Desde hace muchos años se ha hablado sobre el salto de las pantallas de tinta electrónica a los móviles. Algunos fabricantes ya hicieron un primer acercamiento, como el YotaPhone 2 en 2015, o el YotaPhone 3 de 2017. Pero entre tantas bondades, este tipo de panel tenía un problema importante a superar.

Hasta el momento, las pantallas de tinta electrónica solo eran a escala de grises. Además, su frecuencia de actualización es muy baja, alrededor de 1 o 2 Hz en el mejor de los casos. Sin embargo, hoy uno de esos problemas se resuelve, porque HiSense está a punto de lanzar el primer móvil con pantalla de tinta electrónica a color del mundo.

Las pantallas de tinta electrónica a color llegan a los móviles y traen numerosas ventajas

HiSense ya había mostrado algo de este móvil en el CES 2020, pero no había anunciado una fecha de lanzamiento. Este dispositivo atrajo mucha atención, porque sería el primero con pantalla de tinta electrónica a color del mundo.

Gracias a la última tecnología de impresión en color desarrollada por la compañía, lograron crear un panel de tinta electrónica capaz de mostrar 4096 colores. Esta cifra es muy baja si se compara a los más de 16 millones de colores que logran pantallas como la de los Galaxy S20, pero son nichos muy diferentes, y la tinta electrónica tiene ventajas muy importantes.

La principal es que los colores que se muestran son mucho más suaves, y al no necesitar retroiluminación como otras pantallas, no daña los ojos. Es así, las pantallas de tinta electrónica no emiten luz azul, por lo que son perfectas para usos prolongados y por ello la mayoría de lectores electrónicos las usan. ¿Y la visualización nocturna? No es problema, porque HiSense equipa su pantalla con luces frontales cálidas que no reflejan, y por tanto no dañan la vista.

Aparte, el consumo energético es ultra bajo, y volviendo a los lectores electrónicos como ejemplo, es por eso que pueden durar semanas ante de tener que cargarlos. Esto es una ventaja importante frente a los paneles convencionales (IPS, OLED, etc.), y algo increíble para un móvil, ya que la pantalla es lo que más energía consume. Incluso, con una pantalla de tinta electrónica puedes mostrar una imagen fija cuando está apagada, ¿alguien saluda a Always-On Display?

Quedan cosas por mejorar, pero es un paso importante

Como toda tecnología revolucionaria que apenas llega al mercado, a las pantallas de tinta de electrónica aún le quedan cosas importantes que atender. Por ejemplo, este móvil no está orientado a consumir contenido multimedia. ¿La razón? Ver una fotografía a 4096 colores no es precisamente lo ideal. Igualmente, la velocidad de actualización no permite disfrutar de vídeos. Pero aun así, es un paso importante.

¿Por qué creemos esto? Porque con estas pantallas se podrán diseñar móviles con autonomía nunca antes vistas, perfectos para personas que tienen que pasar días o incluso semanas fuera de casa. Además, al tener una pantalla a color, la cantidad de aplicaciones que puedes utilizar aumentan.

HiSense asegura que su móvil tendrá muchas aplicaciones, incluso en las imágenes puedes ver que incluye una app de galería y otra de cámara. Salvando las distancias por la cantidad de colores, esto nos parece genial. La fecha de lanzamiento está pautada para el 23 de abril, y se hará a través de una videoconferencia en línea. ¿Y el sistema operativo? Por supuesto que Android.

Esta noticia nos parece fabulosa en todo sentido, y no solo para los móviles, sino para los e-readers en sí mismos. Los lectores estarán muy felices con esta nueva tecnología. ¿Te ha gustado?