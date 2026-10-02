3 nuevos Kindle 2026 llegan a España y sus accesorios

Amazon acaba de presentar su nueva generación de e-readers. Estamos hablando de los nuevos Kindle 2026 que estrenan un innovador sistema de construcción de pantalla con apilamiento inverso para eliminar por completo los molestos bordes elevados.

Además, este rediseño también les otorga un chasis mucho más fino, ligero y elegante, logrando que el color se extienda continuamente de la parte frontal a la trasera.

Y lo mejor de todo es que ya se encuentran disponibles en España.

Esta nueva generación, que viene a suceder a los Kindle de 2022, está conformada por 3 nuevos Kindle y 4 accesorios que transformarán tu forma de leer. A continuación, te contamos todos sus detalles, características y precios oficiales.

Kindle 2026: el e-reader más compacto estrena pantalla enrasada y opción en aluminio

El modelo de entrada de la familia Kindle da un salto gigante en practicidad y diseño. Con una pantalla de 6 pulgadas, sigue siendo el dispositivo que mejor cabe en cualquier bolsillo, pero ahora incorpora la tecnología de pantalla frontal estilizada sin relieves.

Gracias a este nuevo ensamblaje interno, la apertura de tus libros es un 30 % más rápida que en la versión anterior, ofreciendo hasta 6 semanas de autonomía y 16 GB de almacenamiento. Además, destaca por su compromiso ecológico al incluir materiales reciclados y una batería fabricada con cobalto 100 % reciclado.

La gran novedad de este año es la llegada, por primera vez, de una versión prémium con carcasa trasera de aluminio reciclado al 80 % y acabado mate. Esta variante eleva la capacidad hasta los 32 GB y aporta una solidez táctil prémium a la que muchos lectores ya están acostumbrados.

Ambas versiones ya están disponibles en España en diferentes tonos como morado, grafito, aluminio azul alpino y aluminio verde agua por los siguientes precios:

Kindle 2026 (16 GB) : 154,99 €.

: 154,99 €. Kindle 2026 (aluminio – 32 GB): 194,99 €.

Kindle Paperwhite 2026: pantalla más grande, nitidez máxima y batería récord

El nuevo Kindle Paperwhite 2026 presume de tener la pantalla más grande jamás vista en la línea Paperwhite, acompañada de la mayor relación de contraste de su historia.

Sus negros son notablemente más profundos y el texto alcanza una definición impecable, tanto si lees a pleno sol en la playa como con la luz apagada en la cama.

A pesar de este incremento en la superficie de lectura, el dispositivo es más fino, ligero, resistente al agua y cuenta con luz cálida autorregulable. Su impresionante batería alcanza hasta 12 semanas de autonomía con una sola carga.

Para los lectores más exigentes, la variante Signature Edition añade una tapa trasera de aluminio, 32 GB de capacidad, ajuste automático de brillo, carga por base de contacto y la práctica función de doble toque para pasar página. Se pueden comprar en acabados grafito y verde agua por los siguientes precios:

Kindle Paperwhite 2026 (con publicidad) : 209,99 €.

: 209,99 €. Kindle Paperwhite 2026 (sin publicidad) : 229,99 €.

: 229,99 €. Kindle Paperwhite 2026 Signature Edition: 259,99 €.

Kindle Colorsoft 2026: la revolución del color con acabado mate y aspecto de papel real

La innovación más esperada de Amazon llega de la mano del nuevo Kindle Colorsoft 2026, una pantalla a color que imita a la perfección la textura del papel impreso sin los reflejos ni la fatiga visual de las tablets tradicionales.

Diseñado para disfrutar de cómics, novelas gráficas, guías de viaje o portadas a todo color, incorpora una guía de luz con LEDs de nitruro y microdeflectores que distribuyen el brillo de forma uniforme sin saturar las imágenes. Su placa posterior de óxido garantiza una velocidad de respuesta rápida y un contraste sobresaliente.

Está disponible en dos versiones, la básica y la Signature Edition (que suma la carcasa de aluminio, 32 GB de almacenamiento, luz autorregulable, paso de página por doble toque y carga inalámbrica) y en colores grafito y granate por los siguientes precios:

Kindle Colorsoft 2026 : 299,99 €.

: 299,99 €. Kindle Colorsoft 2026 Signature Edition: 329,99 €.

Nuevos accesorios Kindle 2026: comodidad total para una lectura sin manos

Amazon no solo ha presentado e-readers, sino que ha diseñado cuatro accesorios pensados para elevar la comodidad durante las sesiones de lectura prolongadas. Sus características y precios son los siguientes:

Kindle Click: un práctico mando a distancia Bluetooth compacto para pasar de página cómodamente sin tocar la pantalla. Es ideal para leer en la cama, en la cinta de correr o durante un vuelo. Compatible con todos los modelos 2026 y generaciones de 2024 en adelante. Su precio es de 34,99 €.

Funda con pasapáginas: una funda magnética de perfil ultrafino que integra botones físicos para pasar página y permite la carga por base de contacto. Diseñada para los modelos Paperwhite Signature Edition y Colorsoft Signature Edition. Su precio es de 79,99 €.

Base de carga: un elegante soporte de mesa que mantiene tu e-reader erguido mientras se recarga por contacto. Compatible con las versiones Signature Edition. Su precio es de 54,99 €.

Fundas de protección Kindle: disponibles en tejido de punto, cuero de origen vegetal, cuero prémium granulado y carcasas magnéticas para los modelos de aluminio, con paletas de color perfectamente combinadas. Su precio es de 54,99 €.

Y tú… ¿Qué opinas de esta renovación que ha hecho Amazon a sus dispositivos Kindle?