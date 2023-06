Si eres un amante de la música y te gusta disfrutar de la mejor calidad de sonido en tus dispositivos, seguramente habrás oído hablar de la certificación Hi-Res. Muchos smartphones y auriculares ofrecen audio Hi-Res como uno de sus principales atractivos, pero… ¿sabes qué significa exactamente y qué ventajas tiene para los usuarios de móviles? En este artículo te lo explicamos todo.

Qué significa Hi-Res y por qué puede ser una característica muy engañosa

Hi-Res en sí es una forma de abreviar el término «alta resolución» (High-Resolution Audio), pero al mismo tiempo es una certificación avalada por asociaciones serias de audio que garantiza que los dispositivos cumplen con ciertos requisitos técnicos para reproducir música con una calidad considerada de alta resolución.

Por tanto, no es lo mismo decir que un dispositivo tiene audio de alta resolución (lo cual es un término muy ambiguo que realmente no garantiza nada) a que un dispositivo tiene certificación Hi-Res. Cualquier fabricante puede decir que su dispositivo tiene audio de alta resolución basándose en sus criterios propios, pero no todos pueden tener la etiqueta de certificación Hi-Res que ves aquí arriba, ya que se requiere cumplir con un par de especificaciones. Así que no te dejes engañar y descubre qué es Hi-Res de verdad a continuación.

Ahora bien… ¿qué es exactamente la certificación Hi-Res?

La certificación Hi-Res es un estándar de calidad que define las especificaciones mínimas que debe cumplir un dispositivo para reproducir el sonido con la mayor fidelidad posible al original. Esta certificación, si bien fue propuesta y definida por Sony, es reconocida y otorgada por la Japan Audio Society (JAS) y la Consumer Electronics Association (CEA), dos organizaciones que se encargan de regular el sector del audio.

Para obtener la certificación Hi-Res, el dispositivo debe cumplir con dos requisitos principales:

Tener una frecuencia de muestreo de al menos 96 kHz : es decir, el dispositivo debe tomar 96.000 muestras de onda por segundo de la señal de audio analógica que se está convirtiendo a digital. De esa manera, se logra replicar la onda original con mayor fidelidad. Normalmente, los dispositivos toman 44.100 muestras de las ondas por segundo (44,1 KHz), lo cual no se considera alta resolución.

: es decir, el dispositivo debe tomar 96.000 muestras de onda por segundo de la señal de audio analógica que se está convirtiendo a digital. De esa manera, se logra replicar la onda original con mayor fidelidad. Normalmente, los dispositivos toman 44.100 muestras de las ondas por segundo (44,1 KHz), lo cual no se considera alta resolución. Contar con una profundidad de bits de al menos 24 bits: se refiere al número de bits que se utilizan para codificar cada muestra del sonido analógico. Por ejemplo, un CD de música tiene una profundidad de bits de 16 bits, lo que significa que cada muestra puede tener 65.536 valores posibles. Un dispositivo Hi-Res debe tener una profundidad de bits de al menos 24 bits, es decir, cada muestra puede tener 16.777.216 valores posibles, lo que implica una mayor riqueza y dinamismo del sonido.

Estos dos parámetros determinan la cantidad de información que se recoge y se procesa del sonido analógico para convertirlo en digital. Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits, mayor será la calidad y el detalle del sonido digital porque se conseguirá un sonido de mayor fidelidad.

Ventajas de tener audio Hi-Res en el móvil

La certificación Hi-Res garantiza que los móviles que la poseen pueden reproducir el sonido con una calidad superior a la del CD, acercándose más al sonido original grabado en el estudio. Esto significa que los usuarios pueden disfrutar de una experiencia auditiva más realista y envolvente, apreciando todos los matices y detalles del sonido.

¿Qué necesitas para escuchar audio Hi-Res en tu móvil?

Para aprovechar al máximo la certificación Hi-Res en los móviles, es necesario contar con unos auriculares o altavoces compatibles con este estándar, así como con archivos de audio que alcancen la calidad requerida. Además, el DAC o tarjeta de sonido de tu móvil debe ser compatible con audio de alta resolución, aunque esto es lo último en lo que debes preocuparte porque prácticamente todos los smartphones actuales son capaces de procesar audio Hi-Res.

Aquí te dejamos un resumen de lo que debes tener para disfrutar de audio Hi-Res en tu móvil:

Un móvil compatible con Hi-Res : por cable, cualquier teléfono inteligente de los últimos años puede soportar audio Hi-Res. Ahora bien, si usas auriculares inalámbricos, la cosa cambia. En ese caso, tu móvil debe soportar los códecs de audio Bluetooth de alta resolución, tales como LDAC, aptX HD, LHDC, SCL6 y LC3plus (aunque normalmente los móviles solo soportan LDAC y aptX HD). Puedes saber los códecs de audio Bluetooth que soporta tu móvil desde las opciones de desarrollador. Si el DAC de tu móvil no soporta códecs compatibles con Hi-Res, puedes usar el DAC externo Qudelix 5K.

: por cable, cualquier teléfono inteligente de los últimos años puede soportar audio Hi-Res. Ahora bien, si usas auriculares inalámbricos, la cosa cambia. En ese caso, tu móvil debe soportar los códecs de audio Bluetooth de alta resolución, tales como LDAC, aptX HD, LHDC, SCL6 y LC3plus (aunque normalmente los móviles solo soportan LDAC y aptX HD). Puedes saber los códecs de audio Bluetooth que soporta tu móvil desde las opciones de desarrollador. Si el DAC de tu móvil no soporta códecs compatibles con Hi-Res, puedes usar el DAC externo Qudelix 5K. Auriculares compatibles con Hi-Res : los auriculares IEM para audiófilos suelen cumplir con las especificaciones técnicas para reproducir audio Hi-Res. Aunque no tengan la certificación Hi-Res, si tienen una frecuencia alta de al menos 40 kHz, podrán reproducir audio Hi-Res. Sin embargo, si hablamos de auriculares inalámbricos, se vuelve prácticamente imprescindible que estos tengan la etiqueta Hi-Res. Si no la tienen, al menos asegúrate de que su respuesta de frecuencia es de 40 KHz o más y que soportan los códecs LDAC o aptX HD.

: los auriculares IEM para audiófilos suelen cumplir con las especificaciones técnicas para reproducir audio Hi-Res. Aunque no tengan la certificación Hi-Res, si tienen una frecuencia alta de al menos 40 kHz, podrán reproducir audio Hi-Res. Sin embargo, si hablamos de auriculares inalámbricos, se vuelve prácticamente imprescindible que estos tengan la etiqueta Hi-Res. Si no la tienen, al menos asegúrate de que su respuesta de frecuencia es de 40 KHz o más y que soportan los códecs LDAC o aptX HD. Música en formatos de audio Hi-Res: los más comunes son WAV, FLAC, ALAC, DSD y MQA, que tienen una compresión mínima o nula y conservan toda la información del sonido original. Ten en cuenta que servicios como YouTube y Spotify no usan aún estos formatos de audio Hi-Res, por lo que no sirve de nada tener todo lo necesario para disfrutar del audio de alta resolución y utilizar estos servicios. Por suerte, cada vez hay más servicios de streaming que ofrecen música en calidad Hi-Res, como Tidal, Apple Music o Amazon Music HD, que permiten acceder a un amplio catálogo sin necesidad de descargar los archivos.

Diferencias entre Hi-Res y Dolby Atmos: no son lo mismo

Hi-Res y Dolby Atmos son dos conceptos relacionados con la calidad del sonido, pero no son lo mismo. Hi-Res es un término que se refiere al audio de alta resolución, es decir, aquel que tiene una frecuencia de muestreo y una profundidad de bits superior a la del CD (16 bits/44,1 kHz). El audio Hi-Res busca reproducir el sonido lo más fiel posible a la fuente original, capturando y reproduciendo una amplia gama de frecuencias y detalles. Algunos de los formatos que permiten el audio Hi-Res son FLAC, ALAC, DSD, MQA y WAV.

Dolby Atmos, por su parte, es una tecnología de sonido envolvente propiedad de Dolby que permite mezclar los canales clásicos (5.1, 7.1, etc.) con objetos de sonido dinámicos. Estos objetos de sonido pueden moverse por el espacio tridimensional, creando una sensación de inmersión y realismo. Dolby Atmos puede aprovechar el audio Hi-Res para ofrecer un sonido más rico y definido, pero no es imprescindible que el audio sea Hi-Res para usar Dolby Atmos.

Por lo tanto, la diferencia entre Hi-Res y Dolby Atmos es que el primero se refiere a la calidad del audio en términos de frecuencia y resolución, mientras que el segundo se refiere a la forma de distribuir el audio en el espacio para crear un efecto envolvente. Ambos conceptos pueden complementarse para ofrecer una experiencia auditiva superior, pero no son lo mismo ni dependen el uno del otro.