada por niños tan pequeños, así como una agarradera que también sirve de soporte para mesa y diseño de Paw Patrol, montañas o texturizado.

: con una que seguramente sufrirá al ser manipulada por niños tan pequeños, así como una agarradera que también sirve de soporte para mesa y diseño de Paw Patrol, montañas o texturizado. Para niños de 6 años en adelante: con una funda protectora de plástico duro que es más gruesa que una normal, que también tiene cubre pantalla que sirve como soporte para mesa y con diseños de Barbie, Bob Esponja, Harry Potter, gato, el espacio o color azul.

Finalmente, estas tablets también incluyen herramientas impulsadas por la IA Alexa+, pero diseñadas como experiencias creativas para niños. ¿En qué sentido? En el sentido de que tu hijo puede conversar con la IA para crear historias con sus propios personajes, universos, argumentos y plot twists para luego obtener cuentos, libros de dibujos y cómics que narren sus historias. Y sí, siempre adaptados a ideas apropiadas para su edad.

Ficha técnica de las Amazon Kids Tablets (2026)

Especificaciones Amazon Kids Tablet 8″ Amazon Kids Tablet 11″ Dimensiones y peso Cuerpo de aluminio con 7,95 mm de grosor. 329 gramos. Cuerpo de aluminio con 7,95 mm de grosor. 446 gramos. Pantalla 8,7″ IPS LCD (1340 x 800 píxeles), 180 ppp, formato 5:3, tasa de refresco de 60 Hz y brillo de hasta 400 nits. 11″ IPS LCD 2,5K (2560 x 1600 píxeles), 276 ppp, formato 16:10, tasa de refresco de hasta 90 Hz y brillo de hasta 500 nits. Procesador MediaTek MT8189 de ocho núcleos (2 Cortex-A78 a 2 GHz y 6 Cortex-A55 a 2 GHz), con GPU Mali-G57 MC2. RAM 4 GB. 8 GB. Almacenamiento 64 GB / 128 GB, sin ranura microSD. Cámara Trasera 8 MP con enfoque automático. Cámara Frontal 5 MP. 8 MP. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5.3 BLE, USB-C 2.0, altavoces estéreo, Dolby Atmos (solo 11″) y resistencia IP52. Acelerómetro, sensor de luz ambiental y sensor de proximidad. Un año de suscripción a Amazon Kids+ y modo de lectura Kindle. Batería 4600 mAh con carga de 18 W. Hasta 14 horas de reproducción de vídeo y hasta 19 horas en modo de lectura Kindle. 6500 mAh con carga de 18 W. Hasta 15 horas de reproducción de vídeo y hasta 20 horas en modo de lectura Kindle. Sistema operativo Android 16 con control parental a Google Play Store y Alexa+ integrada. Al menos cuatro años de actualizaciones de software. Precio Desde 229,99 €. Desde 329,99 €. Recomendado: Redmi Headphones Neo: unos cascos híbridos con sonido Hi-Res, ANC y 72 horas de batería

Precio y disponibilidad de las Amazon Kids Tablets (2026)

Las nuevas tablets para niños de Amazon llegarán a España el próximo 19 de octubre, lo mismo para Reino Unido, Alemania, Francia y España. Estados Unidos, Canadá, México y Japón podrán disfrutarlas antes, a partir del 14 de octubre.

El modelo de 8” parte en 229,99 euros, mientras que la variante de 11” parte en 329,99. Ya puedes reservar cualquiera de ellas en Amazon siguiendo estos enlaces: