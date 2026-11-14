Google Fitbit Air vs. Fitbit Edge: te explicamos cuál es la mejor opción para ti

Por
Oleg Kostko
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Google Fitbit Air vs Fitbit Edge.

Las smartbands son dispositivos electrónicos capaces de monitorizar tu salud y condición física. Google ha lanzado varios modelos al mercado recientemente, entre los que destacan la Fitbit Air y la Fitbit Edge. En esta comparativa analizamos sus características, diferencias y ventajas para ayudarte a elegir la que mejor se adapta a tus necesidades.

Lo cierto es que ambos dispositivos tienen una diferencia clara; la Fitbit Air carece de pantalla, mientras que la Fitbit Edge incorpora una. A continuación, te dejamos la tabla comparativa de ambos modelos:

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Especificaciones de la Google Fitbit Air y la Fitbit Edge

Especificaciones
Google Fitbit Air
Google Fitbit Edge
Dimensiones y peso 34,9 x 17 x 8,3 mm. 5,2 gramos (sin correa) / 12 gramos (con correa). 39,22 x 25,56 x 11,58 mm y 17,7 gramos (sin correa) / 32 gramos (con correa).
Pantalla Sin pantalla, diseño minimalista y ergonómico optimizado para monitorización continua sin distracciones. 1,34 pulgadas con panel AMOLED a color, retroiluminada con brillo ajustable y AOD.
Sensores Monitor de frecuencia cardíaca, acelerómetro de 3 ejes, giroscopio, sensores rojos e infrarrojos (SpO2), sensor de temperatura cutánea y motor de vibración. Altímetro, acelerómetro, giroscopio, sensores rojos e infrarrojos para la saturación de oxígeno (SpO2), eléctricos para realizar electrocardiogramas (ECG), óptico de frecuencia cardiaca por fotopletismografía (FPG), de luz ambiental y de temperatura cutánea.
Funciones Más de 40 modos de entrenamiento (de fábrica), medición del sueño, planes de actividad física personalizados, monitorización de actividad diaria, de tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, reconocimiento de más de 100 actividades físicas de forma automática, monitorización de pasos, de calorías, tendencias mensuales de la presión arterial, de resistencia a la insulina, monitorización del sueño, del estrés y mucho más. Más de 50 modos de entrenamiento (de fábrica), asesoramiento sobre actividad física, sueño y salud, planes de actividad física personalizados, monitorización del sueño, nivel de recuperación diario, entrenamiento de fuerza avanzado, indicaciones visuales y de audio en tiempo real, seguimiento de la postura al correr, reconocimiento de 100 actividades físicas de forma automática, monitorización de pasos, de calorías, tendencias de la presión arterial, de resistencia a la insulina, monitorización del sueño, del estrés y mucho más.
Conectividad Bluetooth 5.0 (LE) con alcance de sincronización de hasta 9 metros. Requiere cuenta de Google y app Google Salud. Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS. Requiere cuenta de Google y app Google Salud.
Batería Hasta 7 días de autonomía. Carga rápida (1 día de uso en 5 min) y carga completa (0-100%) en 90 min. 65 mAh para unos 7 días de batería. Carga magnética al 100 % en 90 minutos.
Resistencia al agua y al polvo 5 ATM e IP68.
Sistema operativo Compatibles con Android 11.0 o posterior / iOS 16.4 o posterior.
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Los puntos fuertes de la Fitbit Edge

Ventajas y puntos fuertes antes de la Fitbit Edge.

La Fitbit Edge destaca especialmente por su pantalla, conectividad GPS y funciones de entrenamiento. Estas son sus principales ventajas:

  • Pantalla y visualización en tiempo real: su principal atractivo es su pantalla compuesta por un panel AMOLED a color de 1,34 pulgadas con brillo ajustable y función de pantalla siempre encendida (AOD), una característica de la que carece la Fitbit Air.
  • Posicionamiento y navegación GPS: también integra compatibilidad con múltiples sistemas de navegación satelital (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS) y Bluetooth 5.4, a diferencia de la Air, que solo incluye Bluetooth 5.0.
  • Sensores de salud más avanzados: la Fitbit Edge también añade sensores eléctricos multiuso para realizar electrocardiogramas (ECG), sensor de luz ambiental, altímetro, giroscopio y sensor de temperatura cutánea de campo lejano.
  • Funciones de entrenamiento avanzado: adicionalmente, la Fitbit Edge supera a la Fitbit Air al ofrecer más de 50 modos de entrenamiento frente a más de 40 que ofrece su contraparte, además de modos de entrenamiento de fuerza avanzado, indicaciones de audio y visuales en tiempo real, seguimiento de tu postura al correr y cálculo de tu nivel de recuperación diario.

¿Y cuáles son las fortalezas de la Fitbit Air?

Las fortalezas de la Fitbit Air.

Aunque la Fitbit Air no tiene pantalla, cuenta con ventajas claras que la convierten en una opción muy atractiva. Aquí te dejamos sus puntos fuertes:

  • Precio más accesible: la Fitbit Air es considerablemente más económica, costando 80 euros menos que el modelo Edge (179,99 €), con un precio de 99,99 € en Amazon.
  • Diseño ultraligero y discreto: es un modelo mucho más liviano, ya que pesa solo 5,2 gramos sin correa y 12 gramos con correa en comparación con los 17,7 gramos de la Edge, además de contar con dimensiones mucho más compactas.
  • Uso continuo sin distracciones: que carezca de pantalla es algo que también tiene su ventaja, ya que te ofrece un enfoque ergonómico pensado para una monitorización constante de tu salud sin que experimentes interrupciones visuales ni notificaciones frecuentes.
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Google Fitbit Air vs Fitbit Edge: ¿cuál deberías comprar?

Conclusiones finales.

Asimismo, ambos dispositivos comparten varias características clave, como su resistencia al agua y al polvo (5 ATM e IP68) y una autonomía de batería de hasta siete días. Además, tanto la Fitbit Edge como la Fitbit Air son compatibles con Android 11.0, iOS 16.4 y versiones posteriores.

También coinciden en el seguimiento mensual de la presión arterial, la resistencia a la insulina, así como la medición del sueño, del estrés, de pasos y de calorías. Con este panorama completo, la elección depende de tus necesidades personales.

Si buscas la opción más económica, un diseño minimalista y una monitorización de la salud sin distracciones visuales, la Fitbit Air es la elección ideal. Su diseño ultraligero de apenas 5,2 gramos y su precio de 99,99 € la convierten en una alternativa práctica para el día a día.

Por otro lado, si necesitas una herramienta de entrenamiento avanzada, la Fitbit Edge es lo que buscas. Si realizas ejercicios exigentes al aire libre, esta es la opción que necesitas gracias a sus datos precisos de ubicación y rendimiento en tiempo real. Aunque tiene un coste mayor, las funciones con las que cuenta justifican plenamente sus 179,99 €.

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Y tú, ¿cuál de estas dos smartbands prefieres?

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