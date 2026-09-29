Como ha sucedido con lanzamientos previos, Nothing pasó varios días publicando pequeños teasers de los Nothing Headphone (1) Pro, que ahora son una realidad.

Estos auriculares de diadema (over-ear) no son los primeros de la marca, pues también tienen los Headphone (1) y (a), pero sí son sus primeros auriculares insignia bajo este formato.

Los nuevos Nothing Headphone (1) Pro son bestiales en todo, desde su diseño, hasta su hardware interno y funcionalidades. ¿Quieres saber por qué lo decimos? Entonces sigue leyendo para enterarte.

Tres transductores de sonido, ANC de 10 micrófonos y un diseño sublime para unos auriculares de lujo

Los nuevos auriculares over-ear de Nothing son increíbles por tres razones bien específicas: su sistema de triple driver (transductor), su ANC impulsado por 10 micrófonos y su fabricación con vidrio y titanio.

Sí, mientras que la mayoría de auriculares se quedan con un único transductor dinámico para cubrir todo el espectro audible, los Nothing Headphone (1) Pro tienen uno para cada tipo de sonido. Los graves están a cargo de un driver dinámico de 40 mm, los agudos son procesados por un driver xMEMS de estado sólido de 3,2 x 6 x 1,15 mm y los medios por un driver dinámico de precisión de 13 x 8 mm.

Aparte, estos auriculares cuentan con certificación de audio de alta resolución (LDAC), compatibilidad con audio espacial dinámico y hasta pueden configurarse en cuatro modos de sonido para escuchar música: estándar, Live House, Club, Sala de Conciertos y un modo especial que simula la configuración del famosísimo estudio B de Metropolis Studios (Inglaterra).

Con esto, Nothing asegura que todos sus clientes podrán disfrutar de una experiencia musical de altísimo nivel, pero los Headphone (1) Pro van todavía más allá.

Resulta que estos auriculares también tienen un sistema de cancelación activa de ruido impresionante. Está impulsado por diez micrófonos (cinco en cada auricular) y es capaz de reducir hasta 46 dB de ruido ambiental. Están al mismo nivel de los aclamados Bose QuietConfort Ultra y por encima de los Apple AirPods Max 2 (más caros y con 8 micrófonos para ANC).

Estéticamente, los Nothing Headphone (1) Pro se parecen bastante a los estándar, hasta tienen la ventana que deja ver parte del interior de los auriculares. Sin embargo, la ventana es de vidrio templado en los Pro y resistente a arañazos; no es de plástico. La estructura está fabricada con titanio ligero y aluminio, tienen protección IP52, la copa es más flexible y las almohadillas son más gruesas y suaves.

Los Nothing Headphone (1) Pro tienen conectividad Bluetooth 6.1, Google Fast Pair, Microsoft Swit Pair y modo baja latencia, lo que les asegura una conexión rápida y estable con otros dispositivos.

¿Y la batería? Tienen una capacidad de 1060 mAh que, según Nothing, da para 30 horas de autonomía con el ANC activo y hasta 68 horas si está desactivado.

Ficha técnica de los Nothing Headphone (1) Pro

Características Nothing Headphone (1) Pro Dimensiones y peso Auriculares: 190,2 x 174,4 x 78 mm y 327 gramos.

Estuche: 228,5 x 123 x 53 mm y 383,5 gramos. Drivers Graves: dinámico de 40 mm.

Medios: dinámicos de precisión de 13 x 8 mm.

Agudos: xMEMS de estado sólido de 3,2 x 6 x 1,15 mm. Resistencia al agua y al polvo Certificación IP52. Tecnologías de audio Cancelación de ruido activa de hasta 46 dB impulsada por 10 micrófonos, Hi-Res Audio de 24 bits / 96 kHz (inalámbrico) o 192 kHz (USB-C), Dolby Atmos y sonido espacial dinámico. Conectividad y extras USB-C, Bluetooth 6.1 con códec SBC, AAC, LDAC y LC3. Compatibles con Google Fast Pair, Microsoft Swift Pais y modo de baja latencia. Batería y autonomía 1060 mAh con autonomía de hasta 30 horas con ANC activo o hasta 68 horas con ANC desactivado. Compatibilidad Android 8.0 e iOS 13 o superiores.

Precio y disponibilidad de los Nothing Headphone (1) Pro

Los nuevos auriculares tope de gama de Nothing se venden en negro o blanco, incluyen un estuche y pesan 327 gramos. Ya están disponibles globalmente y tienen un precio oficial de 349 euros en España.