Aunque la variedad de dispositivos con pantalla de tinta electrónica todavía es limitada, parece que estamos asistiendo a un nuevo capítulo en su historia: el de los cuadernos de notas digitales.

Semanas atrás, Amazon nos presentaba su Kindle Scribe, su primer eReader que permite tomar notas. Ahora, un gigante chino le sacó competencia. Así es el Xiaomi Note E-Ink, un potente cuaderno digital que quiere destronar a Amazon.

Todas las especificaciones del Xiaomi Note E-Ink

Características Xiaomi Note E-Ink

Peso 440 gramos. Pantalla 10,3″ monocromático con panel de tinta electrónica. Procesador ARM de cuatro núcleos Cortex-A55. RAM 4 GB.

Almacenamiento 64 GB.

Conectividad y extras USB C, WiFi 5 y jack de audio de 3,5 mm. Cuenta con WPS Office Studio preinstalado. Batería 3000 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 11 (modificado para pantallas e-Ink).



Potencia, usabilidad y bajo consumo energético en un solo dispositivo

Una de las grandes ventajas que tienen los paneles de tinta electrónica (E-Ink) es su bajísimo consumo de energía, logrando autonomías fascinantes con baterías pequeñas. Aparte, al no emitir luz directa como las pantallas normales (IPS, OLED, etc.), la vista no se cansa antes de tiempo. Estas dos características hacen que los dispositivos de tinta electrónica sean ideales para leer, pero también para escribir y hasta trabajar en ofimática.

Xiaomi se dio cuenta de esto y por ello decidió crear su Note E-Ink, un dispositivo que mezcla lo mejor de los eReaders y tablets. Gracias a su pantalla de grandes dimensiones (10,3 pulgadas), leer y tomar notas con este cuaderno electrónico es muy sencillo. Además, cuenta WPS Office Studio preinstalado, una de las suites ofimáticas más potentes del mercado. Sí, Xiaomi quiere que trabajes hojas de cálculo, gráficos estadísticos y más en este dispositivo.

Y como si de una tablet cualquiera se tratase, Xiaomi dotó a su Note E-Ink de un software y hardware fantástico. Incorpora una versión adaptada de Android 11 para pantallas de tinta electrónica, aunque no hay presencia alguna de MIUI. ¿Qué ventajas tiene esto? Que podrás instalarle un montón de aplicaciones como si de una tablet cualquiera se tratase, aunque obviamente no podrás ver películas o jugar con este dispositivo.

¿Cómo es que este cuaderno de notas puede hacer esas cosas? Además del software, también tiene 3 GB de RAM, almacenamiento de 64 GB y un procesador de cuatro núcleos Cortex A55. No es el hardware más potente, pero le sirve para su enfoque primordial: tomar notas, leer y trabajar ofimática.

Por cierto, el Xiaomi Note E-Ink también te permitirá escuchar música, pues cuenta con conector de 3,5 mm para auriculares. Su batería es de 3000 mAh, con carga rápida de 18 W.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Note E-Ink

El nuevo Xiaomi Note E-Ink fue presentado oficialmente en China y por ahora solo estará disponible en el país asiático. De momento desconocemos cualquier dato sobre una posible venta global en el futuro, pero estaremos atentos a cualquier novedad.

Sobre el precio, el cuaderno digital de Xiaomi costará 2699 yuanes, que equivalen a unos 390 euros al cambio actual. Por cierto, es un dispositivo mucho más completo que la Redmi Writing Tablet.