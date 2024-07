Xiaomi nos dejó atónitos hace algunos días con la presentación del Redmi K70 Ultra, su MIX Fold 4 y el increíble MIX Flip. Sin embargo, hubo otro dispositivo en esa presentación que no se llevó toda la atención y mérito que se merecía: la Xiaomi Smart Band 9.

La nueva pulsera de actividad de la marca es fantástica, tal como mostramos en su artículo de lanzamiento. De hecho, muchos usuarios ya se cuestionan si comprar la Smart Band 8 o esperar el salto global de la Smart Band 9. Esto es justamente lo que definiremos hoy, pues comparamos la Xiaomi Smart Band 9 vs. Xiaomi Smart Band 8 para mostrarte sus diferencias, las novedades y ayudarte a elegir con cuál quedarte.

Tabla comparativa de especificaciones: Xiaomi Smart Band 9 vs. Xiaomi Smart Band 8

Especificaciones Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 8

Dimensiones y peso Estándar: 46.5 x 21.6 x 10.99 mm y 15.8 gramos (sin correas).

Cerámica:47.5 x 22.73 x 10.95 mm y 22,4 gramos (sin correas). 48 x 22,5 x 10,99 mm. 14 gramos (sin correas). Pantalla 1,62″ con panel AMOLED (192 X 490 píxeles), tasa de refresco de 60 Hz y brillo de 1200 nits. 1,62″ con panel AMOLED (192 X 490 píxeles), tasa de refresco de 60 Hz y brillo de 600 nits. Sensores Sensor óptico de ritmo cardíaco (PPG)

Sensor de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2)

Sensores de movimiento de seis ejes

Motor de vibración Funciones 150 modos deportivos, ejercicios de respiración, monitorización del sueño, estrés y presión, seguimiento de la salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad, modo running bean y módulo de función personalizable. Batería 233 mAh con una autonomía media de hasta 21 días.

190 mAh con una autonomía media de 16 días.

Conectividad Bluetooth 5.4 y NFC (presente solo en la edición NFC). Bluetooth 5.1 y NFC (presente solo en la edición NFC). Resistencia 5 ATM.

Compatibilidad Android 8.0, iOS 12.0 o versiones superiores.

Android 6.0, iOS 12.0 o versiones superiores. Lee también: Samsung Galaxy Watch 7 vs. Galaxy Watch 6: ¿compro el nuevo o me quedo con el anterior?

Parecidas en muchas cosas, pero hay diferencias sustanciales en otras

Si hoy pusiésemos en tus manos ambas pulseras, estamos bastante seguros de que dudarás si hay alguna diferencia entre ellas. Sí, las Xiaomi Smart Band de novena y octava generación se parecen un montón en distintas cosas. Sin embargo, lo cierto es que sí hay diferencias relevantes entre ellas, pero que se notarán al usarlas y no en un vistazo rápido. ¿Cuáles son? Vamos a compararlas:

Diseño : las dos tienen una resistencia al agua de 5 ATM, son muy similares estéticamente y tienen montones de correas disponibles. Sin embargo, la Xiaomi Smart Band 9 tiene una edición especial en cerámica que no existe en la generación anterior. Además, es ligeramente más pequeña en sus dimensiones, aunque más pesada.

: las dos tienen una resistencia al agua de 5 ATM, son muy similares estéticamente y tienen montones de correas disponibles. Sin embargo, que no existe en la generación anterior. Además, es ligeramente más pequeña en sus dimensiones, aunque más pesada. Pantalla : ambas coinciden al usar paneles AMOLED de 1,62” con resolución de 192 x 490 píxeles y tasas de refresco de 60 Hz. No obstante, la Xiaomi Smart Band 9 tiene un brillo máximo que dobla a su rival (1200 vs. 600 nits).

: ambas coinciden al usar paneles AMOLED de 1,62” con resolución de 192 x 490 píxeles y tasas de refresco de 60 Hz. No obstante, (1200 vs. 600 nits). Sensores: no hay cambios entre una y otr a, pues Xiaomi mantuvo el mismo sensor de frecuencia cardiaca, el de saturación de oxígeno (SpO2) y de movimiento del año pasado.

Modos deportivos y funciones de salud : hay 150 modos en cada pulsera , divididos en distintas disciplinas deportivas. Lo mismo sucede con otras características de seguimiento de salud, que no cambian entre una y otra pulsera.

: , divididos en distintas disciplinas deportivas. Lo mismo sucede con otras características de seguimiento de salud, que no cambian entre una y otra pulsera. Batería : la batería de la Xiaomi Smart Band 9 es un 23% más grande (233 mAh vs. 190 mAh), lo que le asegura una autonomía media de 21 días, en vez de los 16 de la Smart Band 8.

: (233 mAh vs. 190 mAh), lo que le asegura una autonomía media de 21 días, en vez de los 16 de la Smart Band 8. Conectividad : el Bluetooth evoluciona a la versión 5.4 en la pulsera de 2024 , mientras que la pulsera de 2023 se queda en 5.1. Esta mejora le otorga una transferencia de datos más estable. Eso sí, ambas tienen variantes con chips NFC incorporados.

: , mientras que la pulsera de 2023 se queda en 5.1. Esta mejora le otorga una transferencia de datos más estable. Eso sí, ambas tienen variantes con chips NFC incorporados. Compatibilidad: la Xiaomi Smart Band 8 es compatible con móviles que lleven Android 6.0, iOS 12.0 o sus versiones superiores. En cambio, l a Smart Band 9 requiere Android 8.0, iOS 12.0 o versiones superiores .

La Xiaomi Smart Band 9 es mejor, pero ¿vale la pena esperar por ella?

Como pudiste ver en la comparativa rápida de arriba, la Xiaomi Smart Band 9 es superior al tener mejor autonomía, una pantalla el doble de brillante, mejor conectividad Bluetooth y una versión con cuerpo de cerámica. Son cambios que no parecen la gran cosa, pero lo son cuando le das un uso intensivo a la pulsera, especialmente en exteriores (por lo del brillo).

Además, resulta que la Xiaomi Smart Band 9 se vende desde 249 yuanes en China (31,45 €) y la Smart Band 8 partió en 239 yuanes (30,2 €). La diferencia es de menos de 2 € en Asia, algo que podría convertirse en un máximo de 5 € de diferencia en el precio global.

Así, si la pulsera de 2023 llegó a España por 39,99 €, la de 2024 podría hacerlo en 44,99 € sin ningún problema. Definitivamente, la Xiaomi Smart Band 9 seguiría siendo una mejor compra.

Sin embargo, hay un último par de detalles que no podemos omitir: primero, que todavía no sabemos cuándo llegará la nueva pulsera al mercado global; y segundo, que la Xiaomi Smart Band 8 se vende ahorita por 29,99 €. Entonces, si no estás dispuesto a esperar, la pulsera de 2023 será una adquisición brutal con la que, además, te ahorrarás algunos euros.