Este nuevo eReader de HONOR se pega a tu móvil como si fuera un accesorio MagSafe

Por
Julio Torres
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HONOR Life S3 el lector E-Ink de 3 68 pulgadas que se pega al movil

Cuando pensamos que HONOR ya nos había deslumbrado lo suficiente este año con apuestas arriesgadas como su teléfono robotizado (HONOR Robot Phone), la marca vuelve a sorprendernos una vez más. Esta vez en el mercado de la tinta electrónica.

Pero no lo hace lanzando un móvil con pantalla E-Ink (concepto que ya hemos visto en marcas como Hisense o BOOX) sino con una idea mucho más innovadora: un eReader diseñado como un accesorio magnético que puedes llevar pegado directamente a la parte trasera de tu móvil.

HONOR Life S3: el lector de tinta electrónica de 3,68″ que se une magnéticamente a tu móvil

especificaciones del HONOR Life S3

El nuevo HONOR Life S3 viene con un diseño extremadamente fino y liviano: mide apenas 5,6 mm de grosor y pesa solo 61 gramos.

Su principal atractivo reside en su sistema magnético estilo MagSafe (incluyendo un anillo adhesivo para usarlo con cualquier móvil y no solo con iPhone), permitiendo llevarlo acoplado cómodamente sin apenas añadir volumen.

Cuenta con una pantalla E-Ink de 3,68 pulgadas con resolución de 259 ppi y cristal esmerilado de alta transparencia. Aunque carece de luz frontal para entornos oscuros, su panel mate ofrece una lectura muy placentera en exteriores o espacios bien iluminados.

A nivel de software, funciona con un sistema operativo en tiempo real, garantizando la máxima eficiencia energética. Su batería ofrece hasta 30 horas de lectura continua o 20 días en espera. Además, gracias a la conectividad WiFi 6 y la app HONOR Smart Space, transferir libros inalámbricamente es rápido y sencillo.

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Es compatible con archivos EPUB, MOBI, PDF, TXT, DOC y DOCX y aunque integra solo 16 MB de almacenamiento interno, trae una ranura microSD que admite hasta 1 TB para llevar miles de libros siempre contigo.

Ficha técnica del HONOR Life S3

Características
HONOR Life S3
Dimensiones y peso 10,6 × 66,4 × 5,6 mm. 61 gramos.
Pantalla E-Ink de 3,68″ con 259 ppi y vidrio esmerilado de alta transparencia.
Almacenamiento 16 MB expandible hasta 1 TB con microSD.
Conectividad WiFi 6.
Formatos compatibles EPUB, MOBI, PDF, TXT, DOC y DOCX.
Batería 650 mAh con carga por USB-C para 30 horas de lectura continua y 20 días en espera.
Sistema operativo RTOS (no usa Android).

Disponibilidad y precio del HONOR Life S3

disponibilidad precios HONOR Life S3

El nuevo HONOR Life S3 ya está a la venta en China y solo se puede comprar en un color y en una única configuración de memoria por 359 yuanes, unos 49 € al cambio. De momento, no hay detalles sobre su disponibilidad fuera del país asiático, por lo que no sabemos si llegará a este lado del mundo.

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Y tú… ¿Qué opinas de este eReader que puedes llevar pegado a la tapa trasera del móvil?

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