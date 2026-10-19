Cómo invitar a alguien a una llamada de WhatsApp sin cuenta

Hasta ahora, para participar en una llamada de WhatsApp necesitabas tener una cuenta. Eso acaba de cambiar: la app de mensajería ya permite invitar a personas que no utilizan WhatsApp, sin obligarlas a registrarse ni instalar nada.

La nueva función sirve tanto para llamadas de voz como para videollamadas, algo especialmente práctico para hablar con familiares o preparar una reunión. Y llega junto a otras novedades recientes, como la posibilidad de programar mensajes en WhatsApp.

¿Cómo crear un enlace de llamada para alguien sin WhatsApp?

Para enviar la invitación, tú sí necesitas una cuenta de WhatsApp. Puedes crear el enlace desde la aplicación del móvil, WhatsApp Web o su versión de escritorio. Los pasos a seguir son más fáciles de lo que parece:

Abre WhatsApp y entra en la pestaña “Llamadas”.

y entra en la pestaña “Llamadas”. Pulsa el botón “+” para iniciar una nueva llamada.

Selecciona “Nuevo enlace de llamada”.

Activa “Requerir aprobación para unirse” si quieres controlar también la entrada de quienes tienen WhatsApp.

Copia el enlace o utiliza “Compartir enlace” para enviarlo por correo, SMS o cualquier otra aplicación.

No hace falta que la otra persona figure entre tus contactos. Eso sí, los invitados sin cuenta siempre necesitan tu aprobación, aunque no actives la opción anterior.

¿Cómo se une la otra persona sin tener una cuenta?

La persona invitada debe abrir el enlace desde el navegador de un ordenador, escribir su nombre y solicitar acceso. No tendrá que introducir un número de teléfono ni descargar WhatsApp.

Cuando lo haga, aparecerá en una sala de espera. Tú recibirás la solicitud y podrás aceptarla o rechazarla antes de que entre en la llamada.

Las conversaciones admiten hasta 32 participantes, están cifradas de extremo a extremo y no tienen límite de duración. Los invitados pueden compartir pantalla, reaccionar con emojis y levantar la mano, pero no ver los teléfonos de los demás, enviar mensajes ni añadir participantes.

Este control de acceso es diferente del chat limitado de WhatsApp, que protege el contenido de las conversaciones escritas.

¿Qué pasa si no aparece la opción?

Primero, actualiza WhatsApp a la última versión y comprueba si aparece. Eso sí, la función comenzó a desplegarse hace poco y está llegando progresivamente, por lo que todavía puede no aparecer en todas las cuentas.

Si ya tienes acceso, basta con crear un enlace nuevo y compartirlo: tus invitados podrán entrar sin abrirse una cuenta.