¿No escuchas bien tu móvil Xiaomi? ¿Subiste el volumen al máximo y aun así todavía no suena fuerte y claro? Pues no te preocupes. Todo tiene solución y el sonido de tu Xiaomi no es la excepción. Puedes mejorar su sonido aplicando un sencillo ajuste que aquí te mostraremos. Y es que MIUI, la capa de personalización que usan todos los dispositivos Xiaomi, POCO y Redmi, trae una opción que permite potenciar el sonido sin necesidad de distorsionarlo. Vamos a verla…

Cómo subir el volumen de tu Xiaomi por encima del límite

Para este tutorial, no necesitarás aplicaciones para aumentar el volumen de tu móvil Android. Solo tendrás que hacer uso del ecualizador integrado que tienen todos los móviles con MIUI, al cual se accede de esta manera:

Abre la app Configuración de tu Xiaomi.

de tu Xiaomi. Entra en Sonido y vibración .

. Baja hasta el final y selecciona Efectos del sonido .

. Presiona en Ecualizador y en el menú que se abrirá sube todas las barras hasta arriba del todo.

Si no te aparece la opción de Ecualizador disponible, entonces conecta unos auriculares Bluetooth o de cable a tu móvil para que se habilite. De esa manera, podrás acceder al ecualizador de MIUI y potenciar su sonido.

Mejora el sonido Bluetooth de tu Xiaomi con este ajuste

Si estás usando auriculares Bluetooth con tu smartphone Xiaomi, puedes usar este truco para mejorar su sonido:

Abre la Configuración de tu Xiaomi.

de tu Xiaomi. Selecciona Acerca del teléfono .

. Pulsa 5 veces seguidas las opciones de Versión MIUI .

. Vuelve al menú de Configuración y entra en Ajustes adicionales .

. Presiona en Opciones de desarrollador .

. Activa la opción Audio HD si está disponible.

si está disponible. Presiona Codec de audio Bluetooth y elige el que mejor funcione con tus auriculares (suele ser AAC o Qualcomm aptX audio).

Limpia el altavoz de tu móvil Xiaomi con este truco

Ahora bien, si lo que quieres es que los altavoces de tu Xiaomi suenen mejor, sigue este tutorial de cómo limpiar el altavoz de tu Xiaomi sin tocarlo. Se hace desde una opción integrada de MIUI, aunque también se puede hacer con una aplicación de terceros.

Comprueba si los altavoces de tu Xiaomi funcionan bien

Si nada de lo que te explicamos anteriormente te ha funcionado para aumentar el sonido de tu Xiaomi al máximo, entonces verifica si no se han dañado sus altavoces de la siguiente manera:

Entra en la Configuración de tu Xiaomi.

de tu Xiaomi. Presiona en Acerca del teléfono .

. Toca en Todas las especificaciones .

. Pulsa 5 veces seguidas la opción Versión de kernel .

. Elige «speaker», «bottom_speaker» y «top_speaker».

Haz la prueba indicada por el sistema y si el resultado es «Fail», hay algo mal con los altavoces. Asegúrate de hacer la prueba bien, ya que puede darse un falso-positivo.

En fin, si descubres que los altavoces de tu Xiaomi se han dañado, la única solución factible es llevarlo al servicio técnico para que lo reparen.