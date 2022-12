La tinta electrónica está más vigente que nunca. Aunque hace unos años se pensó que esta tecnología iba a desaparecer, en 2022 hemos visto como muchas marcas importantes del mercado (Xiaomi, Amazon, Huawei y Lenovo) continúan lanzando dispositivos que tienen este peculiar tipo de pantalla.

Pues bien, en víspera de la llegada del 2023, la marca Hisense acaba de presentar en China un dispositivo con pantalla de tinta electrónica, aunque esta vez no se trata de una tablet. Así es, el Hisense Hi Reader Pro es un nuevo móvil con el que no solo puedes hacer llamadas, sino que también podrás leer y escribir como si fuera un papel real.

Todas las características del Hisense Hi Reader Pro

El Hisense Hi Reader Pro es un teléfono con pantalla de 6,1 pulgadas cuya principal novedad es que dicho panel es de tinta electrónica a escala de grises. Además, otra de sus características más destacadas es el procesador de Qualcomm que tiene bajo el capó. Se trata del Snapdragon 662 acompañado de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Características Hisense Hi Reader Pro Pantalla Panel capacitivo de tinta electrónica de 6,1″ a escala de grises con densidad de píxeles de 300 ppi y 36 niveles de brillo ajustables. Procesador Qualcomm Snapdragon 662 con gráfica Adreno 610. RAM 4 GB. Almacenamiento 128 GB. Conectividad y extras 4G LTE, WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0, altavoces, micrófonos duales y jack para auriculares de 3.5 mm. Batería 4000 mAh . Sistema operativo Android 11.

Ahora bien, aunque tiene un procesador Snapdragon, WiFi y Android 11 de fábrica, la compatibilidad con las apps de Google Play Store es bastante limitada. Esto se debe a que las pantallas de tinta electrónica tienen una tasa de refresco muy restringida, lo que dificultad la reproducción de vídeos y la ejecución de videojuego. Esta también es una de las razones por las que no tiene cámara trasera ni frontal.

Precio y disponibilidad del Hisense Hi Reader Pro

Este móvil de tinta electrónica ya está a la venta en China y puede comprarse desde la tienda online china JD.com por 1699 yuanes, unos 230 € al cambio. También es posible adquirirlo por AliExpress, aunque en esta tienda el precio asciende a 406 €. Por el momento, Hisense no ha revelado si llegará al resto del mundo o si solo se venderá en China.

Y a ti… ¿Qué te parece este móvil con pantalla de tinta electrónica?