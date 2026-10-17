WhatsApp continúa renovando sus opciones de seguridad y privacidad para ofrecer un mayor control sobre la información que compartimos a diario. Recientemente, una nueva herramienta ha comenzado a desplegarse en los ajustes de perfil de las conversaciones: el Chat limitado en WhatsApp. Esta opción nace para responder a la necesidad de proteger el contenido confidencial no solo de miradas chismosas en la pantalla, sino también de acciones avanzadas dentro de la propia aplicación.

Si al entrar a la información de un contacto has notado esta función justo debajo de «Restringir chat», es normal que te preguntes para qué sirve y en qué se diferencia de los métodos de protección habituales. A continuación, te explicamos con detalle qué implica activar el Chat limitado de WhatsApp, cuáles son sus restricciones reales, en qué se distingue del bloqueo con huella y el paso a paso para comenzar a utilizarlo.

¿Qué es el chat limitado de WhatsApp y cómo funciona?

El Chat limitado de WhatsApp es una función de privacidad avanzada orientada a controlar las acciones que la otra persona (o las personas dentro de la conversación) pueden realizar con los mensajes y archivos multimedia que se envían.

A diferencia de las opciones que protegen el acceso físico al móvil, el objetivo principal del chat limitado es desactivar ciertas funciones estándar de WhatsApp dentro de una conversación específica para evitar que la información salga de ella o se procese mediante herramientas externas.

Al activar el interruptor de Chat limitado, WhatsApp aplica de manera automática una serie de restricciones estrictas sobre la conversación:

No se guardan archivos multimedia automáticamente: las fotos, vídeos y documentos recibidos en esa conversación no se descargarán automáticamente en la galería del dispositivo de los integrantes.

Prohibición de exportar el chat: se bloquea por completo la opción de exportar el historial de la conversación a través de archivos de texto o correo electrónico.

Sin integración con Meta AI: las funciones de inteligencia artificial de Meta quedan totalmente inhabilitadas dentro de este chat, impidiendo que los textos o imágenes sean procesados por el asistente.

Bloqueo de dispositivos vinculados y clientes no oficiales: no se podrá acceder a este chat desde dispositivos vinculados (como WhatsApp Web o WhatsApp Desktop ) ni a través de bots o agentes de IA. Esto evita vulnerabilidades a través de clientes de terceros o accesos remotos.

Diferencia entre «Chat restringido» y «Chat limitado» en WhatsApp

Es común confundir estas dos herramientas porque ambas conviven dentro de la sección de ajustes del perfil de un contacto, pero cumplen propósitos completamente distintos:

Función Chat restringido Chat limitado Objetivo principal Ocultar la conversación y proteger el acceso local en el teléfono. Limitar lo que la otra persona puede hacer con los mensajes y archivos. Método de protección Solicita huella dactilar, Face ID o un código secreto para abrir la conversación. Bloquea descargas automáticas, exportación, dispositivos vinculados e IA. Ubicación del chat Se mueve a la carpeta oculta de «Chats restringidos». Permanece en la lista principal de conversaciones (salvo que también se restrinja). Acceso cruzado Protege el chat si le prestas tu móvil físico a alguien. Protege el contenido frente a acciones del receptor o clientes de terceros. Recomendado: Estas son las mejores apps para intercambiar cromos del Mundial 2026

En pocas palabras, el Chat restringido evita que alguien tome tu teléfono y lea la conversación, mientras que el Chat limitado evita que la otra persona descargue, exporte o reenvíe la información hacia fuera del ecosistema seguro de la app. De hecho, ambas funciones son complementarias y pueden activarse al mismo tiempo en una misma conversación para ofrecer máxima seguridad.

Paso a paso: cómo activar el Chat limitado en WhatsApp

Activar el chat limitado en WhatsApp es facilísimo. Solo debes asegurarte de contar con la versión más reciente de la aplicación en tu dispositivo Android o iOS:

Abre WhatsApp y entra en la conversación que deseas proteger.

Toca en el nombre del contacto o la foto de perfil en la parte superior para acceder a la pantalla de información del perfil.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Chat limitado (se encuentra justo debajo de Restringir chat ).

Pulsa sobre Chat limitado para ingresar al panel de configuración.

Activa el interruptor que aparece en pantalla.

Verás una descripción con los permisos que se revocarán. Confirma la acción para guardar los cambios.

Una vez activado, verás que el estado de la opción cambiará a «Activada». Puedes revertir el proceso en cualquier momento siguiendo los mismos pasos y apagando el conmutador.

Con este nuevo ajuste, WhatsApp refuerza su promesa de cifrado de extremo a extremo, sumando capas de protección que te otorgan un mayor control sobre el destino de tus mensajes.