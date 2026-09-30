Cuando pensamos que HONOR ya nos había deslumbrado lo suficiente este año con apuestas arriesgadas como su teléfono robotizado (HONOR Robot Phone), la marca vuelve a sorprendernos una vez más. Esta vez en el mercado de la tinta electrónica.
Pero no lo hace lanzando un móvil con pantalla E-Ink (concepto que ya hemos visto en marcas como Hisense o BOOX) sino con una idea mucho más innovadora: un eReader diseñado como un accesorio magnético que puedes llevar pegado directamente a la parte trasera de tu móvil.
HONOR Life S3: el lector de tinta electrónica de 3,68″ que se une magnéticamente a tu móvil
El nuevo HONOR Life S3 viene con un diseño extremadamente fino y liviano: mide apenas 5,6 mm de grosor y pesa solo 61 gramos.
Su principal atractivo reside en su sistema magnético estilo MagSafe (incluyendo un anillo adhesivo para usarlo con cualquier móvil y no solo con iPhone), permitiendo llevarlo acoplado cómodamente sin apenas añadir volumen.
Cuenta con una pantalla E-Ink de 3,68 pulgadas con resolución de 259 ppi y cristal esmerilado de alta transparencia. Aunque carece de luz frontal para entornos oscuros, su panel mate ofrece una lectura muy placentera en exteriores o espacios bien iluminados.
A nivel de software, funciona con un sistema operativo en tiempo real, garantizando la máxima eficiencia energética. Su batería ofrece hasta 30 horas de lectura continua o 20 días en espera. Además, gracias a la conectividad WiFi 6 y la app HONOR Smart Space, transferir libros inalámbricamente es rápido y sencillo.
Es compatible con archivos EPUB, MOBI, PDF, TXT, DOC y DOCX y aunque integra solo 16 MB de almacenamiento interno, trae una ranura microSD que admite hasta 1 TB para llevar miles de libros siempre contigo.
Ficha técnica del HONOR Life S3
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Características
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HONOR Life S3
|Dimensiones y peso
|10,6 × 66,4 × 5,6 mm. 61 gramos.
|Pantalla
|E-Ink de 3,68″ con 259 ppi y vidrio esmerilado de alta transparencia.
|Almacenamiento
|16 MB expandible hasta 1 TB con microSD.
|Conectividad
|WiFi 6.
|Formatos compatibles
|EPUB, MOBI, PDF, TXT, DOC y DOCX.
|Batería
|650 mAh con carga por USB-C para 30 horas de lectura continua y 20 días en espera.
|Sistema operativo
|RTOS (no usa Android).
Disponibilidad y precio del HONOR Life S3
El nuevo HONOR Life S3 ya está a la venta en China y solo se puede comprar en un color y en una única configuración de memoria por 359 yuanes, unos 49 € al cambio. De momento, no hay detalles sobre su disponibilidad fuera del país asiático, por lo que no sabemos si llegará a este lado del mundo.
Y tú… ¿Qué opinas de este eReader que puedes llevar pegado a la tapa trasera del móvil?