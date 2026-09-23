Amazfit T-Rex Dual Solar un smartwatch con batería casi infinita

Quedarse sin batería en mitad de una ruta larga puede convertir un reloj deportivo en poco más que un adorno. Amazfit quiere reducir ese problema con el T-Rex Dual Solar, un modelo pensado para pasar muchos días lejos de un enchufe y que aprovecha la luz por delante y también por detrás.

La marca lo presenta como el primer smartwatch AMOLED con carga solar de doble cara. Su batería de 660 mAh promete hasta 25 días de uso normal, pero la cifra puede crecer bastante con la ayuda del sol.

Especificaciones técnicas del Amazfit T-Rex Dual Solar

Características Amazfit T-Rex Dual Solar Dimensiones y peso Caja de 51,4 mm de diámetro y 16,9 mm de grosor, incluyendo el sensor de frecuencia cardíaca (14,5 mm sin él). Cuerpo de 69 gramos y correa de 25,5 gramos. Pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles, 353 ppp y brillo máximo de hasta 3000 nits. Protección de cristal de zafiro. Conectividad Bluetooth 5.2, BLE y WiFi de 2,4 GHz. GPS de doble banda con compatibilidad con 6 sistemas de posicionamiento por satélite. NFC con Zepp Pay en países y bancos compatibles, entre ellos España. Micrófono y altavoz para llamadas Bluetooth. Resistencia 10 ATM de resistencia al agua y compatibilidad con actividades de buceo. Bisel y botones de titanio de grado 5, marco de polímero reforzado con fibra, parte trasera de titanio y vitrocerámica, y cristal de zafiro. Sensores y funciones Sensor biométrico BioTracker 6.0 PPG (5PD + 2LED), acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, altímetro barométrico, sensor de luz ambiental, sensor de temperatura y sensor capacitivo de uso. Monitorización de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés, temperatura de la piel, sueño, respiración durante el sueño y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Deporte y navegación Más de 180 modos deportivos, GPS de doble banda, mapas sin conexión, mapas topográficos y de estaciones de esquí, navegación paso a paso, búsqueda de puntos de interés, planificación de rutas, recálculo automático, importación de rutas, navegación de regreso y alertas de desviación. Batería 660 mAh. Hasta 25 días con uso típico y 13 días con uso intensivo. Hasta 41 horas con GPS de alta precisión. Carga solar Sistema Dual Solar con dos superficies de captación. Compatibilidad Android 7.0 o superior / iOS 15.0 o superior. Gestión mediante la aplicación Zepp. Otros Linterna LED física con cuatro niveles de luz blanca, luz roja y modo Boost, Zepp Flow, llamadas Bluetooth, control de música, notificaciones, respuestas rápidas en Android, brújula, alertas de tormenta, mareas, fases lunares y amanecer/atardecer. Recomendado: Llegan los UGREEN NASync GT: almacenamiento de alto rendimiento con velocidades de 10 GbE y estabilidad 24/7 para tu nube privada

Dos superficies solares para superar los 50 días

El reloj integra una zona de captación sobre la pantalla y otra en la parte trasera. La primera recibe luz mientras lo llevamos puesto; para aprovechar la segunda, hay que quitárselo y dejar su parte posterior de cara al sol.

Según Amazfit, con tres horas diarias bajo una intensidad de 50.000 lux, la carga frontal puede elevar la autonomía hasta los 34 días. Utilizando la superficie trasera, más grande, la cifra sube hasta los 51 días. Si bien no sustituye al cargador y los resultados dependerán del uso y de la luz disponible, puede marcar una diferencia importante en viajes largos.

Preparado para rutas, deporte y condiciones difíciles

El T-Rex Dual Solar monta una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas con hasta 3.000 nits de brillo y cristal de zafiro. El bisel y los botones son de titanio grado 5, ofrece resistencia al agua de 10 ATM e incluye una linterna física con luz blanca y roja.

También incorpora GPS de doble banda, más de 180 modos deportivos, mapas sin conexión y mapas topográficos o de estaciones de esquí. Puede medir frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés, sueño y temperatura de la piel, además de permitir pagos mediante Zepp Pay en España.

Es un enfoque distinto al del Amazfit Active 3 Premium, más orientado al running. Y, pensando en una compra para varios años, también conviene conocer cuánto soporte reciben los relojes Amazfit.

Precio y fecha de lanzamiento del Amazfit T-Rex Dual Solar

Amazfit presentó oficialmente el T-Rex Dual Solar el 22 de septiembre. En España aparece por unos 649,90 euros y puede reservarse, aunque la tienda oficial indica que los envíos están previstos para mediados de octubre.

La realidad es que no es barato, pero su principal ventaja está más que clara: ofrecer navegación, deporte y seguimiento de salud durante semanas, alargando todavía más la batería cuando encuentra suficiente luz solar.