Cómo saber el valor de cartas Pokémon con tu Android

Puede que tengas una caja llena de cartas Pokémon de cuando eras pequeño o que acabes de abrir un sobre y quieras saber si te ha tocado algo valioso. Lo bueno es que ya no necesitas conocer todas las colecciones ni visitar una tienda especializada para hacerte una primera idea.

Con tu móvil Android puedes identificar una carta utilizando la cámara y consultar cuánto se está pagando por ella. Eso sí, no todas las aplicaciones ofrecen precios fiables y hay varios detalles que debes comprobar antes de dar una cifra por buena.

¿Cómo identificar una carta Pokémon antes de consultar su precio?

Lo primero es asegurarte de que estás buscando exactamente la misma carta. Un Charizard, por ejemplo, puede tener decenas de versiones con valores completamente diferentes.

Fíjate minuciosamente en los detalles que te mencionamos a continuación:

Nombre y número : normalmente aparece un número como 4/102 en la parte inferior.

: normalmente aparece un número como 4/102 en la parte inferior. Colección : el símbolo o código de expansión permite identificar de qué serie procede.

: el símbolo o código de expansión permite identificar de qué serie procede. Acabado : comprueba si es normal, holográfica, holográfica inversa o una edición especial.

: comprueba si es normal, holográfica, holográfica inversa o una edición especial. Idioma y edición: algunas cartas antiguas de primera edición tienen un valor muy diferente.

Si no reconoces estos datos, puedes utilizar la base de datos oficial de Pokémon para comparar imágenes y encontrar la versión correcta.

¿Cómo saber cuánto vale una carta Pokémon con Google Lens?

Una de las formas más rápidas de empezar es con Google Lens. Esta herramienta gratuita permite buscar una carta mediante una fotografía y encontrar otras imágenes similares en Internet.

Si nunca la has usado, te recomendamos seguir paso a paso la guía que preparamos para ti:

Abre la app de Google en tu móvil .

. Pulsa en el icono de Google Lens , situado junto al buscador.

, situado junto al buscador. Enfoca la carta Pokémon o selecciona una fotografía de tu galería.

o selecciona una fotografía de tu galería. Ajusta el recuadro para que solo aparezca la carta.

Revisa los resultados y busca coincidencias con su número y colección.

con su número y colección. Abre los enlaces de tiendas especializadas para consultar precios.

Si bien Google Lens resulta muy útil para identificar cartas desconocidas, no deberías fiarte únicamente del precio que muestre su resumen generado por IA.

Puede confundir versiones, mostrar anuncios con precios exagerados o incluso identificar incorrectamente el acabado holográfico. Úsalo para encontrar la carta y comprueba después su valor en otros servicios.

Aplicaciones para escanear cartas Pokémon y consultar su valor

Si tienes una colección grande, una aplicación especializada puede ahorrarte bastante trabajo. Estas dos opciones que te vamos a mostrar a continuación están disponibles para Android, aunque ofrecen funciones diferentes.

Rare Candy: escanea tus cargas y organiza la colección

Esta app está diseñada específicamente para coleccionistas de cartas. Su funcionamiento es sencillo: abres la app, usas el escáner para identificar la carta y luego consultas la información que aparece en la pantalla.

Además, permite seguir su valor de mercado y organizar tus cartas en álbumes digitales, algo muy práctico cuando tienes decenas o cientos.

Asimismo, puedes registrarte gratuitamente y utilizar sus herramientas de colección. Eso sí, su reconocimiento de cartas Pokémon está orientado a ediciones en inglés y japonés, así que las cartas españolas pueden requerir una búsqueda manual.

Lens AI: otra alternativa para buscar mediante fotografías

La app Lens AI: Reverse Image Search permite fotografiar objetos y localizar información relacionada, incluyendo algunos artículos coleccionables (funciona de forma parecida a Google Lens).

Si bien no es una aplicación especializada en Pokémon como Rare Candy, puede ayudarte a encontrar coincidencias visuales en cuestión de segundos.

Por otro lado, también puede utilizarse para las cartas digitales, por lo que puede considerarse como uno de los mejores trucos para Pokémon TCG Pocket (identificar cartas y demás).

Las mejores webs para comprobar el precio real de tus cartas Pokémon

Una vez que hayas identificado la carta, llega lo importante: averiguar cuánto podría pagar alguien por ella. Puedes consultar estas tres páginas directamente desde el navegador que tienes instalado en tu móvil Android.

Cardmarket: la opción más útil para consultar precios en España

Cardmarket es uno de los mayores mercados europeos de cartas coleccionables y resulta especialmente útil porque muestra precios en euros.

Busca el nombre de la carta y su número, entra en la ficha correspondiente y revisa las ofertas disponibles.

También encontrarás indicadores como la tendencia de precio y las medias de ventas de los últimos 7 y 30 días.

Compara cartas del mismo idioma, acabado y estado de conservación. El anuncio más barato no representa necesariamente el valor habitual.

Enlace | Cardmarket

eBay: comprueba por cuánto se han vendido realmente

En eBay puedes consultar transacciones realizadas, en lugar de limitarte a los precios que piden los vendedores. Desde tu móvil puedes buscar esto de la siguiente forma:

Busca el nombre de la carta , su colección y su número.

, su colección y su número. Abre “Filtros”.

Activa “Artículos vendidos”.

Compara varias ventas recientes de la misma edición.

Presta atención al estado de las cartas y evita comparar ejemplares certificados con otros sin certificar.

Enlace | eBay

PriceCharting: consulta precios históricos y cartas certificadas

Esta página web permite buscar cartas Pokémon por nombre, número o fotografía. La misma calcula valores utilizando datos de ventas y distingue entre cartas sin certificar y ejemplares valorados profesionalmente, como PSA 9 o PSA 10.

También muestra el historial de precios, lo que ayuda a comprobar si una carta está subiendo o bajando de valor.

Su principal inconveniente para España es que presenta los importes en dólares y refleja especialmente el mercado estadounidense.

Enlace | PriceCharting

¿Qué factores hacen que una carta Pokémon valga más dinero?

Aunque dos cartas sean idénticas, su precio puede cambiar mucho según su conservación. Revisa si tiene esquinas dobladas, arañazos, bordes desgastados o marcas en la superficie. Una carta aparentemente nueva puede perder bastante valor por pequeños defectos.

También importan la rareza, la antigüedad, la edición y el idioma. Y si encuentras una carta supuestamente muy cara, comprueba primero que sea auténtica: Google Lens no puede garantizarlo.

Para ejemplares de mucho valor, merece la pena acudir a una tienda especializada antes de venderlo, teniendo en cuenta varios cuidados: no dejes que se lleven tu carta para analizarla.

En definitiva, la combinación más práctica es Google Lens para identificar, Cardmarket para comparar precios europeos y eBay para confirmar ventas reales. Con esas tres herramientas podrás valorar buena parte de tu colección sin gastar dinero.