Cómo programar mensajes en WhatsApp paso a paso

Acordarte de felicitar un cumpleaños a medianoche o enviar un aviso a primera hora ya no tiene por qué depender de una alarma. WhatsApp, después de tanto tiempo, está empezando a añadir una función para programar mensajes y enviarlos automáticamente en la fecha y hora que elijas, sin recurrir a apps externas.

Como suele ocurrir con este tipo de funciones, la novedad todavía está llegando poco a poco, especialmente para quienes utilizan WhatsApp Beta en Android. Si ya la tienes disponible, activarla es muchísimo más fácil de lo que imaginas.

¿Cómo programar un mensaje en WhatsApp?

Todo se hace desde la conversación, utilizando el mismo botón de enviar de siempre. La diferencia está en que, en lugar de tocarlo una vez, tendrás que mantenerlo pulsado.

Solo tienes que seguir estos pasos al pie de la letra:

Abre WhatsApp en tu teléfono.

en tu teléfono. Entra en el chat individual o grupo donde quieras enviar el mensaje.

donde quieras enviar el mensaje. Escribe el texto normalmente.

normalmente. Mantén pulsado el botón “Enviar” durante un par de segundos.

Selecciona la fecha y la hora de entrega.

hora de entrega. Confirma la programación .

. En el chat aparecerá el aviso “Programaste un mensaje”.

Vale remarcar que solo tú puedes ver el mensaje programado mientras no se haya enviado. WhatsApp lo enviará cuando llegue el momento, incluso aunque tengas la app cerrada o el móvil esté sin conexión.

También puedes programar fotos y vídeos

La función no se limita al texto, pues admite enlaces, fotografías y vídeos. Para programar una imagen, debes seleccionarla desde la galería del chat y mantener pulsado “Enviar” para escoger cuándo compartirla.

Eso sí, hay dos límites importantes que tienes que tener en cuenta: puedes elegir una fecha desde 10 minutos hasta dos semanas de antelación. Y en los grupos, el mensaje llegará únicamente a quienes ya eran miembros cuando lo programaste.

¿Qué hacer si todavía no aparece la función?

En caso de que aún no puedas programar mensajes, ¡no desesperes! Puede que necesites actualizar WhatsApp a la última versión. Si sigue sin aparecer, tendrás que probar la versión beta oficial, aunque participar en ella no garantiza el acceso inmediato.

Mientras llega, queremos recordarte que Instagram también permite programar mensajes, por lo que si aún no tienes acceso a la función de WhatsApp, puedes hacer uso de la misma característica en dicha red social.