La calidad de sonido que puede ofrecerte tu móvil a través de unos auriculares o mediante sus propios altavoces depende en gran medida de su tarjeta de sonido o, mejor dicho, el DAC. Se trata de un chip que se encuentra en el interior del móvil cuya tarea es convertir las señales digitales a analógicas. En otras palabras, el DAC se encarga de traducir los ceros y unos con los que se distribuye la música digital en una señal analógica que pueden entender los auriculares para reproducirla.

Un DAC básico y barato generalmente no ofrecerá una calidad de audio tan buena como la de un DAC caro o más avanzado, aunque si no eres audiófilo probablemente no notarás la diferencia. En cualquier caso, si quieres saber qué DAC o tarjeta de sonido tiene tu smartphone, aquí te enseñaremos a averiguarlo de varias formas distintas.

3 formas de saber qué DAC tiene un móvil Android

La información sobre el DAC que usan los smartphones no se suele compartir ampliamente en foros ni webs de especificaciones, ya que realmente a mucha gente no le importa saber esto. Ahora bien, si eres audiófilo, quizás te interese saber qué DAC tiene tu móvil (o el que vas a comprar) para estar al tanto de qué calidad de sonido puede ofrecerte y si necesitas comprarle uno externo.

Consulta sus especificaciones técnicas

Si tienes suerte, en la web del fabricante de tu smartphone podrás encontrar la información del DAC en el apartado «Sonido» de la ficha técnica. Además, no olvides consultar webs como GSMArena donde se comparten las características de los móviles con un gran lujo de detalles. Pero, siendo sinceros, es poco probable que consigas el modelo de DAC de tu teléfono de esta manera. Eso sí, nada pierdes con intentarlo.

Utiliza una app que detecte el DAC de tu móvil

Hay muchas apps famosas que te permiten ver a fondo las especificaciones de tu móvil, como CPU-Z y Aida64. Sin embargo, la única que te permite ver con lujo de detalles información sobre el DAC o tarjeta de sonido de tu teléfono es DevCheck Device & System Info. Puedes descargarla gratis desde Google Play Store y usarla es muy fácil. Para saber qué DAC tiene tu Android solo sigue estos pasos:

Abre la app DevCheck Device & System Info .

. Ve al apartado Hardware deslizando la pantalla hacia la izquierda.

deslizando la pantalla hacia la izquierda. Baja hasta la sección Audio .

. Allí verás el nombre de modelo de DAC exacto que usa tu móvil e información relacionada, como los códecs que soporta, el soporte de MIDI y audio profesional, etc.

La app Device Info HW también te muestra qué DAC tiene tu teléfono en el apartado «Sonido» de la pestaña «General», pero no te dice nada más que eso. Sin embargo, puedes usarla para comprobar si lo que te muestra DevCheck Device & System Info es cierto. ¡Descarga ambas a continuación!

Usa este comando ADB para saber qué DAC tiene

Si ya tienes experiencia haciendo cosas medianamente avanzadas en Android, este es tu método. Puedes obtener a través de los siguientes comandos ADB shell la información del DAC de tu teléfono:

adb shell

su

cat /proc/asound/cards o cat /proc/asound/card0

En caso de que no sepas cómo usar ADB y te interese este método, te dejamos una guía completa de cómo usar ADB desde cualquier plataforma.

¿Cómo saber si mi móvil necesita un DAC portátil?

Ahora que ya sabes qué DAC o tarjeta de sonido tiene integrada tu móvil, quizás no sepas qué hacer con esa información. Pues, para empezar, puedes buscar el nombre del DAC en Google y averiguar qué opinan otros usuarios sobre su calidad de sonido. Si no encuentras opiniones ni reseñas, es porque el DAC es básico y no tiene nada de especial que merezca la pena comentar. Sin embargo, eso no lo hace necesariamente malo. A veces, con que cumpla su trabajo sin errores es más que suficiente.

Los móviles de gama media y alta de los últimos años no necesitan un DAC externo, pues el que tienen integrado suele ser lo suficientemente bueno para la mayoría de auriculares. Así que, si tienes un smartphone relativamente reciente con procesador de gama media o alta, no deberías plantearte comprar un DAC salvo que por un defecto de fábrica esté produciendo un mal sonido (lo cual es muy raro y deberías usar la garantía para que te lo arreglen).

Ahora bien, si tu móvil es de gama baja o es muy viejo (tiene más de una década en el mercado), antes de comprar un DAC deberías considerar si el problema de la calidad de sonido se debe a los auriculares. Para ello, simplemente conecta tus auriculares en otro móvil que sea más nuevo y de mayor gama que el tuyo. Si suenan mejor con una misma canción (reproducida desde la misma app), entonces tienes que usar un DAC portátil en tu móvil para aprovechar al máximo los auriculares.

¿Debo comprar un DAC portátil para mi móvil si suena bajo?

En caso de que hayas llegado hasta aquí porque el sonido que sale de tu móvil es muy bajo, a pesar de que está en el máximo volumen, entonces un DAC portátil podría ayudarte. De hecho, lo que necesitas es un amplificador, aunque la mayoría de DAC portátiles que puedes conseguir en el mercado incluyen un amplificador y valen lo mismo que un amplificador sin DAC.

¿Amplificador y DAC no son lo mismo? No, un DAC solo transforma el audio digital en analógico para que pueda ser reproducido en los auriculares o altavoces, mientras que el amplificador es el que se encarga de aumentar la potencia del audio antes de ser reproducido para que se escuche más fuerte y alto.

No obstante, antes de comprar cualquier aparato, te recomendamos probar estas apps para aumentar el volumen de tu Android. Si tienes un Xiaomi, sigue este tutorial de cómo aumentar el volumen por encima del máximo. ¿Nada de eso te funcionó? Echa un ojo a los mejores DAC portátiles para usar con tu móvil Android o iPhone (incluyen amplificador todos).