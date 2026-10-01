Fire TV Stick 4K 2026 todas las características y precio

Amazon ha renovado uno de sus dispositivos más populares para convertir cualquier televisor en una Smart TV. Estamos hablando del nuevo Fire TV Stick 4K de 2026, el cual llega con más velocidad, un diseño más compacto y una novedad muy interesante: puede alimentarse directamente desde el puerto USB del televisor, sin depender de un enchufe cercano.

El cambio más importante, aunque no parezca tan impactante, está por dentro. Amazon abandona Fire OS en este modelo y apuesta por Vega OS, su nuevo sistema basado en Linux. Es exactamente el mismo camino que ya siguió el Fire TV Stick 4K Select.

Especificaciones técnicas del Fire TV Stick 4K (2026)

Especificaciones Amazon Fire TV Stick 4K (2026) Dimensiones y peso No especificados oficialmente por Amazon. Procesador MediaTek MT8698E con CPU de cuatro núcleos Cortex-A55 a hasta 1,7 GHz y GPU ARM G310 V2 a hasta 500 MHz. Imagen 4K Ultra HD (2160p, 1080p y 720p) hasta 60 FPS, compatible con HDR10, HDR10+ y HLG. Admite formatos de vídeo H.265/HEVC, H.264, VP9 y AV1. Sonido Pass-through de audio mediante HDMI compatible con Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD y MPEG-H. Almacenamiento 8 GB. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5.3 con Bluetooth Low Energy (BLE), HDMI 2.1 y USB-C 2.0 para alimentación. Compatible con alimentación directa desde el puerto USB del televisor. Sistema operativo Vega OS 2.0, compatible con Alexa+ y la nueva experiencia de Fire TV. Recomendado: Llega la nueva serie UGREEN Nexode Pro con cargadores inteligentes que revolucionarán tu forma de cargar

Un Fire TV Stick más rápido, pero con una limitación importante

El Fire TV Stick 4K (2026) utiliza un procesador de cuatro núcleos a 1,7 GHz, acompañado por 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Amazon asegura que el rendimiento mejora entre un 20% y un 40% respecto a la generación anterior, o sea: las apps pueden abrirse hasta un 35% más rápido y el contenido reproducirse un 20% antes.

También mantiene reproducción en 4K a 60 fps y compatibilidad con HDR10, HDR10+, HLG y AV1. En cuanto a conectividad, ofrece WiFi 6 y Bluetooth 5.3, además de soporte para Alexa+.

Como ocurrió en su momento con el Fire TV Stick HD (2026), puede recibir energía desde un USB del televisor. Así se logra eliminar el adaptador de corriente en muchas instalaciones y quedan menos cables a la vista.

La contrapartida de Vega OS es muy importante: ya no admite instalar archivos APK de Android por fuera de la tienda. Aun así, Amazon asegura que el catálogo ha crecido y ya incluye más de 2000 aplicaciones adicionales, entre ellas Spotify, Xbox, VLC y varias VPN, además de las clásicas como Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video y HBO Max.

Fecha de lanzamiento y precio del Fire TV Stick (2026)

El nuevo Fire TV Stick 4K ya está disponible en España. Su precio oficial es de 74,99 euros, aunque Amazon lo ha estrenado con una oferta temporal de 35,99 euros.

También incluye el nuevo Fire TV Remote rediseñado, con controles más fáciles de localizar y un botón de estrella configurable para abrir rápidamente una aplicación favorita. Amazon también lo vende por separado para quienes quieran renovar el mando de otro Fire TV compatible.

Con esta renovación, el Fire TV Stick 4K queda como la opción intermedia de la familia: por encima del modelo HD y por debajo del Fire TV Stick 4K Max, que por ahora mantiene Fire OS.